Не время для объятий? Что рекомендует немецкий психолог в пандемию

Для чего нам нужны объятия? Чтобы стать ближе, чтобы на мгновение убрать существующие границы: личные и пространственные, чтобы выразить какие-то чувства: симпатию, поддержку, солидарность, доверие и так далее. Объятия, как и все другие формы тактильного поведения - рукопожатие, прикосновение, поцелуи - жизненно необходимы нам, людям. Почему?

Зачем нам объятия?

"Наш вид Homo Sapiens принадлежит к классу млекопитающих", - объясняет профессор психологии, немецкий эксперт в области гаптики - раздела науки, изучающего невербальную коммуникацию и сенсорную психофизиологию - Мартин Грунвальд (Martin Grunwald). Он руководит лабораторией, занимающейся гаптикой и исследованием мозга, в Институте Пауля Флехсига при университете Лейпцига. "Поэтому первые фазы нашей жизни ведут к успешному развитию ребенка лишь тогда, когда нам хватает телесного контакта, тактильных ощущений. Ни один новорожденный не может хорошо развиваться, если не чувствует, например, прикосновений матери. Импульсы, получаемые через телесный контакт, ведут к умственному и физическому развитию", - поясняет профессор.

Развитие ребенка напрямую зависит от тактильных ощущений

То, насколько важны социальные контакты и тактильные ощущения для развития человека, показывают опубликованные в январе этого года в американском журнале PNAS - официальном издании Национальной академии наук США - результаты исследования, проведенного в Румынии среди детей, живущих в интернатах. Исследование показало, что у ребенка, который в раннем детстве был лишен телесного контакта и не получал достаточно стимулов к психическому развитию, мозг меньше, чем у его сверстника, который не был обделен вниманием.

Объятия снимают стресс?

По мнению Грунвальда, прикосновения и объятия нужны нам для того,чтобы лучше преодолевать стресс. Ведь одним из эффектов, который вызывают, в частности, объятия, является ощущение того, что мы не одиноки. Это, во-первых, отвечает базовой потребности человека в безопасности. А во-вторых, является основой социального поведения. Поэтому тактильные ощущения играют важную социальную функцию. "Коммуникация на телесном уровне нужна для того, чтобы строить и сохранять хорошие, стабильные отношения. Но важно при этом не путать это с сексуальными желаниями и мотивацией", - говорит Грунвальд. Гаптика, изучающая тактильную коммуникацию, разделяет прикосновения на несколько видов, среди которых особое место занимают именно дружеские жесты и касания.

Прикосновение локтями стало традиционным приветствием во время пандемии

Что же происходит с нами в тот момент, когда нас кто-то обнимает? Если это приятный нам человек, то "такие прикосновения превращаются в позитивные эмоции", говорит Грунвальд. Если же нет, то это может вызвать состояние тревоги, поскольку кто-то пытается нарушить наши личные границы. Самые разные участки нашего мозга реагируют на объятия, прикосновения и другие тактильные действия, при этом вырабатываются гормоны, которые меняют состояние нашего тела, не только ментальное. "На уровне нейропсихологии и нейробиологии наш мозг превращает тактильные ощущения в реакцию, которая ведет либо к снятию напряжения, либо наоборот", - поясняет эксперт.

Вредит ли психике социальная дистанция во время пандемии

Во время пандемии нам приходится жить в условиях жестких ограничений социальных контактов, коммуницировать с людьми без объятий и рукопожатий, выражать свои эмоции с маской на лице. Это дается нелегко, и у многих вызывает ментальный стресс. То, как сильно мы страдаем от отсутствия телесных контактов сейчас, зависит от того, насколько мы в принципе в них нуждаемся: "Если у человека есть потребность в тактильных ощущениях, если он привык к ним в повседневной жизни и вдруг оказался их лишен, это ведет к стрессу, вызванному, с одной стороны, неудовлетворенными потребностями, а с другой - тем, что себя нужно постоянно контролировать и ограничивать в том, что является твоим привычным поведением", - говорит Грунвальд.

Мартин Грунвальд

Если мы вынуждены постоянно себя контролировать, ограничивать и отказывать себе в чем-то, это ведет к появлению страха. Страх возникает и тогда, когда отсутствуют телесные контакты и тактильные ощущения, дающие нам чувство надежности и поддержки. Без них мы на биологическом уровне чувствуем себя одинокими, а значит, незащищенными. И к этому надо относиться всерьез, предупреждает психолог: отсутствие телесного контакта может привести к проблемам с психикой.

"Телесный контакт с другими людьми заложен в нашем биологическом и социальном ДНК и зависит от нашего опыта, который мы имели в раннем детстве. Мы постоянно возвращаемся к этим формам коммуникации", - поясняет профессор Грунвальд.

Кому особенно важны телесные контакты?

Не на все возрастные группы запрет социальных контактов влияет одинаково. Сильнее всего страдает молодежь. "Им особенно тяжело отказываться от телесных контактов в том возрасте, когда они открывают для себя мир. У людей старшего возраста уже есть опыт, и им легче в чем-либо себя ограничивать", - говорит Грунвальд.

От отсутствия тактильных ощущений страдают люди любого возраста. На фото сын целует мать в доме престарелых

После пандемии молодежи предстоит снова привыкать к коммуникации на телесном уровне, отмечает психолог. "Вопрос выбора партнера, выбора профессии не решен. Личность еще не развита до конца, и к этому добавляется вопрос социальной коммуникации", - говорит он. Но паниковать не нужно - нынешние обстоятельства, когда телесные контакты заменяются виртуальными, не заставят нас превратиться в онлайн-существ. Наша биологическая природа не позволит нам это сделать. Хотя человек может привыкнуть ко всему, мы не должны забывать, что нынешнее поведение не является нормальным, оно характерно только в чрезвычайной ситуации.

Что рекомендует психолог

Но как же преодолеть дефицит телесных контактов и тактильных ощущений в период пандемии? Универсального решения нет. Но психологи рекомендуют полностью не лишать себя объятий и прикосновений. Важно понимать, каких именно. Необходимо держать дистанцию с посторонними людьми. С семьей и близкими объятия и другие формы тактильного поведения никто не запрещал.

Обнять дерево - вовсе не глупая затея. На психологическом уровне это дает нам ощущение безопасности

Что касается одиноких людей, многие из которых сейчас особенно уязвимы, психолог рекомендует общение, например, с домашними животными: "Исследования показывают: когда человек контактирует с другими видами живых существ, это приносит пользу обоим". В какой-то степени компенсировать отсутствие тактильных ощущений может прикосновение к приятным для кожи предметам. Можно обнять дерево, что на психологическом уровне дает нам ощущение опоры и безопасности. Имеет также смысл активное использование приятных цветов и запахов. Зрение и обоняние могут восполнить недостающие импульсы осязания.

Важно знать, подчеркивает Мартин Грунвальд, что мы не можем добиться такого же эффекта, который возникает при объятиях и прикосновениях с другими людьми, если пытаемся обнять сами себя: "Если бы мы могли полностью самостоятельно удовлетворять свои потребности в тактильных ощущениях, мы бы не были социальными существами". Так что объятия с другими людьми нужны - в том числе и во время пандемии.

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