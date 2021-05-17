Коронавирус: Мальта пока не будет принимать туристов из России

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 164 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 18 мая.
Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 164 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, более 143 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 18 мая (время московское).
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Индийская компания Biological E. будет производить вакцину Johnson & Johnson от коронавируса наряду со своим собственным препаратом, сообщила агентству Reuters во вторник ее директор Махима Датла. "Инфраструктура и заводы полностью разделены для обоих продуктов, и мы будем выпускать их независимо друг от друга", - сказала она.
В феврале руководитель индийской компании сообщила, что Biological E. рассчитывает на контракт на производство около 600 млн доз вакцины J&J в год. В компании Johnson & Johnson агентству Reuters подтвердили факт сотрудничества с Biological E.
++21.05++
Мальта не будет принимать российских туристов после возобновления регулярного авиасообщения с РФ 25 мая. Однако туроператоры надеются на прием путешественников этим летом, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
С 25 мая на взаимной основе возобновляется регулярное авиасообщение с Мальтой, рейсы по маршруту Москва - Валлетта будут осуществляться два раза в неделю.
++20.00++
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) не исключает, что торговые выставки возобновят свою работу уже с сентября. По его словам, есть надежда, что Франкфуртский международный автосалон (IAA) состоится при условии четкой концепции гигиены. Зёдер также объявил, что в июле в Мюнхене будет проведен тестовый автосалон.
++19.00++
Ввиду небольшого числа инфекций Гамбург смягчает ограничительные меры: рестораны на открытом воздухе заработают уже 21 мая, как и непродуктовые магазины - на строгих условиях для покупателей. Ежедневный экспресс-тест от жителей города больше не потребуется, если семидневная заболеваемость останется на уровне ниже 50. С 28 мая в Гамбурге снова будут проводиться театральные представления и концерты с ограниченным числом зрителей.
++18.30++
Верховная рада уволила министра здравоохранения Украины Максима Степанова. За это проголосовали 292 депутата при необходимых 226. Отстранение Степанова от должности обосновано тем, что в Украине был провален процесс вакцинации, а сам министр выполнял свои функции не в полной мере, заявил премьер Денис Шмыгаль. Именно он внес в парламент представление на увольнение Степанова.
Экс-министр отметил, что самого его также не удовлетворяют темпы вакцинации, но, по его словам, в этом были виноваты не только он и Минздрав. Степанова назначили на эту должностьв конце марта 2020 года. В Украине с населением почти 42 млн человек лишь около миллиона жителей получили одну дозу прививки от коронавируса, а обе дозы - меньше 30 тысяч человек.
++18.00++
Международные доноры намерены поднять экономику Африки после пандемии коронавируса, предоставив континенту 100-миллиардный пакет помощи. Эту сумму богатые страны намерены мобилизовать через Международный валютный фонд (МВФ), заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже в кулуарах международной конференции по оказанию содействия Африке. "Рост и стабильность в Африке означают процветание и стабильность в Европе", - подчеркнула глава МВФ Кристалина Георгиева.
++17.30++
Хоры в Германии, Австрии и Швейцарии опасаются необратимого сокращения численности певцов из-за коронавируса. Почти 60% из 4300 опрошенных хоров ожидают, что после пандемии у них будет меньше участников, сообщил во вторник Университет Франкфурта-на-Майне. С начала пандемии певцов уже стало гораздо меньше. Так, лишь менее трети хоров смогли сохранить свой обычный состав. При этом почти каждый восьмой детский или юношеский хор больше не существует. В одной только Германии 4 млн человек поют в хоре.
++17.00++
Служба безопасности Украины заблокировала сеть анонимных онлайн-ресурсов, через которые злоумышленники продавали поддельные справки с отрицательными результатами теста на коронавирус и листки временной нетрудоспособности с поддельными печатями государственных и коммунальных медицинских учреждений Киева. В частности, принимались заказы на изготовление поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус для выезда за границу, сообщила СБУ.
++16.30++
Общее число инфицированных коронавирусом в Индии превысило 25 миллионов. Мощный циклон усугубил кризис в западных штатах Гуджарат и Махараштра, которые и без того сильнее других пострадали от второй волны пандемии. Среди 200 000 эвакуированных из прибрежных районов жителей Гуджарата были проведены тесты на коронавирус и предприняты попытки ограничить распространение инфекции при помощи масок и дистанцирования. За последние 24 часа в Индии снова зафиксировано рекордное количество новых заражений и смертей: 263 533 и 4329. Официально общее число жертв достигло 278 719 человек.
