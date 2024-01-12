Депрессия и безнадега: где в РБ хуже всего с поиском работы

В Беларуси официально объявлены территории, где складывается напряженная ситуация на рынке труда. Какие районы попали в этот список и что говорят местные жители о возможности трудоустройства - у DW.

Впервые за последние три года Совет министров РБ обнародовал перечень территорий в стране "с напряженной ситуацией на рынке труда". В список попали 23 района (всего в Беларуси насчитывается 118 районов). Еще пять дет назад перечень был в два раза больше: правда, теперь в нем перестали упоминаться отдельные города, как это было прежде.

В районах - аутсайдерах по зарплатам нормальной работы нет

Как следует из постановления белорусского правительства, для присвоения районам статуса территорий с напряженной ситуацией на рынке труда ведется предварительный анализ. В частности, чиновники учитывают число трудоспособных граждан, не занятых в экономике, а также количество вакансий в каждом из районов. Кроме того, изучается соотношение числа принятых и уволенных работников за отслеживаемый период.

В Беларуси фиксируется дифицит кадров Фото: Ales Petrovich/DW

Судя по опубликованному перечню, хуже всего ситуация на рынке труда в Витебской и Могилевской областях. В первой из них "проблемными" с точки зрения поиска работы оказались восемь районов, во второй – семь. При этом и Могилевская, и Витебская области являются аутсайдерами среди регионов Беларуси по уровню начисленных заработных плат. По результатам ноября 2023 года в обеих областях средний заработок до уплаты налогов оказался меньше 1700 белорусских рублей (около 490 евро в эквиваленте).

Елена (имя изменено) живет в Мстиславском районе, который считается самым бедным даже на фоне в целом неблагополучной Могилевской области. По официальной статистике, средняя зарплата в этом районе составляет 1228 рублей (чуть более 350 евро). Однако Елена признается, что среди ее знакомых и родственников нет тех, кто получал бы более 1000 белорусских рублей. "Сколько ни общаюсь с людьми – просто не встречала имеющих такую зарплату, – говорит молодая мама. – Может, где-то еще в колхозе пообещают столько, но это будет работа от зари до зари, без выходных. И не факт, что заплатят вовремя деньгами, а не продукцией хозяйства. А так в нашем районе давно уже нет перспектив в плане работы – только депрессия и безнадега".

О приграничной торговле с Украиной вспоминают с ностальгией

Тяжелая ситуация на рынке труда объявлена правительством и в Малоритском районе – самом южном регионе Беларуси, который граничит с Украиной. Местная жительница Галина отмечает, что незанятых вакансий в районе хватает, но уровень оплаты никак не привлекает потенциальных работников. "Выручает то, что рядом находится Брест: молодежь может попробовать трудоустроиться там, зарабатывая больше, чем дома", – рассказывает собеседница DW.

В нынешней ситуации от такого оттока кадров страдают местные сельхозпредприятия. "Раньше в наших хозяйствах было много украинцев: они приезжали целыми бригадами, трудились вахтовым методом и в поле, и на фермах, – вспоминает Галина. – Часть заработка брали зерном, выращенными продуктами. Теперь граница на замке и, конечно, никто уже из Украины сюда зарабатывать не приедет".

Женщина уточняет, что дефицит рабочих мест в Малоритском районе до коронавируса и российского вторжения в Украину компенсировался оживленной приграничной торговлей. "Ходили поезда и автобусы из Малориты до ближайших украинских сел, где было выгодно делать покупки, – говорит Галина. – Для работающих это являлось хорошей прибавкой к зарплате, а кто-то вообще имел доход только с такой торговли".

Теперь в этом районе, как и во многих других местах белорусской провинции, можно найти работу разве что в сельском хозяйстве и торговле. Также попадаются вакансии в медицине и сфере культуры, но предлагаемый уровень оплаты труда значительно уступает аналогичной работе в крупных городах.

На ситуацию на рынке труда повлияла массовая эмиграция

Обращает на себя внимание тот факт, что нынешний правительственный документ, посвященный проблемам с трудоустройством, появился в публичном доступе впервые с 2021 года. По словам экономиста, который изучает ситуацию на рынке труда (эксперт продолжает свою деятельность на территории Беларуси и попросил сохранить его анонимность), такой перерыв не случаен.

"Мы видели первую волну оттока кадров еще до COVID-19, но она не вызывала большого беспокойства у властей, – отмечает эксперт. – Куда серьезнее поменялась ситуация, когда началась массовая миграция из страны в связи с репрессиями после президентских выборов. Затем свою роль сыграли введенные в отношении РБ санкции: уезжать стали те, кто это не планировал, но был трудоустроен в иностранных компаниях, свернувших свой бизнес в Беларуси".

По мнению собеседника DW, постановление правительства не демонстрирует всей глубины кризиса на рынке труда Беларуси. "Во-первых, в перечень "проблемных" территорий перестали включать города областного подчинения: а ведь до 2021 года в списке фигурировали Барановичи и Бобруйск – крупные по белорусским меркам города, – обращает внимание эксперт. – Другим важным фактором является то, что официальная статистика теперь очень скупо дает данные о миграции населения, в том числе об уехавших за границу".

Отсутствие открытых данных на эту тему, считает экономист, не позволяет объективно оценивать сложившуюся ситуацию на рынке труда.

В ближайшее время проблема дефицита кадров вряд ли решится

Тем временем, даже по сведениям Национального статистического комитета, за одиннадцать месяцев 2023 года (данных по декабрю пока нет) число занятых в экономике Беларуси сократилось почти на 50 тысяч человек. Одновременно растет и число вакансий: на начало нынешнего года в стране их было более 137 тысяч. Однако почти 80% предложений по трудоустройству могли заинтересовать только тех, кто готов работать менее чем за 500 долларов в эквиваленте.

Сайт по поиску работы и сотрудников в Беларуси Фото: Ales Petrovich/DW

Тревожные тенденции на рынке труда подтверждают и результатыопроса, проведенного специалистами исследовательского центра rabota.by. Около 70% работодателей указали на то, что ощутили дефицит кадров в прошлом году. При этом подавляющее большинство опрошенных нанимателей прогнозируют, что эта проблема будет оставаться актуальной и в 2024 году.

Так, многие компании хотя и старались увеличить численность сотрудников, но сталкивались с тем, что необходимо было увеличивать зарплаты, чтобы удержать ключевых работников. Что касается планов на нынешний год, то в условиях дефицита кадров около 13% представителей компаний-нанимателей, участвовавших в опросе, намерены идти на сокращение своего персонала.

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