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ОбществоБеларусь

Как белорусов удерживают на рабочих местах

Воля Ивашенко
10 апреля 2024 г.

Белорусам, которые не уехали из страны, приходится адаптироваться и, как они сами признаются, выживать на рабочих местах. DW узнала, как это происходит.

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Мужчина на велосипеде в Осиповичах
Работников белорусских предприятий регулярно вызывают на идеологические беседыФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Фактически в каждом белорусском учреждении в должности заместителей предприятий сидят идеологи, задача которых - держать все под идеологическим контролем, брать на работу "правильных" и вовремя подчищать ряды инакомыслящих, если таких вычислили.

"Правильных" рабочих в городе не осталось

"Я работаю на крупном предприятии. Но даже у нас жесткий дефицит кадров. Существует внутренний документ, в котором написано, что увольнять нельзя - некому работать", - рассказывает Елена и показывает в качестве доказательства тот самый документ, в котором действительно указано, что отток кадров на протяжение нескольких лет больше, чем приток. И что связано это с тем, что далеко не все кандидаты на рабочие места проходят проверку заместителя директора.

При этом условия труда, по словам женщины, на якобы современном и модернизированном предприятии (так говорят и пишут госСМИ) все время ухудшаются.

"Работаю в три смены по 8 часов в день, имею дело с химикатами. Все время на ногах. И если раньше нам полагалась льготная пенсия и производство считалось вредным, то есть на пенсию уходили раньше, полагался более длинный отпуск и прочие льготы, то уже сегодня эти нормы подкорректированы, и предприятие вредным не считается. Хотя дышим и работаем все с той же химией. Из льгот - только поллитра молока, которые мы можем взять после смены", - делится женщина.

У нашей собеседницы - сильнейшая экзема на руках, постоянно обостряющася аллергия и высыпания по всему телу.

"Раньше в связи со стоячей вредной работой полагалось хорошее медстрахование, в которое, к примеру, входила компенсация операций на нижних конечностях. Дошло до смешного: с этого года операцию по страховке можно сделать только на одной конечности. То есть теперь бесплатно спасут только одну ногу. Ночные смены стали оплачивать меньше, чем дневные, при этом зарплата у рабочих на одном из ведущих предприятий города и страны не превышает эквивалента 300 евро".

На вопрос о том, почему женщина продолжает оставаться на этой работе, та честно признается, что другой работы в этом городе за эти деньги просто нет.

"При всем этом, нас постоянно вызывают на беседу с идеологом. Приходишь и понимаешь, что он знает о тебе и твоей семье буквально все. К примеру, что мой брат за границей. Каждый раз, когда моя дочь выезжает за пределы Беларуси по работе, он вызывает и спрашивает, зачем она туда ездила и где я сама была в это время. В последний раз не выдержала и ответила: "Если все про меня знаете, зачем спрашиваете?" Собралась и ушла. Невыносимо, ощущение, что мы в рабстве".

"Не трогают, потому что лечить их же родных скоро будет некому"

Владимир - врач-онколог в одном белорусском городе (из соображений безопасности название города не указывается).

"Я четко понимаю, что за мной следят. Более чем уверен, что вместе с моей женой нас прослушивают и дома, - спокойно рассказывает медик. - Знаю даже причину: сын живет за границей и открыто не поддерживает режим. Периодически мы видимся за границей. При этом я остаюсь на своей работе и знаю, что я, скорее, исключение из правил".

По словам собеседника, он сам - так же, как и руководство его больницы и даже города - понимает, что если его уволят за политику - онкобольных в городе и даже районе в буквальном смысле не будет кому оперировать.

"В стране, и тем более в нашем регионе - катастрофическая нехватка медиков. Оперирующих толковых хирургов можно пересчитать по пальцам. Я уже молчу про медикаменты и оборудование, которых нам уже давно остро не хватает", - говорит Владимир.

Мужчина понимает, что о его взглядах наверху точно знают. Но также признается, что в какой-то степени благодарен за неприкосновенность, поэтому о своих взглядах громко не заявляет даже дома на кухне.

"Что касается главного идеолога на работе, разговариваю с ним четко и жестко. Он тоже знает, что в случае чего лечить его родных и его самого буду я", - подводит черту собеседник.

Зомбированных хватает, но адекватных больше

Наталья до сих пор не уехала из страны по своим причинам. "Во всем этом мне надо как-то жить, воспитывать детей и желательно не сойти с ума", - говорит эмоционально собеседница. На протяжении 14 лет женщина работает в детском саду и прошла путь от простого воспитателя до психолога и заместителя заведующей.

Когда случился 2020, она сама попросилась уйти с должности заместителя, к которой долго шла, - не выдержала политического накала. Проблем с тем, чтобы снова занять должность психолога, не было. Подходящих специалистов на эту вакансию в небольшом городе все равно не было: в саду есть интегрированные группы, в них - воспитанники с самыми разными диагнозами.

Наталья думала, что вернется в психологи - и ее оставят в покое. Не нужно будет писать бесконечные "правильные" отчеты, ходить на совещания, на которых сотрудников отчитывают даже за личные фотографии на их страницах в соцсетях.

"Все, что я хотела, - заниматься своей работой: помогать детям и их родителям социализироваться и справляться с трудностями. Но работать не дают. За последние пару месяцев я не провела ни одного корректирующего занятия с детьми", - признается в сердцах собеседница.

По словам Натальи, чуть ли не вся ее работа сейчас состоит из отчетов и контроля - в том числе за неблагополучными семьями детского сада.

"Чтобы не испортить статистику, я хожу домой к частенько невменяемым родителям, уговариваю их не пить и устроиться на работу. Те меня посылают на три буквы, а на работе после этого мне говорят: "Не устроишь этого алкоголика хотя бы дворником - эта семья станет нашей общей проблемой, испортим статистику по СОПам (социально опасное положение. - Ред.)", - говорит Наталья, - Недавно в одной неблагополучной семье случился дома пожар. К счастью, все живы. Но угадайте, кого вызывали в милицию? Меня! Потому что это, оказывается, я не провела должной работы с семьей".

В свое рабочее и даже внерабочее время работникам этого детского сада нередко приходится сидеть в интернете в поисках идей для политических флешмобов. Из последних задач психолога детского сада - организовать флешмоб, в котором нужно показать, что Беларусь и Россия - это священенный союз.

"Это общереспубликанский указ, и фотографии в интернете, на которых воспитатели изображают сердечки возле портретов Путина и Лукашенко - результат его исполнения, - рассказывает Наталья. - Сама я в этой ситуации пытаюсь усидеть на двух стульях: пишу отчет о проведенной работе, а с детьми стараюсь разговаривать на нейтральные темы. Адекватных людей все равно больше. Даже если увидите в соцсетях красно-зеленый флаг, который внезапно появился на аватарке вашего воспитателя из детсткого сада, знайте: это тоже указ сверху. Все наши соцсети контролируют. А сотрудников детских садов заставляют контролировать еще и соцсети родителей воспитанников. Внутри мы все равно партизаним".

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