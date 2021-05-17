Коронавирус: Мальта пока не будет принимать туристов из России

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 164 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, более 143 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 18 мая (время московское).

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Индийская компания Biological E. будет производить вакцину Johnson & Johnson от коронавируса наряду со своим собственным препаратом, сообщила агентству Reuters во вторник ее директор Махима Датла. "Инфраструктура и заводы полностью разделены для обоих продуктов, и мы будем выпускать их независимо друг от друга", - сказала она.

В феврале руководитель индийской компании сообщила, что Biological E. рассчитывает на контракт на производство около 600 млн доз вакцины J&J в год. В компании Johnson & Johnson агентству Reuters подтвердили факт сотрудничества с Biological E.

Мальта пока не будет принимать туристов из России

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Мальта не будет принимать российских туристов после возобновления регулярного авиасообщения с РФ 25 мая. Однако туроператоры надеются на прием путешественников этим летом, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

С 25 мая на взаимной основе возобновляется регулярное авиасообщение с Мальтой, рейсы по маршруту Москва - Валлетта будут осуществляться два раза в неделю.

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) не исключает, что торговые выставки возобновят свою работу уже с сентября. По его словам, есть надежда, что Франкфуртский международный автосалон (IAA) состоится при условии четкой концепции гигиены. Зёдер также объявил, что в июле в Мюнхене будет проведен тестовый автосалон.

++19.00++

Ввиду небольшого числа инфекций Гамбург смягчает ограничительные меры: рестораны на открытом воздухе заработают уже 21 мая, как и непродуктовые магазины - на строгих условиях для покупателей. Ежедневный экспресс-тест от жителей города больше не потребуется, если семидневная заболеваемость останется на уровне ниже 50. С 28 мая в Гамбурге снова будут проводиться театральные представления и концерты с ограниченным числом зрителей.

Уволен министр здравоохранения Украины Максим Степанов

++18.30++

Отстраненный от должности глава Минздрава Украины Максим Степанов

Верховная рада уволила министра здравоохранения Украины Максима Степанова. За это проголосовали 292 депутата при необходимых 226. Отстранение Степанова от должности обосновано тем, что в Украине был провален процесс вакцинации, а сам министр выполнял свои функции не в полной мере, заявил премьер Денис Шмыгаль. Именно он внес в парламент представление на увольнение Степанова.

Экс-министр отметил, что самого его также не удовлетворяют темпы вакцинации, но, по его словам, в этом были виноваты не только он и Минздрав. Степанова назначили на эту должностьв конце марта 2020 года. В Украине с населением почти 42 млн человек лишь около миллиона жителей получили одну дозу прививки от коронавируса, а обе дозы - меньше 30 тысяч человек.

++18.00++

На улице города Прая в Кабо-Верде

Международные доноры намерены поднять экономику Африки после пандемии коронавируса, предоставив континенту 100-миллиардный пакет помощи. Эту сумму богатые страны намерены мобилизовать через Международный валютный фонд (МВФ), заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже в кулуарах международной конференции по оказанию содействия Африке. "Рост и стабильность в Африке означают процветание и стабильность в Европе", - подчеркнула глава МВФ Кристалина Георгиева.

++17.30++

Хоры в Германии, Австрии и Швейцарии опасаются необратимого сокращения численности певцов из-за коронавируса. Почти 60% из 4300 опрошенных хоров ожидают, что после пандемии у них будет меньше участников, сообщил во вторник Университет Франкфурта-на-Майне. С начала пандемии певцов уже стало гораздо меньше. Так, лишь менее трети хоров смогли сохранить свой обычный состав. При этом почти каждый восьмой детский или юношеский хор больше не существует. В одной только Германии 4 млн человек поют в хоре.

++17.00++

Служба безопасности Украины заблокировала сеть анонимных онлайн-ресурсов, через которые злоумышленники продавали поддельные справки с отрицательными результатами теста на коронавирус и листки временной нетрудоспособности с поддельными печатями государственных и коммунальных медицинских учреждений Киева. В частности, принимались заказы на изготовление поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус для выезда за границу, сообщила СБУ.

После циклона в Мумбае

++16.30++

Общее число инфицированных коронавирусом в Индии превысило 25 миллионов. Мощный циклон усугубил кризис в западных штатах Гуджарат и Махараштра, которые и без того сильнее других пострадали от второй волны пандемии. Среди 200 000 эвакуированных из прибрежных районов жителей Гуджарата были проведены тесты на коронавирус и предприняты попытки ограничить распространение инфекции при помощи масок и дистанцирования. За последние 24 часа в Индии снова зафиксировано рекордное количество новых заражений и смертей: 263 533 и 4329. Официально общее число жертв достигло 278 719 человек.

