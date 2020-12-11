Коронавирус: в Великобритании выявлена быстро распространяющаяся мутация

Мировое сообщество борется со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 72 млн жителей планеты. Свыше 1,6 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 50,9 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 14 декабря (время московское).

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о введении комендантского часа на Новый год. Запрет на выход из дома без уважительной причины вступает в действие 21 декабря в 21 час и заканчивается 4 января в 5 часов.

ВОЗ наблюдает за мутацией вируса в Великобритании

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на взаимодействие со специалистами из Великобритании и из других стран по вопросу мутации коронавируса, заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, ВОЗ известно о выявленном в Англии новом варианте SARS-CoV-2, ее эксперты наблюдают за ситуацией. "Когда мы фиксируем мутацию, нам необходимо время на ее оценку", - указал он и добавил, что вирус постоянно меняется.

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В Великобритании выявили новую, стремительно распространяющуюся мутацию коронавируса. По данным министерства здравоохранения, выявлено уже более тысячи инфицированных измененным вариантом вируса, их число растет. При этом пока нет данных о том, что мутировавший вирус приводит к более тяжелому течению заболевания.

Одновременно ведомство заявило, что из-за высоких показателей заражений коронавирусом в Лондоне и некоторых районах на юго-востоке Англии с 16 декабря значительно усиливаются ограничительные меры и вводится третья, наиболее высокая ступень угрозы распространения коронавируса. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил о быстром, экспоненциальном росте числа инфицированных в Лондоне, Кенте, ряде районов Эссекса и Хартфордшира. "Нам неизвестно, в какой мере это связано с новым вариантом (коронавируса - Ред.). Но каковы бы ни были причины, нам необходимо принимать срочные и решительные меры", - подчеркнул он. В частности, будут закрыты кафе, рестораны, отели, театры и кинотеатры. Школы остаются открытыми.

Украина ввела новые меры с 19 декабря

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Правительство Украины ввело дополнительные ограничения с 19 декабря. Среди прочего будет запрещено проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях в составе более одной группы или класса, проведение праздничных меропроиятий в развлекательных учреждениях, барах и ресторанах. Кроме того, будет ограничено число посетителей в музеях, запрещено обслуживание посетителей в заведениях общественного питания с 23 до 7 часов. В новогоднюю ночь бары, рестораны и кафе смогут работать до 1.00 первого января.

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Вакцину от коронавируса в США первой получила медсестра Сандра Линдси, работающая в реанимации одной из нью-йоркских клиник. Кадры вакцинации показали по американскому телевидению, а мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо поблагодарил медсестру в Twitter.

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Отделения интенсивной терапии в больницах немецкой федеральной земли Гессен заполнены на 90 процентов. На данный момент на лечении в них находятся почти 2400 пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения земли Кай Клозе (Kai Klose). "Свободными остались еще 55 коек в реанимациях, которые зарезервированы для больных пневмонией COVID-19", - добавил он.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в третий раз ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным человеком. Карантин продлится до 18 декабря, сообщил офис главы правительства. Нетаньяху уже находился на карантине дважды весной.

Разработчики "Спутника V" заявили о 100-процентной защите от тяжелых случаев

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Создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявили о 100-процентной эффективности препарата против тяжелых случаев заболевания. "Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было", - заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В целом же эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%, указывается далее.

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Президент США Дональд Трамп сообщил о начале вакцинации в своей стране. "Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!" - написал он в своем микроблоге Twitter.

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В России не планируется вводить жесткий карантин на предстоящие праздники по примеру европейских стран. "Нет таких планов", - заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Штайнмайер выступил с обращением к немцам

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Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) обратился к гражданам страны с призывом "радикальным образом сократить контакты и встречи, чтобы разгрузить систему здравоохранения". Самое важное сейчас сохранить здоровье и жизни людей, подчеркнул он в видеообращении. "Ситуация крайне серьезна. Тысячи смертей за одну неделю и грозящее выйти из-под контроля распространение инфекции свидетельствуют о том, что нам не обойтись без решающих мер", - заявил далее Штайнмайер. В своем видеообращении он также поблагодарил врачей и медицинский персонал за их усилия в борьбе с пандемией. С 16 декабря в Германии будет действовать жесткий локдаун.

