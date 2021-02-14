 Коронавирус: иммунолог Фаучи удостоен премии Дэна Дэвида за борьбу с COVID-19 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2021

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Мир

Коронавирус: иммунолог Фаучи удостоен премии Дэна Дэвида за борьбу с COVID-19

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 109 млн человек во всем мире, свыше 2,4 млн скончались. Выздоровели более 81 млн пациентов. DW следит за событиями 15 февраля.

Американский иммунолог Энтони Фаучи

Американский иммунолог Энтони Фаучи (фото из архива)

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 109,5 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 81,6 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 15 февраля (время московское).

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Американский иммунолог Энтони Фаучи, с 1984 года руководящий Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID), удостоен международной премии Дэна Дэвида. Среди заслуг Фаучи особо отмечен вклад в борьбу с распространением коронарных вирусов SARS, MERS, лихорадкой Эбола, а также с пандемией коронавируса, вызывающего COVID-19. В частности, Фаучи и его команда обратили внимание на возможную эффективность мРНК-вакцины от COVID-19 и способствовали оперативному началу ее клинических испытаний, отмечают учредители премии, датированной 1 млн долларов (около 825 000 евро).

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Поставки вакцины от COVID-19, произведенной в Германии с участием концерна Bayer, могут начаться уже в декабре. Об этом объявил глава концерна Вернер Бауман (Werner Baumann). Две недели назад Bayer заявил о намерении участвовать в производстве вакцины компании Curevac из немецкого Тюбингена. В 2022 году Bayer планирует произвести 160 млн доз препарата.

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Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил парламенту страны предложение о продлении специальных полномочий, предоставленных правительству в связи с пандемией. Орбан отметил, что ослабление ограничений, введенных осенью, может произойти только тогда, когда Венгрия получит больше вакцин от COVID-19, и поэтому важную роль играет приобретение вакцин у России и Китая.

Законопроект о расширенных полномочиях правительства Венгрии разрешает применять "исключительные меры" в борьбе с пандемией, а также предусматривает ужесточение наказаний за нарушение карантинных мер и распространение ложной информации. В июне 2020 года парламент проголосовал за отмену расширенных полномочий. Они перестанут действовать, когда правительство отменит режим ЧС.

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Кипр намерен с 1 апреля снять ограничения на въезд для туристов из Израиля, получивших прививку от коронавируса. По словам президента Кипра Никос Анастасиадиса, которые приводит газета Fileleftheros, израильские туристы, предоставившие подтверждение прививки, будут освобождены от карантина. Накануне Анастасиадис встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В ФРГ ожидают появление тестов на COVID-19 для использования дома

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Министерство здравоохранения Германии рассчитывает, что уже с марта будут допущены на рынок экспресс-тесты на коронавирус для домашнего применения. Об этом сообщил представитель ведомства, пояснив, что необходимо убедиться, что такие тесты соответствуют всем необходимым требованиям. Ожидается, что такие тесты могут регулярно применяться, помимо прочего, сотрудниками школ и детсадов, что может позволить им работать в обычном режиме.

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Власти Дании ужесточили правила въезда в страну из соседних регионов. В частности, жители немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и регионов на юге Швеции должны с 17 февраля предоставить доказательство неотложной причины для въезда, а также негативный результат теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Правительство Дании объяснило меры риском распространения варианта коронавируса, изначально выявленного в ЮАР.

Локдаун в Окленде

Локдаун в Окленде

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В Новой Зеландии выявлены первые случаи заражения так называемым британским вариантом коронавируса. По данным министерства здравоохранения страны, два из трех случаев COVID-19, зафиксированных в Окленде, имеют отношение к мутации вируса из Великобритании. Секвенирование генома вируса, вызвавшего заражение в третьем случае, еще не завершено. Ранее из-за трех новых случаев в Окленде был введен трехдневный локдаун.

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В соответствии с распоряжением, принятым правительством РФ 3 февраля, Россия возобновила на взаимной основе регулярное авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Самолеты из Москвы в Баку будут летать два раза в неделю, а в Ереван - четыре раза в неделю.

До 31 марта въезд в Азербайджан разрешен только дипломатам, гражданам страны и членам их семей, иностранным студентам, а также иностранцам с видом на жительство или разрешением на работу. Приезжающие должны предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 48 часов до вылета. В Армению разрешен въезд россиянам как для деловых, так и для личных или туристических целей. Необходимо предоставить тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.

