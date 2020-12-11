Коронавирус: в Великобритании выявлена быстро распространяющаяся мутация

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 72 млн человек во всем мире, свыше 1,6 млн скончались. Выздоровели более 50,9 млн пациентов. DW следит за событиями 14 декабря.
Мировое сообщество борется со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 72 млн жителей планеты. Свыше 1,6 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 50,9 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 14 декабря (время московское).
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о введении комендантского часа на Новый год. Запрет на выход из дома без уважительной причины вступает в действие 21 декабря в 21 час и заканчивается 4 января в 5 часов.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на взаимодействие со специалистами из Великобритании и из других стран по вопросу мутации коронавируса, заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, ВОЗ известно о выявленном в Англии новом варианте SARS-CoV-2, ее эксперты наблюдают за ситуацией. "Когда мы фиксируем мутацию, нам необходимо время на ее оценку", - указал он и добавил, что вирус постоянно меняется.
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В Великобритании выявили новую, стремительно распространяющуюся мутацию коронавируса. По данным министерства здравоохранения, выявлено уже более тысячи инфицированных измененным вариантом вируса, их число растет. При этом пока нет данных о том, что мутировавший вирус приводит к более тяжелому течению заболевания.
Одновременно ведомство заявило, что из-за высоких показателей заражений коронавирусом в Лондоне и некоторых районах на юго-востоке Англии с 16 декабря значительно усиливаются ограничительные меры и вводится третья, наиболее высокая ступень угрозы распространения коронавируса. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил о быстром, экспоненциальном росте числа инфицированных в Лондоне, Кенте, ряде районов Эссекса и Хартфордшира. "Нам неизвестно, в какой мере это связано с новым вариантом (коронавируса - Ред.). Но каковы бы ни были причины, нам необходимо принимать срочные и решительные меры", - подчеркнул он. В частности, будут закрыты кафе, рестораны, отели, театры и кинотеатры. Школы остаются открытыми.
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Правительство Украины ввело дополнительные ограничения с 19 декабря. Среди прочего будет запрещено проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях в составе более одной группы или класса, проведение праздничных меропроиятий в развлекательных учреждениях, барах и ресторанах. Кроме того, будет ограничено число посетителей в музеях, запрещено обслуживание посетителей в заведениях общественного питания с 23 до 7 часов. В новогоднюю ночь бары, рестораны и кафе смогут работать до 1.00 первого января.
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Вакцину от коронавируса в США первой получила медсестра Сандра Линдси, работающая в реанимации одной из нью-йоркских клиник. Кадры вакцинации показали по американскому телевидению, а мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо поблагодарил медсестру в Twitter.
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Отделения интенсивной терапии в больницах немецкой федеральной земли Гессен заполнены на 90 процентов. На данный момент на лечении в них находятся почти 2400 пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения земли Кай Клозе (Kai Klose). "Свободными остались еще 55 коек в реанимациях, которые зарезервированы для больных пневмонией COVID-19", - добавил он.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в третий раз ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным человеком. Карантин продлится до 18 декабря, сообщил офис главы правительства. Нетаньяху уже находился на карантине дважды весной.
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Создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявили о 100-процентной эффективности препарата против тяжелых случаев заболевания. "Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было", - заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В целом же эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%, указывается далее.
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Президент США Дональд Трамп сообщил о начале вакцинации в своей стране. "Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!" - написал он в своем микроблоге Twitter.
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В России не планируется вводить жесткий карантин на предстоящие праздники по примеру европейских стран. "Нет таких планов", - заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) обратился к гражданам страны с призывом "радикальным образом сократить контакты и встречи, чтобы разгрузить систему здравоохранения". Самое важное сейчас сохранить здоровье и жизни людей, подчеркнул он в видеообращении. "Ситуация крайне серьезна. Тысячи смертей за одну неделю и грозящее выйти из-под контроля распространение инфекции свидетельствуют о том, что нам не обойтись без решающих мер", - заявил далее Штайнмайер. В своем видеообращении он также поблагодарил врачей и медицинский персонал за их усилия в борьбе с пандемией. С 16 декабря в Германии будет действовать жесткий локдаун.