++16.00++
Российская авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца октября из-за неопределенности на этом направлении. "Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется", - сообщила представительница компании. Днем ранее компания "Аэрофлот" отменила рейсы в Турцию до конца июня.
++15.20++
Венгрия продлевает чрезвычайное положение в связи с пандемией до осенней сессии парламента. Такое решение приняли депутаты по запросу правительства Виктора Орбана. Оппозиция уже не раз критиковала его за злоупотребление положением, вызванным пандемией, и принятие выгодных ему распоряжений.
Количество новых заражений в стране идет на спад, но 14-дневная заболеваемость в последнее время была самой высокой в ЕС - 194 случая на 100 000 жителей. Из 10 млн венгров 5,7 млн уже получили как минимум одну дозу, 2,7 млн из них - обе дозы вакцины от коронавируса. Препараты российского и китайского производства, не одобренные властями ЕС, в Венгрии используются наряду с одобренными вакцинами.
++14.50++
Новый тест на коронавирус, разработанный в США, может получить точные результаты из образца слюны менее чем за 30 минут, сообщили его создатели в журнале Nature Communications. Это портативное устройство на батарейках, многие из компонентов которого можно напечатать на 3D-принтере. Прибор способен выявить одну вирусную частицу на 1-микролитровую каплю жидкости. По оценкам исследователей, стоимость устройства составит менее 78 долларов, а стоимость реагентов и других материалов, необходимых для тестирования, не превысит 6-7 долларов за тест.
++14.25++
Около 6000 врачей в Токио призвали отменить Олимпийские игры из-за четвертой волны коронавируса в городе. За неделю до этого группа медиков японских клиник уже заявляла о невозможности безопасно провести Олимпиаду. Большинство жителей Японии также выступили за ее перенос или отмену. В 9 из 47 префектур из-за коронавируса объявлена чрезвычайная ситуация как минимум до конца мая. Только около трех процентов из более чем 125 миллионов японцев получили хотя бы одну дозу вакцины, больницы переполнены, а их персонал перегружен.
++14.00++
Государственные музеи в Берлине объявили, что снова откроют свои двери для публики с 21 мая. Посещение возможно только при отрицательном результате ПЦР- или экспресс-теста, полученном в тот же день, а также при наличии защитной маски FFP2 и билета на время, забронированное заранее.
++13.00++
Согласно исследованию Combivacs, проведенному в Испании, вторая доза прививки от коронавируса вакциной BioNTech/Pfizer после первой дозы Astrazeneca безопасна и эффективна. Ученые установили, что иммунный ответ в этом случае в 30-40 раз выше, чем у контрольной группы, которая получила обе дозы препарата Astrazeneca. Кроме того, у 600 участников исследования было всего несколько серьезных побочных эффектов. Власти ряда стран рекомендуют сочетать препарат Astrazeneca с вакциной Biontech/Pfizer или Moderna из-за повышенного риска тромбоза. В Германии это касается жителей младше 60 лет.
++12.00++
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель 27 мая обсудят дальнейшие этапы массовой вакцинации в стране. По данным агентства dpa, на повестке дня будут такие темы, как прививки для школьников и студентов, цифровой паспорт вакцинации и логистика вакцинации летом.
++11.30++
В Германии суточный прирост заражений, по данным Института имени Роберта Коха, составил 4209 случаев - почти на 2 тысячи меньше, чем неделей ранее. За последние 24 часа в стране скончался 221 пациент с диагнозом COVID-19.
С начала пандемии в стране было выявлено 3 603 055 случаев заражения коронавирусом. При этом более 3,3 млн пациентов выздоровели. Общее число жителей Германии, скончавшихся с диагнозом COVID-19 с начала пандемии, - 86 381. В стране проживают более 84 миллионов человек.
++10.30++
Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве, по официальным данным, снизилась до 2430 случаев, что примерно на тысячу инфицированных меньше, чем накануне, сообщил Оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом. Это самый низкий показатель суточной заболеваемости в Москве с 6 мая, когда в городе зафиксировали 2114 заражений. Всего за период пандемии коронавирусом заразились 1 143 100 москвичей, 19 358 умерли от последствий инфекции.