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По информации еженедельника Der Spiegel, министерство обороны ФРГ проверяет возможность проведения обязательной вакцинации для всех 180 тысяч военнослужащих бундесвера. С такой рекомендацией выступил около трех недель назад ответственный за прививочную кампанию генеральный врач бундесвера, указывает издание. В настоящее время от военнослужащих немецких вооруженных сил требуют наличие базовых прививок.

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В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби началась прививочная кампания от коронавируса, при этом используется препарат китайского производителя Sinopharm. Вакцинация производится в не менее чем 45 больницах города. По официальным данным, прививки делаются бесплатно. Для получения защиты необходимо получение двух доз вакцины с интервалом в 21 день, отмечается далее. ОАЭ является одной из стран, которые участвовали в проведении третьей, заключительной фазы клинических испытаний китайской вакцины.

В Москве открыта запись на вакцинацию

Вакцинация от коронавируса в Москве

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В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для работников центров госуслуг, культуры, сфер торговли и услуг, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Все, кто заняты в этих областях, находятся в постоянном контакте с большим количеством граждан. Поэтому для этих категорий создана возможность первоочередной вакцинации", - отметила она далее и указала, что со временем предполагается расширять круг лиц, имеющих право на получение вакцины.

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В Беларуси коронавирус обнаружен еще у 1853 человек, общее число инфицированных достигло 162 148, сообщило министерство здравоохранения. По официальным данным, в республике скончались 1273 пациента с COVID-19, а 139 785 выздоровели и выписаны.

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Экономика Нидерландов из-за последствий пандемии в 2020 году упадет на 4,3 процента, а в следующие 2 года будет расти по 2,9 процента, утверждает центральный банк в новом полугодовом прогнозе. По мнению аналитиков, уровень безработицы в текущем году составит 4 процента, в 2021-м вырастет до 6,5 процента, а годом позднее снизится до шести.

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Германия до марта 2021 года получит 11 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer, в том числе от 3 до 4 миллионов в январе, заявил представитель министерства здравоохранения. Ведомство рассчитывает, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) до конца декабря разрешит массовое применение препарата.

Греция ослабляет карантин

Городок Ия в Греции

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Греция ослабила карантинные меры. Парикмахерские и книжные магазины по всей стране вновь могут принимать посетителей при соблюдении мер предосторожности. А въезжающие в республику с 14 декабря должны пройти экспресс-тест на наличие вируса и отправиться на трехдневный карантин. Греческая сторона берет на себя расходы на эти тесты.

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Правительство Японии решило с 28 декабря по 11 января приостановить на территории всей страны действие программы по продвижению внутреннего туризма, сообщают местные СМИ. Программа была запущена с целью поддержать экономику префектур и помочь японским авиакомпаниям и фирмам в сфере туризма справиться с экономическими последствиями пандемии. Кабинет министров в конце ноября приостановил действие программы в Осаке и Саппоро после всплеска новых заражений в этих городах.

Сингапур вошел в число стран, одобривших вакцину BioNTech/Pfizer

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Сингапур одобрил применение вакцины BioNTech/Pfizer. Первые дозы прибудут до конца года, заявил премьер-министр Ли Сянь Лун. По словам главы правительства, он и другие члены кабмина получат препарат в числе первых, но лишь после сотрудников сферы здравоохранения, пожилых людей и представителей групп риска. Вакцина уже получила одобрение профильных регуляторов Бахрейна, Великобритании, Канады, Мексики и США.

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Все больше жителей Германии сталкиваются с падением доходов. В ноябре оно коснулось 40 процентов работников, выяснил Социально-экономический институт (WSI). Это на 8 процентных пунктов больше, чем в июне. Среди получающих на руки до 1500 евро доход упал у каждого второго, а среди зарабатывающих "чистыми" от 2000 евро - у каждого третьего.

Посетительница Государственного Эрмитажа

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В России инфекция обнаружена еще у 27 328 человек, всего в стране выявлено 2 681 256 заболевших, сообщил оперативный штаб. По его данным, с начала ведения статистики 47 391 пациент умер (450 смертей зафиксированы за истекшие сутки), а 2,12 млн выздоровели.

Банк Франции ухудшил прогноз восстановления экономики

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Экономика Франции вернется к докризисному уровню лишь к середине 2022 года, следует из ежеквартального прогноза Банка Франции. Ранее центробанк республики ожидал восстановления в начале 2021-го. Аналитики полагают, что в нынешнем году экономика упадет на 9 процентов, а в 2021-м и 2022-м будет расти на 5 процентов в год. Уровень безработицы во Франции в первом полугодии 2021-го вырастет до 11 процентов, а к концу 2023 года упадет до 9 процентов, отметили эксперты.