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По информации еженедельника Der Spiegel, министерство обороны ФРГ проверяет возможность проведения обязательной вакцинации для всех 180 тысяч военнослужащих бундесвера. С такой рекомендацией выступил около трех недель назад ответственный за прививочную кампанию генеральный врач бундесвера, указывает издание. В настоящее время от военнослужащих немецких вооруженных сил требуют наличие базовых прививок.
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В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби началась прививочная кампания от коронавируса, при этом используется препарат китайского производителя Sinopharm. Вакцинация производится в не менее чем 45 больницах города. По официальным данным, прививки делаются бесплатно. Для получения защиты необходимо получение двух доз вакцины с интервалом в 21 день, отмечается далее. ОАЭ является одной из стран, которые участвовали в проведении третьей, заключительной фазы клинических испытаний китайской вакцины.
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В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для работников центров госуслуг, культуры, сфер торговли и услуг, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Все, кто заняты в этих областях, находятся в постоянном контакте с большим количеством граждан. Поэтому для этих категорий создана возможность первоочередной вакцинации", - отметила она далее и указала, что со временем предполагается расширять круг лиц, имеющих право на получение вакцины.
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В Беларуси коронавирус обнаружен еще у 1853 человек, общее число инфицированных достигло 162 148, сообщило министерство здравоохранения. По официальным данным, в республике скончались 1273 пациента с COVID-19, а 139 785 выздоровели и выписаны.
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Экономика Нидерландов из-за последствий пандемии в 2020 году упадет на 4,3 процента, а в следующие 2 года будет расти по 2,9 процента, утверждает центральный банк в новом полугодовом прогнозе. По мнению аналитиков, уровень безработицы в текущем году составит 4 процента, в 2021-м вырастет до 6,5 процента, а годом позднее снизится до шести.
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Германия до марта 2021 года получит 11 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer, в том числе от 3 до 4 миллионов в январе, заявил представитель министерства здравоохранения. Ведомство рассчитывает, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) до конца декабря разрешит массовое применение препарата.
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Греция ослабила карантинные меры. Парикмахерские и книжные магазины по всей стране вновь могут принимать посетителей при соблюдении мер предосторожности. А въезжающие в республику с 14 декабря должны пройти экспресс-тест на наличие вируса и отправиться на трехдневный карантин. Греческая сторона берет на себя расходы на эти тесты.
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Правительство Японии решило с 28 декабря по 11 января приостановить на территории всей страны действие программы по продвижению внутреннего туризма, сообщают местные СМИ. Программа была запущена с целью поддержать экономику префектур и помочь японским авиакомпаниям и фирмам в сфере туризма справиться с экономическими последствиями пандемии. Кабинет министров в конце ноября приостановил действие программы в Осаке и Саппоро после всплеска новых заражений в этих городах.
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Сингапур одобрил применение вакцины BioNTech/Pfizer. Первые дозы прибудут до конца года, заявил премьер-министр Ли Сянь Лун. По словам главы правительства, он и другие члены кабмина получат препарат в числе первых, но лишь после сотрудников сферы здравоохранения, пожилых людей и представителей групп риска. Вакцина уже получила одобрение профильных регуляторов Бахрейна, Великобритании, Канады, Мексики и США.
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Все больше жителей Германии сталкиваются с падением доходов. В ноябре оно коснулось 40 процентов работников, выяснил Социально-экономический институт (WSI). Это на 8 процентных пунктов больше, чем в июне. Среди получающих на руки до 1500 евро доход упал у каждого второго, а среди зарабатывающих "чистыми" от 2000 евро - у каждого третьего.
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В России инфекция обнаружена еще у 27 328 человек, всего в стране выявлено 2 681 256 заболевших, сообщил оперативный штаб. По его данным, с начала ведения статистики 47 391 пациент умер (450 смертей зафиксированы за истекшие сутки), а 2,12 млн выздоровели.
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Экономика Франции вернется к докризисному уровню лишь к середине 2022 года, следует из ежеквартального прогноза Банка Франции. Ранее центробанк республики ожидал восстановления в начале 2021-го. Аналитики полагают, что в нынешнем году экономика упадет на 9 процентов, а в 2021-м и 2022-м будет расти на 5 процентов в год. Уровень безработицы во Франции в первом полугодии 2021-го вырастет до 11 процентов, а к концу 2023 года упадет до 9 процентов, отметили эксперты.