S7 отменила рейсы в Турцию до конца октября

++16.00++

Российская авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца октября из-за неопределенности на этом направлении. "Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется", - сообщила представительница компании. Днем ранее компания "Аэрофлот" отменила рейсы в Турцию до конца июня.

Пляж в Анталии

++15.20++

Венгрия продлевает чрезвычайное положение в связи с пандемией до осенней сессии парламента. Такое решение приняли депутаты по запросу правительства Виктора Орбана. Оппозиция уже не раз критиковала его за злоупотребление положением, вызванным пандемией, и принятие выгодных ему распоряжений.

Количество новых заражений в стране идет на спад, но 14-дневная заболеваемость в последнее время была самой высокой в ​​ЕС - 194 случая на 100 000 жителей. Из 10 млн венгров 5,7 млн уже получили как минимум одну дозу, 2,7 млн из них - обе дозы вакцины от коронавируса. Препараты российского и китайского производства, не одобренные властями ЕС, в Венгрии используются наряду с одобренными вакцинами.

++14.50++

Новый тест на коронавирус, разработанный в США, может получить точные результаты из образца слюны менее чем за 30 минут, сообщили его создатели в журнале Nature Communications. Это портативное устройство на батарейках, многие из компонентов которого можно напечатать на 3D-принтере. Прибор способен выявить одну вирусную частицу на 1-микролитровую каплю жидкости. По оценкам исследователей, стоимость устройства составит менее 78 долларов, а стоимость реагентов и других материалов, необходимых для тестирования, не превысит 6-7 долларов за тест.

++14.25++

Около 6000 врачей в Токио призвали отменить Олимпийские игры из-за четвертой волны коронавируса в городе. За неделю до этого группа медиков японских клиник уже заявляла о невозможности безопасно провести Олимпиаду. Большинство жителей Японии также выступили за ее перенос или отмену. В 9 из 47 префектур из-за коронавируса объявлена чрезвычайная ситуация как минимум до конца мая. Только около трех процентов из более чем 125 миллионов японцев получили хотя бы одну дозу вакцины, больницы переполнены, а их персонал перегружен.

В Берлине открываются музеи

++14.00++

Государственные музеи в Берлине объявили, что снова откроют свои двери для публики с 21 мая. Посещение возможно только при отрицательном результате ПЦР- или экспресс-теста, полученном в тот же день, а также при наличии защитной маски FFP2 и билета на время, забронированное заранее.

++13.00++

Согласно исследованию Combivacs, проведенному в Испании, вторая доза прививки от коронавируса вакциной BioNTech/Pfizer после первой дозы Astrazeneca безопасна и эффективна. Ученые установили, что иммунный ответ в этом случае в 30-40 раз выше, чем у контрольной группы, которая получила обе дозы препарата Astrazeneca. Кроме того, у 600 участников исследования было всего несколько серьезных побочных эффектов. Власти ряда стран рекомендуют сочетать препарат Astrazeneca с вакциной Biontech/Pfizer или Moderna из-за повышенного риска тромбоза. В Германии это касается жителей младше 60 лет.

++12.00++

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель 27 мая обсудят дальнейшие этапы массовой вакцинации в стране. По данным агентства dpa, на повестке дня будут такие темы, как прививки для школьников и студентов, цифровой паспорт вакцинации и логистика вакцинации летом.

В России и Германии снизилось количество заражений

++11.30++

Очередь на прививку от коронавируса в Гамбурге

В Германии суточный прирост заражений, по данным Института имени Роберта Коха, составил 4209 случаев - почти на 2 тысячи меньше, чем неделей ранее. За последние 24 часа в стране скончался 221 пациент с диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в стране было выявлено 3 603 055 случаев заражения коронавирусом. При этом более 3,3 млн пациентов выздоровели. Общее число жителей Германии, скончавшихся с диагнозом COVID-19 с начала пандемии, - 86 381. В стране проживают более 84 миллионов человек.

++10.30++

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве, по официальным данным, снизилась до 2430 случаев, что примерно на тысячу инфицированных меньше, чем накануне, сообщил Оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом. Это самый низкий показатель суточной заболеваемости в Москве с 6 мая, когда в городе зафиксировали 2114 заражений. Всего за период пандемии коронавирусом заразились 1 143 100 москвичей, 19 358 умерли от последствий инфекции.



++10.00++

В России за прошедшие сутки было зафиксировано 8183 случаев заражения коронавирусом, умерли 364 человека, сообщил Оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом. Общее число инфицированных приблизилось к пяти миллионам, число умерших достигло 116 575 человек. В то же время Росстат вел отдельный подсчет и заявил, что в России зарегистрировано около 250 000 смертей, связанных с COVID-19, с апреля 2020 года по март 2021 года.