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За время пандемии количество пластиковых и стеклянных отходов домохозяйств в Германии выросло на 6 процентов по сравнению с 2019 годом, а бумажных - на 2 процента, следует из результатов опроса Федерального объединения немецких предприятий по сбору и переработке отходов, водной и сырьевой промышленности (BDE). Жители ФРГ стали реже питаться вне дома, предпочитая самостоятельно покупать еду или заказывать доставку, объяснило ведомство.

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В Украине вирус выявлен у 900 666 человек (суточный прирост 6451, показатель впервые с 2 ноября опустился ниже порога в 7000 новых случаев). Из всех инфицированных 15 247 скончались, 506 718 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (91 743), Харьковской области (62 428) и Одесской области (58 283), меньше всего в Кировоградской области (7225), передает украинское министерство здравоохранения.

Еще 150 центров тестирования в Сеуле

Тестирование на коронавирус в Сеуле

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Власти Южной Кореи открывают еще 150 центров тестирования на коронавирус в Сеульском столичном регионе в дополнение к имеющимся 210. Новые площадки будут работать 3 недели, тестирование будет бесплатным. Возбудитель COVID-19 в республике обнаружен у 43 484 человек, 587 пациентов скончались, 32 102 выздоровели.

++08.10++

В Китае выявлено еще 16 заражений. В 14 случаях речь идет о приехавших из-за границы, еще два относятся к северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее сведениям, инфекция с начала вспышки в конце 2019 года была подтверждена у 86 741 человека, число летальных исходов среди больных (4634) неизменно уже 7 месяцев.

++07.30++

Количество новых заражений коронавирусом остается в Германии на высоком уровне: за последние сутки было зарегистрировано 16 362 случая, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Это примерно на 4000 случаев больше, чем в предыдущий понедельник, когда было зафиксировано 12 332 случая. Максимальный показатель был достигнут в минувшую пятницу, когда заразились 29 875 человек. По воскресеньям и понедельникам, как правило, фиксируется меньше случаев инфицирования, в частности потому, что в выходные дни проводится меньше тестирований.

При этом за последние 24 часа органы здравоохранения зарегистрировали 188 смертей от последствий коронавируса.

Первая партия вакцины BioNTech и Pfizer доставлена в Канаду

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Первая партия вакцины от коронавируса, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, прибыла в Канаду. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Джастин Трюдо, разместив фотографию самолета, который ее доставил. Ранее, 9 декабря, применение вакцины одобрил местный регулятор в сфере здравоохранения. Как ожидается, препарат будет распределен по 14 центрам по всей стране.

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Порядка 1,8 млрд человек по всему миру сталкиваются с повышенным риском инфицирования коронавирусом и других заражений из-за проблем с водоснабжением в больницах. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. По ее сведениям, каждое четвертое медучреждение в мире лишено водоснабжения.

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Верховный суд Бразилии дал правительству страны 48 часов, чтобы оно установило дату начала вакцинации жителей от коронавируса. Согласно плану властей, первыми вакцину должны получить пожилые люди, сотрудники органов здравоохранения и лица, проживающие на территории крупных племенных групп.

Скончался премьер африканского государства Эсватини

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Мандвуло Амброзе Дламини

От последствий заражения коронавирусом скончался премьер-министр африканского государства Эсватини (бывший Свазиленд) Мандвуло Амброзе Дламини, сообщило правительство королевства. 52-летний политик заразился месяц назад, в начале декабря он был помещен в больницу в ЮАР.

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Председатель Немецкого больничного общества (DKG) Геральд Гас (Gerald Gaß) исходит из того, что к началу 2021 года число пациентов с COVID-19 в отделениях реанимации и интенсивной терапии в ФРГ достигнет 5000. Соответствующее заявление Гас сделал в беседе с журналистами группы изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "В ближайшие две недели число инфицированных еще возрастет. Эффект локдауна станет заметен лишь с отсрочкой", - подчеркнул он. Гас уточнил, что сейчас число больных нетипичной пневмонией достигает 4500.

В Германии на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, с 16 декабря вводится жесткий локдаун, который продлится как минимум до 10 января. По всей стране закрываются магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекращается очное обучение, закрываются детские сады. Эти ограничительные меры утвердили канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры 16 федеральных земель Германии в ходе видеоконференции 13 декабря.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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