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За время пандемии количество пластиковых и стеклянных отходов домохозяйств в Германии выросло на 6 процентов по сравнению с 2019 годом, а бумажных - на 2 процента, следует из результатов опроса Федерального объединения немецких предприятий по сбору и переработке отходов, водной и сырьевой промышленности (BDE). Жители ФРГ стали реже питаться вне дома, предпочитая самостоятельно покупать еду или заказывать доставку, объяснило ведомство.
++09.30++
В Украине вирус выявлен у 900 666 человек (суточный прирост 6451, показатель впервые с 2 ноября опустился ниже порога в 7000 новых случаев). Из всех инфицированных 15 247 скончались, 506 718 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (91 743), Харьковской области (62 428) и Одесской области (58 283), меньше всего в Кировоградской области (7225), передает украинское министерство здравоохранения.
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Власти Южной Кореи открывают еще 150 центров тестирования на коронавирус в Сеульском столичном регионе в дополнение к имеющимся 210. Новые площадки будут работать 3 недели, тестирование будет бесплатным. Возбудитель COVID-19 в республике обнаружен у 43 484 человек, 587 пациентов скончались, 32 102 выздоровели.
++08.10++
В Китае выявлено еще 16 заражений. В 14 случаях речь идет о приехавших из-за границы, еще два относятся к северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее сведениям, инфекция с начала вспышки в конце 2019 года была подтверждена у 86 741 человека, число летальных исходов среди больных (4634) неизменно уже 7 месяцев.
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Количество новых заражений коронавирусом остается в Германии на высоком уровне: за последние сутки было зарегистрировано 16 362 случая, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Это примерно на 4000 случаев больше, чем в предыдущий понедельник, когда было зафиксировано 12 332 случая. Максимальный показатель был достигнут в минувшую пятницу, когда заразились 29 875 человек. По воскресеньям и понедельникам, как правило, фиксируется меньше случаев инфицирования, в частности потому, что в выходные дни проводится меньше тестирований.
При этом за последние 24 часа органы здравоохранения зарегистрировали 188 смертей от последствий коронавируса.
++06.50++
Первая партия вакцины от коронавируса, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, прибыла в Канаду. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Джастин Трюдо, разместив фотографию самолета, который ее доставил. Ранее, 9 декабря, применение вакцины одобрил местный регулятор в сфере здравоохранения. Как ожидается, препарат будет распределен по 14 центрам по всей стране.
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Порядка 1,8 млрд человек по всему миру сталкиваются с повышенным риском инфицирования коронавирусом и других заражений из-за проблем с водоснабжением в больницах. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. По ее сведениям, каждое четвертое медучреждение в мире лишено водоснабжения.
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Верховный суд Бразилии дал правительству страны 48 часов, чтобы оно установило дату начала вакцинации жителей от коронавируса. Согласно плану властей, первыми вакцину должны получить пожилые люди, сотрудники органов здравоохранения и лица, проживающие на территории крупных племенных групп.
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От последствий заражения коронавирусом скончался премьер-министр африканского государства Эсватини (бывший Свазиленд) Мандвуло Амброзе Дламини, сообщило правительство королевства. 52-летний политик заразился месяц назад, в начале декабря он был помещен в больницу в ЮАР.
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Председатель Немецкого больничного общества (DKG) Геральд Гас (Gerald Gaß) исходит из того, что к началу 2021 года число пациентов с COVID-19 в отделениях реанимации и интенсивной терапии в ФРГ достигнет 5000. Соответствующее заявление Гас сделал в беседе с журналистами группы изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "В ближайшие две недели число инфицированных еще возрастет. Эффект локдауна станет заметен лишь с отсрочкой", - подчеркнул он. Гас уточнил, что сейчас число больных нетипичной пневмонией достигает 4500.
В Германии на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, с 16 декабря вводится жесткий локдаун, который продлится как минимум до 10 января. По всей стране закрываются магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекращается очное обучение, закрываются детские сады. Эти ограничительные меры утвердили канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры 16 федеральных земель Германии в ходе видеоконференции 13 декабря.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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