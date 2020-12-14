Коронавирус: до конца лета 2021 года могут привить 60 процентов жителей ФРГ

Мировое сообщество борется со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 73 млн жителей планеты. Свыше 1,6 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 51,2 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 15 декабря (время московское).

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) полагает, что до конца лета 2021 года от коронавируса могут быть привиты порядка 60 процентов жителей ФРГ. Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала ZDF. Шпан уверен, что доступ к вакцине к этому периоду должны в ФРГ получить все желающие. "Наша цель - чтобы разрешение на применение вакцины было получено еще до Рождества и чтобы мы еще в этом году смогли начать вакцинацию, в том числе и здесь, в Германии", - подчеркнул он. "Решение в конечном счете должно приниматься Европейским агентством лекарственных средств (EMA)", - добавил министр. Всемирная организация здравоохранения исходит из того, что вакцинации 60-70 процентов населения достаточно для эффективной победы над пандемией.

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Число погибших в США от последствий заражения коронавирусом, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, превысило отметку в 300 тысяч. С начала пандемии в стране подтверждено более 16,3 миллиона случаев инфицирования - больше, чем в любой другой стране мира.

>>>Хроника событий 14 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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