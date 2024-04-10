Как белорусов удерживают на рабочих местах

Белорусам, которые не уехали из страны, приходится адаптироваться и, как они сами признаются, выживать на рабочих местах. DW узнала, как это происходит.

Фактически в каждом белорусском учреждении в должности заместителей предприятий сидят идеологи, задача которых - держать все под идеологическим контролем, брать на работу "правильных" и вовремя подчищать ряды инакомыслящих, если таких вычислили.

"Правильных" рабочих в городе не осталось

"Я работаю на крупном предприятии. Но даже у нас жесткий дефицит кадров. Существует внутренний документ, в котором написано, что увольнять нельзя - некому работать", - рассказывает Елена и показывает в качестве доказательства тот самый документ, в котором действительно указано, что отток кадров на протяжение нескольких лет больше, чем приток. И что связано это с тем, что далеко не все кандидаты на рабочие места проходят проверку заместителя директора.

При этом условия труда, по словам женщины, на якобы современном и модернизированном предприятии (так говорят и пишут госСМИ) все время ухудшаются.

"Работаю в три смены по 8 часов в день, имею дело с химикатами. Все время на ногах. И если раньше нам полагалась льготная пенсия и производство считалось вредным, то есть на пенсию уходили раньше, полагался более длинный отпуск и прочие льготы, то уже сегодня эти нормы подкорректированы, и предприятие вредным не считается. Хотя дышим и работаем все с той же химией. Из льгот - только поллитра молока, которые мы можем взять после смены", - делится женщина.

У нашей собеседницы - сильнейшая экзема на руках, постоянно обостряющася аллергия и высыпания по всему телу.

"Раньше в связи со стоячей вредной работой полагалось хорошее медстрахование, в которое, к примеру, входила компенсация операций на нижних конечностях. Дошло до смешного: с этого года операцию по страховке можно сделать только на одной конечности. То есть теперь бесплатно спасут только одну ногу. Ночные смены стали оплачивать меньше, чем дневные, при этом зарплата у рабочих на одном из ведущих предприятий города и страны не превышает эквивалента 300 евро".

На вопрос о том, почему женщина продолжает оставаться на этой работе, та честно признается, что другой работы в этом городе за эти деньги просто нет.

"При всем этом, нас постоянно вызывают на беседу с идеологом. Приходишь и понимаешь, что он знает о тебе и твоей семье буквально все. К примеру, что мой брат за границей. Каждый раз, когда моя дочь выезжает за пределы Беларуси по работе, он вызывает и спрашивает, зачем она туда ездила и где я сама была в это время. В последний раз не выдержала и ответила: "Если все про меня знаете, зачем спрашиваете?" Собралась и ушла. Невыносимо, ощущение, что мы в рабстве".

"Не трогают, потому что лечить их же родных скоро будет некому"

Владимир - врач-онколог в одном белорусском городе (из соображений безопасности название города не указывается).

"Я четко понимаю, что за мной следят. Более чем уверен, что вместе с моей женой нас прослушивают и дома, - спокойно рассказывает медик. - Знаю даже причину: сын живет за границей и открыто не поддерживает режим. Периодически мы видимся за границей. При этом я остаюсь на своей работе и знаю, что я, скорее, исключение из правил".

По словам собеседника, он сам - так же, как и руководство его больницы и даже города - понимает, что если его уволят за политику - онкобольных в городе и даже районе в буквальном смысле не будет кому оперировать.

"В стране, и тем более в нашем регионе - катастрофическая нехватка медиков. Оперирующих толковых хирургов можно пересчитать по пальцам. Я уже молчу про медикаменты и оборудование, которых нам уже давно остро не хватает", - говорит Владимир.

Мужчина понимает, что о его взглядах наверху точно знают. Но также признается, что в какой-то степени благодарен за неприкосновенность, поэтому о своих взглядах громко не заявляет даже дома на кухне.

"Что касается главного идеолога на работе, разговариваю с ним четко и жестко. Он тоже знает, что в случае чего лечить его родных и его самого буду я", - подводит черту собеседник.

Зомбированных хватает, но адекватных больше

Наталья до сих пор не уехала из страны по своим причинам. "Во всем этом мне надо как-то жить, воспитывать детей и желательно не сойти с ума", - говорит эмоционально собеседница. На протяжении 14 лет женщина работает в детском саду и прошла путь от простого воспитателя до психолога и заместителя заведующей.

Когда случился 2020, она сама попросилась уйти с должности заместителя, к которой долго шла, - не выдержала политического накала. Проблем с тем, чтобы снова занять должность психолога, не было. Подходящих специалистов на эту вакансию в небольшом городе все равно не было: в саду есть интегрированные группы, в них - воспитанники с самыми разными диагнозами.

Наталья думала, что вернется в психологи - и ее оставят в покое. Не нужно будет писать бесконечные "правильные" отчеты, ходить на совещания, на которых сотрудников отчитывают даже за личные фотографии на их страницах в соцсетях.

"Все, что я хотела, - заниматься своей работой: помогать детям и их родителям социализироваться и справляться с трудностями. Но работать не дают. За последние пару месяцев я не провела ни одного корректирующего занятия с детьми", - признается в сердцах собеседница.

По словам Натальи, чуть ли не вся ее работа сейчас состоит из отчетов и контроля - в том числе за неблагополучными семьями детского сада.

"Чтобы не испортить статистику, я хожу домой к частенько невменяемым родителям, уговариваю их не пить и устроиться на работу. Те меня посылают на три буквы, а на работе после этого мне говорят: "Не устроишь этого алкоголика хотя бы дворником - эта семья станет нашей общей проблемой, испортим статистику по СОПам (социально опасное положение. - Ред.)", - говорит Наталья, - Недавно в одной неблагополучной семье случился дома пожар. К счастью, все живы. Но угадайте, кого вызывали в милицию? Меня! Потому что это, оказывается, я не провела должной работы с семьей".

В свое рабочее и даже внерабочее время работникам этого детского сада нередко приходится сидеть в интернете в поисках идей для политических флешмобов. Из последних задач психолога детского сада - организовать флешмоб, в котором нужно показать, что Беларусь и Россия - это священенный союз.

"Это общереспубликанский указ, и фотографии в интернете, на которых воспитатели изображают сердечки возле портретов Путина и Лукашенко - результат его исполнения, - рассказывает Наталья. - Сама я в этой ситуации пытаюсь усидеть на двух стульях: пишу отчет о проведенной работе, а с детьми стараюсь разговаривать на нейтральные темы. Адекватных людей все равно больше. Даже если увидите в соцсетях красно-зеленый флаг, который внезапно появился на аватарке вашего воспитателя из детсткого сада, знайте: это тоже указ сверху. Все наши соцсети контролируют. А сотрудников детских садов заставляют контролировать еще и соцсети родителей воспитанников. Внутри мы все равно партизаним".

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