++10.00++
В России за прошедшие сутки было зафиксировано 8183 случаев заражения коронавирусом, умерли 364 человека, сообщил Оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом. Общее число инфицированных приблизилось к пяти миллионам, число умерших достигло 116 575 человек. В то же время Росстат вел отдельный подсчет и заявил, что в России зарегистрировано около 250 000 смертей, связанных с COVID-19, с апреля 2020 года по март 2021 года.
++08.58++
Авиакомпания "Аэрофлот" сняла в июне с продажи билеты на почти все рейсы в Турцию. Об этом вечером в понедельник, 17 мая, сообщил официальный представитель перевозчика Михаил Демин.
"Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь - за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами", - цитирует его агентство ТАСС.
++08.50++
Президент Филиппин Родриго Дутерте запретил жителям страны выбирать, какой вакциной против коронавируса из числа предоставляемых правительством привиться. Глава государства выступил с обращением к нации. Политик выразил уверенность, что "все доступные вакцины эффективны". "Вы - не вправе выбирать, какую вакцину использовать, они все - одинаковые", - подчеркнул он.
++07.46++
В Таиланде суточный прирост летальных исходов среди больных COVID-19 (35 случаев) стал максимальным с момента проникновения вируса в страну. В азиатском королевстве с 69,6 млн жителей в целом подтверждено 113,5 тыс. заражений, 649 человек с COVID-19 умерли, около 70 тыс. выздоровели.
++06.05++
Единственная в секторе Газа лаборатория, проводящая тесты на COVID-19, прекратила работу. Клиника, где она расположена, частично разрушилась после удара израильской авиации, сообщили представители Палестинской национальной автономии. Израиль наносит удары в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа. По оценке ВОЗ, среди 2 млн жителей этой территории подтверждено 103 000 заражений, в сектор доставлено 122 000 доз вакцины.
++05.05++
Президент Национальной медицинской академии Венесуэлы Энрике Лопес-Лойо жестко раскритиковал недостаточно быструю вакцинацию. Стране при нынешних темпах понадобится 10 лет, чтобы привить всех граждан, считает он. Минздрав южноамериканской республики с 28,5 млн жителей заявил о прибытии в страну 1,4 млн доз вакцин из Китая и России. Венесуэльские власти не называли точное число людей, сделавших прививку. С середины февраля в стране сменяют друг друга жесткие и мягкие локдауны протяженностью в одну неделю.
++04.05++
ВВП Японии в первом квартале текущего года сократился на 1,3 процента по сравнению с итоговым кварталом 2020-го в свете новой волны заражений и вызванных ей ограничений. Это первое падение экономики за 3 квартала. Распространение инфекции привело к сокращению потребительских расходов на 1,4 процента. Эксперты видят угрозу дальнейшему экономическому росту во введении в ряде префектур режима чрезвычайной ситуации в третий раз, а также в медленной вакцинации.
++03.05++
Объем пассажиропотока в аэропортах США впервые достиг показателей марта 2020 года. 16 мая число пассажиров в американских аэропортах составило 1,85 миллиона человек, сообщила Администрация транспортной безопасности США (TSA). Тем не менее данный показатель составляет примерно 70 процентов от уровня, зафиксированного в аналогичный воскресный день в мае 2019 года.
++02.05++
Вакцины от BioNTech/Pfizer и Moderna эффективны против выявленных в Индии мутаций коронавируса B.1.617 и B.1.618. Антитела действуют немного слабее, но не настолько, чтобы существенно повлиять на способность лекарственного препарата защищать от ковида, говорится в исследовании школы медицины Нью-Йоркского университета. Эксперты взяли образцы крови у вакцинированных и подвергли их воздействию псевдовирусных частиц, полученных искусственным путем. Исследование пока не прошло рецензирование.
++01.05++
В Польше начинают делать прививки от ковида шестнадцати- и семнадцатилетним. Эта возрастная группа проявляет меньше интереса к кампании, чем старшее поколение, отметил представитель правительства по вопросам вакцинации. Для популяризации кампании привлечены спортсмены и актеры. В 38-миллионной республике полностью привиты 4,57 млн человек.
++00.05++
К концу июня США поставят в другие страны еще как минимум 20 млн доз вакцины в дополнение к ранее обещанным 60 миллионам. Таким образом Соединенные Штаты экспортируют больше вакцины, чем любая другая страна. "Мы знаем, что Америка никогда не будет в полной безопасности, пока пандемия, бушующая во всем мире, не будет взята под контроль", - сказал президент США Джозеф Байден. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал решение американской стороны.
Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
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