++08.58++

Авиакомпания "Аэрофлот" сняла в июне с продажи билеты на почти все рейсы в Турцию. Об этом вечером в понедельник, 17 мая, сообщил официальный представитель перевозчика Михаил Демин.

"Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь - за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами", - цитирует его агентство ТАСС.

++08.50++

Родриго Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте запретил жителям страны выбирать, какой вакциной против коронавируса из числа предоставляемых правительством привиться. Глава государства выступил с обращением к нации. Политик выразил уверенность, что "все доступные вакцины эффективны". "Вы - не вправе выбирать, какую вакцину использовать, они все - одинаковые", - подчеркнул он.

++07.46++

В Таиланде суточный прирост летальных исходов среди больных COVID-19 (35 случаев) стал максимальным с момента проникновения вируса в страну. В азиатском королевстве с 69,6 млн жителей в целом подтверждено 113,5 тыс. заражений, 649 человек с COVID-19 умерли, около 70 тыс. выздоровели.

Лаборатория в секторе Газа, проводящая тесты на COVID-19, прекратила работу

++06.05++

Единственная в секторе Газа лаборатория, проводящая тесты на COVID-19, прекратила работу. Клиника, где она расположена, частично разрушилась после удара израильской авиации, сообщили представители Палестинской национальной автономии. Израиль наносит удары в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа. По оценке ВОЗ, среди 2 млн жителей этой территории подтверждено 103 000 заражений, в сектор доставлено 122 000 доз вакцины.

++05.05++

Президент Национальной медицинской академии Венесуэлы Энрике Лопес-Лойо жестко раскритиковал недостаточно быструю вакцинацию. Стране при нынешних темпах понадобится 10 лет, чтобы привить всех граждан, считает он. Минздрав южноамериканской республики с 28,5 млн жителей заявил о прибытии в страну 1,4 млн доз вакцин из Китая и России. Венесуэльские власти не называли точное число людей, сделавших прививку. С середины февраля в стране сменяют друг друга жесткие и мягкие локдауны протяженностью в одну неделю.

Экономика Японии упала после двух кварталов роста

++04.05++

Вид на Токио

ВВП Японии в первом квартале текущего года сократился на 1,3 процента по сравнению с итоговым кварталом 2020-го в свете новой волны заражений и вызванных ей ограничений. Это первое падение экономики за 3 квартала. Распространение инфекции привело к сокращению потребительских расходов на 1,4 процента. Эксперты видят угрозу дальнейшему экономическому росту во введении в ряде префектур режима чрезвычайной ситуации в третий раз, а также в медленной вакцинации.

++03.05++

Объем пассажиропотока в аэропортах США впервые достиг показателей марта 2020 года. 16 мая число пассажиров в американских аэропортах составило 1,85 миллиона человек, сообщила Администрация транспортной безопасности США (TSA). Тем не менее данный показатель составляет примерно 70 процентов от уровня, зафиксированного в аналогичный воскресный день в мае 2019 года.

Препараты BioNTech/Pfizer и Moderna эффективны против "индийских" вариантов

++02.05++

Вакцины от BioNTech/Pfizer и Moderna эффективны против выявленных в Индии мутаций коронавируса B.1.617 и B.1.618. Антитела действуют немного слабее, но не настолько, чтобы существенно повлиять на способность лекарственного препарата защищать от ковида, говорится в исследовании школы медицины Нью-Йоркского университета. Эксперты взяли образцы крови у вакцинированных и подвергли их воздействию псевдовирусных частиц, полученных искусственным путем. Исследование пока не прошло рецензирование.

++01.05++

Вакцинация в польском городе Кросно-Оджаньске

В Польше начинают делать прививки от ковида шестнадцати- и семнадцатилетним. Эта возрастная группа проявляет меньше интереса к кампании, чем старшее поколение, отметил представитель правительства по вопросам вакцинации. Для популяризации кампании привлечены спортсмены и актеры. В 38-миллионной республике полностью привиты 4,57 млн человек.

США начинают экспорт вакцин

++00.05++

К концу июня США поставят в другие страны еще как минимум 20 млн доз вакцины в дополнение к ранее обещанным 60 миллионам. Таким образом Соединенные Штаты экспортируют больше вакцины, чем любая другая страна. "Мы знаем, что Америка никогда не будет в полной безопасности, пока пандемия, бушующая во всем мире, не будет взята под контроль", - сказал президент США Джозеф Байден. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал решение американской стороны.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 17 мая >>>

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