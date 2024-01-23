Пенсии белорусов: как получить за границей и прожить на них?

В 2020 году против фальсификации итогов выборов президента Беларуси протестовали и пенсионеры. Некоторым из них пришлось бежать из страны. Могут ли они получать белорусскую пенсию за рубежом?

Белорусские пенсионеры, находящиеся в эмиграции по политическим мотивам, часто оказываются в сложном финансовом положении и теряют пенсию, на которую работали всю жизнь. По словам Ольги Горбуновой, представительницы по социальной политике Объединенного переходного кабинета (ОПК) Светланы Тихановской, пока системного решения этой проблемы нет.

Белорусам предлагают обращаться в местные организации в странах проживания, которые помогают уязвимым группам населения. На что живут белорусские пенсионеры в эмиграции, в каких государствах можно продолжать получать пенсию из РБ, и можно ли на нее прожить за границей - у DW.

"Если есть хоть немного здоровья, обеспечить себя можно"

"Пенсию, естественно, я не могу получать. Для этого надо приехать (в Беларусь. - Ред.) и написать доверенность (на получение пенсии доверенным лицом. - Ред.). Что нереально в моих условиях, потому что я уже два раза в тюрьме побывала. Третий раз не хочется", - делится 63-летняя Алла.

Ее несколько раз задерживали в Беларуси за участие в протестных маршах пенсионеров в 2020 году. В СИЗО на Окрестина (переулок в Минске. - Ред.) у нее случился сердечный приступ, там же она заразилась коронавирусом. Опасаясь уголовного преследования, Алла уехала из Беларуси и вот уже почти два года находится в центре для беженцев в Бельгии.

Марш протеста пенсионеров в Минске, ноябрь 2020 года Фото: picture-alliance/AP Photo

Основная трудность, по словам собеседницы, в том, что приходится делить комнату с еще пятью женщинами, в остальном белоруску все устраивает: "Медобслуживание у нас полностью бесплатно, как и все лекарства. Мне недавно делали операцию, Красный Крест все оплатил".

Также Алла получает 8 евро в день на еду и средства гигиены. Пенсионерка почти с нуля учит французский язык, чтобы в будущем трудоустроиться в Бельгии. "Работу здесь найти можно, и если есть хоть немного здоровья, обеспечить себя тоже можно", - не теряет оптимизма белоруска.

"Благодарю немецкое правительство"

"Это невозможно (получать белорусскую пенсию, находясь за рубежом. - Ред.). Перевести нельзя, приезжай - получай, но получишь сразу тюрьму", - отмечает 73-летний активист, исследователь сталинских репрессий Ян Державцев.

В Беларуси он не раз сталкивался с преследованием со стороны властей, получал штрафы и административные аресты. А в марте 2023 года был вынужден экстренно покинуть страну. Державцев восемь месяцев провел в лагерях для беженцев в Германии: "В основном там была молодежь с Ближнего Востока, из Африки. В комнате по 8-10 человек, конечно, тяжело с отдыхом было".

Ян Державцев (фото из архива) Фото: DW/M. A. Burakow

Недавно белорусский пенсионер получил в ФРГ статус беженца. Сейчас снимает небольшую комнату, которую оплачивает государство, получает социальное пособие, также у него есть медстраховка.

"Благодарю немецкое правительство и народ за то, что принимают, помогают в таких сложных обстоятельствах, в которых находятся люди, вынужденные эмигрировать. Мы знаем, что происходит в Беларуси, сколько людей сидит в тюрьмах, сколько страдает. У меня сейчас, можно сказать, хорошо сложилось", - говорит Державцев. И добавляет, что сейчас надеется на воссоединение с женой.

"Если бы перестал работать, как жить?"

Бывший клирик Свято-Михайловского прихода Минска, член Координационного совета оппозиции 66-летний Александр Шрамко недавно стал получать свою белорусскую пенсию, проживая в Литве. По словам собеседника, дело даже не в деньгах - у пенсионеров в Литве есть ряд льгот, в том числе наличие медстраховки.

Александр Шрамко (фото из архива) Фото: DW/P.Bykouski

"Я работаю еще, плачу налоги, для меня это (пенсия из РБ. - Ред.) сейчас не актуально. Но если бы перестал работать, как жить, как ходить в поликлинику? Пенсионер имеет медицинскую страховку, за которую обычному человеку, если он не работает, надо каждый месяц платить 60 с лишним евро", - поясняет Шрамко.

Ему для перевода в Литву его белорусской пенсии потребовалось всего лишь написать заявление в литовский Государственный фонд социального страхования (Sodra), сотрудники которого "по своим каналам передают это заявление в Беларусь". В пересчете у Шрамко выходит 144 евро. Он отмечает, что такая пенсия невелика даже по белорусским меркам, потому что священникам, как правило, назначают минимальную официальную зарплату, чтобы церкви приходилось меньше платить налогов.

В этой связи Шрамко отмечает, что в Литве "тоже не очень большие пенсии", но, конечно, больше, чем в Беларуси: "Если здесь меньше тысячи (евро. - Ред.) получаешь, не знаю, как и жить. Учитывая, что все мы приехали и снимаем квартиры. Понятно, что надо каким-то образом крутиться". Сейчас пенсионер живет в Литве с семьей своей дочери и продолжает работать.

Белорусы могут получать пенсию в Литве и Польше

Пенсию, заработанную в Беларуси, ее граждане, проживающие за границей, могут получать только в тех странах, с которыми у Минска есть соответствующие международные договоренности, отмечают юристы сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи legalhub.help. Такие соглашения у Минска есть на данный момент с восьмью государствами.

Договор о социальном обеспечении, к примеру, у Беларуси заключен с Литвой. Обратиться за возобновлением выплаты белорусской пенсии можно в литовский Государственный фонд соцстрахования (Sodra) после получения разрешения на временное или постоянное проживание в этой стране либо "иного схожего документа". Кроме того, гражданин РБ, у которого достаточно стажа для назначения белорусской пенсии, может получить ее, даже если такое право "возникнет во время проживания в Литве", указывают в legalhub.help.

Между тем белорусы, достигшие польского пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 - для мужчин) могут получать пенсию в Польше, если их общий трудовой стаж в РБ и в Польше был не менее двадцати лет и у них имелись хотя бы минимальные отчисления в польское Управление соцстрахования. Если эти три условия соблюдаются, а размер получаемой белорусской пенсии ниже польской минимальной, то разницу компенсируют власти Польши.

Как получить пенсию за полгода вперед

Но для этого еще необходимо, чтобы были зачтены периоды страхования в Беларуси. "И вот именно с этого момента у белорусских пенсионеров в Польше и начинаются проблемы. В Польше рабочий стаж считается в часах, в Беларуси - в днях, и в момент взаимодействия между институциями (двух стран. - Ред.) проблемы и возникают. Беларусь не отвечает в той форме, которая нужна Польше", - поясняют юристы из legalhub.help.

В странах, с которыми у Беларуси нет двусторонних договоров о соцобеспечении, единственное, на что могут рассчитывать белорусы, - перед отъездом за границу получить пенсию за шесть месяцев вперед. Но для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно, уточняют юристы из legalhub.help, назначение пенсии до выезда на постоянное место жительство за рубеж, а сам выезд на ПМЖ за границу потребуется оформить официально, получив паспорт соответствующей серии.

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