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Олаф Шольц (фото из архива)
Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Шольц: РФ не является надежным партнером в энергосфере

Екатерина Венкина
28 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 сентября.

https://www.dw.com/ru/kancler-frg-solc-rf-ne-avlaetsa-nadeznym-partnerom-v-energosfere/a-63013106

На 193-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 4 сентября (время московское).

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"Реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия, хорошо показали себя на поле боя, и мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения". Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил по результатам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в Берлине. Кроме того, осенью ожидается передача Киеву сверхсовременной системы ПВО германского производства IRIS-T, отметил Шмыгаль. "Мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров" в процессе развития системы противовоздушной обороны Украины, добавил премьер в Telegram.

Канцлер Германии Олаф Шольц: Россия - ненадежный партнер в энергетической сфере

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Россия не является надежным партнером в энергетической сфере. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, представляя третий пакет мер для компенсации резкого роста цен - в первую очередь в энергетическом секторе, на фоне проблем с энергопоставками из РФ. Тем не менее канцлер настроен оптимистично в отношении надежности энергоснабжения ФРГ. "Мы переживем эту зиму", - подчеркнул он. Речь идет о пакете общим объемом в 65 млрд евро, направленном на снижение давления на домохозяйства. Студенты получат единовременную выплату в размере 200 евро, пенсионеры - 300 евро. Планируется также увеличение пособия на детей: с начала года на первого и второго ребенка будет выплачиваться на 18 евро в месяц больше.

Хроника событий 4 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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