Премию "Ника" за два года вручат 25 апреля

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Премия Ника

Вручение Национальной премии кинематографических наук и искусств "Ника" переносится на 25 апреля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главного редактора премии Ирину Ильичеву. По ее словам, церемония вручения пройдет в обычном формате, как ожидается, в концертном зале "Вегас" в Москве, при этом будут награждены лауреаты как за 2019, так и за 2020 год. Это уже не первый перенос церемонии награждения лауреатов "Ники". Изначально она должна была состояться в марте 2020 года, но из-за карантина была перенесена на 24 октября.

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Зимбабве получил 200 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. Партия, предоставленная в виде гуманитарной помощи, была доставлена самолетом в столицу Хараре. Первыми прививку получат сотрудники учреждений системы здравоохранения, всего власти Зимбабве планируют привить около 10 млн жителей в течение года. Китай поставляет свою вакцину от COVID-19 на безвозмездной основе еще в 57 стран мира.

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В Хабаровском крае отменен режим самоизоляции для пожилых людей, действовавший с ноября 2020 года. Ограничения остались в силе до 25 февраля только для Аяно-Майского района, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения края. Кроме того, в регионе, за исключением Аяно-Майского района, к обычному режиму работы вернулись ночные клубы, кафе и рестораны. Между тем в социальных учреждениях ограничения остаются в силе предположительно до марта.

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В России за последние сутки зафиксировано 14 207 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб. Так, общее число случаев с начала пандемии выросло до 4 086 090. За сутки количество смертей в результате заражения выросло на 394 до 80 520.

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В Австрии с 1 марта в аптеках будут бесплатно выдаваться тесты на COVID-19, которые можно сделать в домашних условиях. Каждый житель страны сможет получить до пяти тестов в месяц, сообщает австрийское информагентство APA. Тесты предназначены только для контроля состояния здоровья и не могут быть использованы, например, для посещения парикмахерского салона. 

Японские фирмы против проведения Олимпиады в Токио летом 2021 года

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Более половины японских фирм выступают за то, чтобы отложить или вообщеотменить летнюю Олимпиаду в Токио в 2021 году. Как следует из опроса, проведенного в начале февраля институтом Tokio Shoko Research, такого мнения придерживаются 56 процентов предпринимателей Японии. И только 7,7% опрошенных полагают, что Олимпийские игры можно провести в запланированные сроки. Летняя Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса на 2021 год и должна начаться 23 июля.  

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В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2332 новых случая заражения вирусом  SARS-CoV-2, умерли 62 пациента, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Днем ранее, 14 февраля, сообщалось о 3094 случаях инфицирования, а 13 февраля было 5 182 случаев. Общее количество инфицированных с начала пандемии в Украине на утро понедельника составило 1 273 475 человека, 24 392 человек - умерли, выздоровели - 1 116 779 человек, отмечает "Интерфакс-Украина".

Южная Корея считает "Спутник V" альтернативой AstraZeneca

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Вакцина Спутник V

Вакцина "Спутник V"

Южная Корея не будет прививать людей старше 65 лет британско-шведской вакциной AstraZeneca. Свое решение Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний объяснило отсутствием достаточных данных об эффективности данного препарата для людей старшего возраста. Как отмечает агентство Reuters, в результате под угрозой оказался весь план вакцинации населения, согласно которому, прививку от коронавируса в первую очередь должны получить пожилые корейцы и медицинские работники. Одновременно агентство сообщило, что в качестве альтернативы оно рассматривает российскую вакцину "Спутник V", хотя переговоров о закупке этого препарат у РФ еще не велись.   

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучавшие коронавируса в китайском городе Уханя, где вирус был обнаружен впервые, пришли к выводу, что его распространение, вероятно, началось раньше, чем считалось, сообщил телеканал CNN.  Руководитель миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил телеканалу, что миссия обнаружила несколько признаков более широкого распространения вируса в 2019 году. В качестве подтверждения он сообщил, что китайская сторона дала возможность пообщаться с человеком, заразившимся еще 8 декабря. Китайская сторона официально информировала ВОЗ о выявлении нового типа коронавируса только 31 декабря 2019 года.

++08.00++

Австралия готова начать прививки от коронавируса. "Орел приземлился", - эти слова, ставшие крылатыми после высадки первого астронавта на Луну, использовал министр здравоохранения Грег Хант, чтобы сообщить о прибытии 142 000 доз вакцины BioNTech/Pfizer. Кампания вакцинации начнется на следующей неделе.

++07.15++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, за последние сутки выявлено 4426 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся SARS-CoV-2 с начала эпидемии 2 338 927 человек, инфицированных SARS-CoV-2. За последние 24 часа от последствий легочного заболевания COVID-19 скончались 116 пациентов, общее число летальных исходов составило 65 0766.

Тайная вакцинация привела к правительственному кризису в Перу

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В столице Перу Лиме

В столице Перу Лиме

Министр иностранных дел Перу Элизабет Астет Родригес объявила об уходе в отставку в связи со скандалом, разгоревшимся вокруг вакцинации ряда политиков в стране еще до официального начала кампании. Свое решение сделать прививку тайно, еще в январе Астет Родригес назвала "грубой ошибкой". Кроме нее, "досрочно" сделал себе прививку от коронавируса и бывший президент Перу Мартин Вискарра. До ухода с поста главы государства политик заявлял, что привился в рамках клинических испытаний китайской вакцины компании Sinopharm. Однако университет в Лиме, ответственный за проведение этих тестирований, впоследствии опроверг эту информацию. 12 февраля из-за того же скандала покинул свой пост тогдашний министр здравоохранения Перу Пилар Массетти.

++05.45++

Великобритания ужесточает карантинные меры для путешественников из государств, находящихся в так называемом красном списке. В нем находятся страны с особенно большим риском заражения коронавирусом. С 15 февраля путешественники, въезжающие в Великобританию из этих государств, должны будут провести две недели на карантине в отеле. Нарушение этих предписаний будет караться денежными штрафами и даже тюремным заключением. 

++05.00++

За время локдауна в Германии участились случаи обращения людей за психологической помощью по телефону. Как сообщает газета Bild, только январе 2021 года в соответствующую службу поступило 87 144 звонков. Это на 6200 обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля людей, обращающихся в телефонную службу психологической поддержки из-за чувства одиночества, выросла на 20 процентов.

++04.15++

Эпидемиологи Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского варианта), сообщается на сайте надзорного ведомства.  "Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в Российской Федерации, обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтверждённой мутацией", - заявили в Роспотребнадзоре.

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Австралия приостановила свободное авиасообщение с Новой Зеландией после того, как в Окленде были обнаружены три новых случая заболевания COVID-19.На срочном совещании в министерстве здравоохранения Австралии было принято решение, что все рейсы, вылетающие из Новой Зеландии, будут классифицироваться ближайшие 72 часа, начиная с понедельника, как полеты из "красной зоны". "Все люди, прибывающие такими рейсами в течение этого трехдневного периода, должны будут пройти 14-дневный карантин в отеле под наблюдением", - говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Австралии.

Полиция в Греции разогнала акцию противников локдауна

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В Афинах полиция с помощью слезоточивого газа разогнала акцию противников ношения масок и других ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Newsit.gr. По его данным, на площади Конституции в греческой столице собралось около 700 человек. C начала пандемии в Греции зарегистрировали более 172 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли от заболевания COVID-19 6,1 тыс. человек.

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Член международной команды экспертов ВОЗ, побывавшей в Китае, чтобы выяснить происхождение коронавируса SARS-CoV-2, Питер Дасзак в интервью газете The New York Times рассказал о том, что он и его коллеги считают версию о животном происхождении вируса наиболее вероятной. По словам Дасзака, летучие мыши могли заразить коронавирусом обитателей ферм одомашненных диких животных на юге Китая или в Юго-Восточной Азии. Впоследствии вирус мог передаться работникам таких ферм.

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Норка в клетке

В Германии появился вариант коронавируса, распространителем которого ранее были норки в Дании. По информации онлайн-издания n-tv.de, от этой разновидности вируса SARS-CoV-2, способной передаваться от животного к человеку, скончался один пациент в Баварии.
Ранее считалось, что этот вид мутировавшего коронавируса удалось искоренить, после того как в Дании на норковых фермах было уничтожено 10 млн животных.

++00.15++

Израильские ученые назвали вакцину от коронавируса производства BioNTech/Pfizer "чрезвычайно эффективной". По данным израильской медицинской организации Clalit, среди жителей страны, сделавших две прививки этой вакциной, уровень заражений коронавирусом снизился на 92 процента. В исследовании принимали участие 600 тысяч пациентов. Ранее высокую эффективность препарата подтвердили клинические испытания.

Хроника пандемии 14 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская


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