 Коронавирус: Германия ослабила некоторые ограничения | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 08.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Германия ослабила некоторые ограничения

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 117 млн человек, свыше 2,6 млн скончались. Выздоровели почти 93 млн пациентов. DW следит за событиями 8 марта.

Прохожие в медицинских масках в Кельне

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 117 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 93 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 8 марта (время московское).

Новые данные по России и Украине

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В России суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией составил 10 253 случая. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 379, сообщил оперативный штаб. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 333 029 случаев заражения COVID-19, 89 473 умерших и 3 922 246 выздоровевших.

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В Украине за истекшие сутки подтверждено еще 5572 заражения, сообщило министерство здравоохранения. Кроме того, за 24 часа скончались 106 человек с COVID-19, а 1734 пациента с этой инфекцией выздоровели. В целом в 42-миллионной стране вирус обнаружен у 1 406 800 человек, из них 27 128 умерли, 1 198 254 выздоровели.

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Германия ослабляет некоторые ограничения. С 8 марта вновь открылись книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища. Остальные магазины, за исключением продовольственных и аптек, а также гостиницы, рестораны и прочие заведения пока останутся закрытыми. Кроме того, разрешены встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. А каждый гражданин получит возможность раз в неделю бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус, расходы федеральные власти берут на себя. Дальнейшие меры по отмене ограничений будут зависеть от претворения в действительность концепции регулярного тестирования жителей.

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Вьетнам начал вакцинацию. Первые прививки были сделаны сотрудникам больниц в Ханое, Хайзыонге и Хошимине. Вакцина AstraZeneca прибыла в страну в конце февраля, власти рассчитывают получить еще 1,3 млн доз этого препарата в рамках инициативы COVAX в апреле. В 96-миллионной республике с момента проникновения инфекции подтверждено 2512 заражений, 35 человек с новой инфекцией скончались, 1920 выздоровели.

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Женщина в маске в Гамбурге

Женщина в маске в Гамбурге

В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил 5 011 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлены 2 505 193 случая инфицирования. За последние 24 часа скончались 34 человека с COVID-19, общее число летальных исходов в 83-миллионной стране составило 71 934. Выздоровели более 2,3 млн человек. За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 68 случаев заражения - больше, чем днем ранее (66,1). 22 декабря 2020 года этот показатель достигал наивысшего значения - 197,6.

Пробуксовка европейской вакцинации вызывает тревогу у ряда мировых инвесторов

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Пробуксовка европейской вакцинации от коронавируса вызывает тревогу у ряда ведущих мировых инвесторов. Об этом в сообщило агентство Bloomberg. По его оценкам, внутренние политические дрязги в ЕС, перебои с поставками препаратов, а также сопротивление кампании со стороны общественности приводит к существенному отставанию по темпам. Так, по данным агентства, если в Великобритании на 100 человек приходятся 33 введенные дозы вакцины, а в США - 25, то в ЕС - всего восемь. По прогнозам Bloomberg Economics, задержка в один-два месяца в открытии бизнесов после локдауна может обойтись экономике ЕС в 50-100 млрд евро потерь от непроизведенной продукции. 

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Центр глобального взаимодействия (GEC) при Госдепартаменте США считает, что российские спецслужбы "развернули кампанию, чтобы подорвать доверие" к западным вакцинам от коронавируса, включая разработанную германской компанией BioNTech и американской Pfizer. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.


По данным издания, центр выявил четыре публикации, на примере которых, по его оценкам, можно было говорить о подобных усилиях. Так, в сообщениях нагнеталась информация о возможных осложнениях, ставилась под сомнение эффективность препаратов, отмечалось, что США поторопились с процессом одобрения вакцины Pfizer. WSJ признает, что аудитория изданий - небольшая, однако оговаривается, что их повестка может в дальнейшем быть растиражирована российскими и международными СМИ. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы не имеют отношения к появлению в ряде СМИ публикаций с критикой западных вакцин. 

Глава ЕК говорит о скором окончании нехватки вакцин

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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) ожидает, что во втором квартале 2021 года ЕС будет ежемесячно получать около 100 млн доз вакцин от коронавируса, а к концу июня этот показатель достигнет 300 млн. Об этом фон дер Ляйен заявила в интервью газете Stuttgarter Zeitung. 

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Центр Бухареста

Центр Бухареста

Ресторанам и театрам в румынском Бухаресте вновь на время запрещено работать - через пять недель после возобновления их деятельности в условиях пандемии. Власти столицы постановили, что с 8 марта гастрономические услуги будут оказываться только постояльцам отелей, всем остальным придется прибегнуть к заказу блюд на вынос. Театры, кинотеатры и игровые залы закрываются. В школах посещаемость будет обязательной только для учеников начальных и старших классов. За неделю число новых случаев инфицирования, регистрируемых за сутки, в стране практически удвоилось. Так, по данным на 5 марта, суточный прирост составлял 4 342.

В США свыше 90 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины

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В США свыше 90 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). При этом две дозы введены свыше 30,7 млн человек. Всего же в Соединенных Штатах на данном этапе доступны порядка 116,4 млн доз препаратов для вакцинации, включая поставленные германской компанией BioNTech и американской Pfizer. Население страны превышает 328 млн человек. 

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В Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. С 8 марта данная мера носит рекомендательный характер. Кроме того, этим группам населения будут разблокированы социальные карты, как ранее пообещал мэр Сергей Собянин в своем блоге. Бары и рестораны в российской столице после более ранних послаблений могут работать и ночью, а театры и кинотеатры - заполнять залы наполовину. При этом власти просят по-прежнему носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Обязательный режим изоляции в столице действовал свыше пяти месяцев - с конца сентября 2020 года.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 7 марта >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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