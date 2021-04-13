Коронавирус: Moderna понизила эффективность своей вакцины

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 138 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 111 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 14 апреля (время московское).

++04.05++

Норвегия ослабляет введенные меры. Теперь спортивные и культурные мероприятия для лиц младше 20 лет могут посещать до 50 человек. В двух высших футбольных дивизионах для мужчин и женщин разрешены тренировочные матчи в помещениях. Заведения гастрономии и специализированные магазины вновь могут продавать посетителям алкоголь до 22.00 по местному времени. При этом власти по-прежнему рекомендуют избегать необязательных поездок внутри королевства и по возможности работать из дома.

++03.05++

Американская биотехнологическая компания Moderna понизила эффективность своей вакцины против COVID-19, созданной по технологии мРНК. Препарат предотвращает заражение в 90 процентах случаев, а тяжелое протекание болезни - в 95 процентах, следует из данных, полученных в ходе третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек. В декабре 2020-го Moderna оценивала эффективность своей вакцины в 94,1 процента.

++02.05++

Ослабление действующих ограничений в Нидерландах начнется не раньше 28 апреля, заявил премьер-министр королевства Марк Рютте. В больницах на лечении в настоящее время находятся столько же пациентов с COVID-19, как и во время первой волны инфекции в 2020-м, объяснил глава правительства. Ожидается, что на первом этапе смягчения ограничений возобновят работу уличные кафе и бары, действующий в Нидерландах комендантский час с 10 вечера до 04.30 утра будет снят, а жители смогут принимать дома больше гостей.

++01.05++

Очередь в Мумбаи

Власти индийского штата Махараштра с населением в 125 млн человек распорядились приостановить деятельность предприятий на 15 дней с целью замедлить распространение инфекции. Мера не касается фабрик и заводов, продукция которых признана жизненно важной. А службы доставки заказанных через интернет вещей на протяжении этого срока могут развозить только товары, являющиеся жизненно необходимыми.

++00.05++

Китайская компания Sinovac пожертвует 50 тысяч доз своей вакцины Южноамериканской конфедерации футбола, чтобы участники Кубка Америки по футболу могли сделать прививки. Турнир первоначально был запланирован на июнь и июль 2020 года, однако пандемия вынудила перенести состязание на один год.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 13 апреля >>>

Смотрите также: