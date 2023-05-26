Сломали кресты. Кому не нужна память о Витебских Куропатах?

"Началось все еще прошлой осенью, тогда уничтожили несколько указателей и шесть крестов. Сейчас - почти все мемориальные таблицы, металлический стенд (с названием "Мемориал Хайсы". - Ред.) и, в общей сложности, около двадцати крестов", - рассказывает о недавнем акте вандализма в Хайсе создатель общественной инициативы "Хайсы - Витебские Куропаты" Ян Державцев. 72-летний активист, который уехал из Беларуси из-за угрозы уголовного преследования, уверен, что разгромили мемориал "по запросу властей".

Ранее также стало известно, что и на месте массовых сталинских расстрелов в урочище Куропаты под Минском, вероятно, работники лесхоза во время вырубки деревьев повредили кресты , кроме того, на фото из Куропат, опубликованных 24 мая белорусскими СМИ, видно, что вандалы оставили на некоторых крестах нецензурные надписи.

"Похоронили как жертв немецких расстрелов"

Место массовых казней в лесу у деревни Хайсы, что в 12 километрах от Витебска, гражданские активисты обнаружили в 2014 году. Ян Державцев признается, что увиденное его шокировало - человеческие останки лежали практически на поверхности земли. Официальные власти дважды организовывали в Хайсах раскопки - в 2015 и 2017 годах. В первый раз 52-й поисковый батальон поднял на поверхность останки 172 человек, во второй - более 300. Они были похоронены в братских могилах около станции Лосвидо и за поселком Мазолово, но … как жертвы немецких расстрелов.

Поврежденный крест в Хайсах Фото: privat

Кроме того, поисковый батальон "работал неаккуратно", на поверхности после эксгумации осталось много костей. Активисты инициативы "Хайсы" их собрали и перезахоронили. За это в 2017 году Яна Державцева власти оштрафовали.

По словам собеседника DW, есть множество неопровержимых доказательств того, что в Хайсах найдены убитые именно во времена сталинского террора. "Нашли 42 гильзы и пули. Все, кроме двух немецких гильз, - советского производства", - говорит Державцев. Немецкие могли попасть туда, потому что "немцы стояли в Хайсах более трех лет", но мирных жителей, по словам очевидцев, во время войны в тех местах не расстреливали. Активисты инициативы "Хайсы" собрали свидетельства более 40 человек, которые подтверждают, что казни проводил НКВД.

В Хайсах могли быть расстреляны до 12 тысяч человек

"Рассказывали жуткие истории, как после расстрелов земля шевелилась", - делится Державцев. Эти воспоминания вошли в книгу "Хайсы - Віцебскія Курапаты", также был создан сайт , посвященный увековечению памяти жертв сталинских репрессий в Витебской области.

По данным белорусского историка Игоря Кузнецова, на Витебщине были расстреляны около 36 тысяч человек, а в лесу в Хайсах могут "лежать" до 12 тысяч. "В 1937-1941 году проводились расстрелы мирных граждан, уничтожали как по национальному, так и по социальному признаку. Было убито много поляков, латышей, белорусов, также были литовцы, евреи, эстонцы, китайцы", - отмечает Державцев.

Поломанный крест на месте массовых расстрелов в Хайсе Фото: privat

По рассказам местных жителей, еще в 1941 году сюда эшелонами привозили людей. "Поезд останавливался, людей вели на расстрел в лес", - говорит собеседник. Активисты инициативы "Хайсы - Витебские Куропаты" установили на месте массовых казней почти 30 крестов, указатели, информационные таблицы. Теперь большая часть крестов сломана, таблицы и указатели уничтожены. Ян Державцев уверен, что это сделано "по запросу властей", ведь для этого нужно время и технические средства. По его словам, власти "стирают память о том, что делали каратели из НКВД", потому что "это бросает тень на их предшественников". "Сколько мы там создавали мемориал, столько нам мешали: ломали кресты, топили их в болоте, - вспоминает Державцев. - Думаю, что дальше будет только хуже, вероятно, уничтожат то, что там осталось".

Державцева держали в одной камере с больным туберкулезом

Сам Ян Державцев не раз сталкивался с преследованием из-за своей политической деятельности (Державцев - член Консервативно-христианской партии Белорусского народного фронта, был наблюдателем на президентских и парламентских выборах. - Ред.) и гражданской позиции, получал штрафы и административные аресты. В конце марта 2023 года он вынужден был уехать из Беларуси, опасаясь уголовного преследования. До этого мужчину несколько раз вызывали в Следственный комитет по делу основателя правозащитного центра "Весна", лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, приговоренного к 10 годам лишения свободы.

Ян Державцев Фото: DW/M. A. Burakow

"17 марта пришли ко мне домой, провели обыск, забрали три телефона, ноутбук, системный блок от компьютера, меня тогда тоже забрали", - рассказывает Державцев. Активисту дали семь суток административного ареста, якобы за распространение "экстремистских материалов", хотя, по его словам, он ничего не распространял и не хранил в телефоне. В Витебском изоляторе временного содержания (ИВС), где Державцев отбывал наказание, с задержанными обходились жестко: шесть раз в сутки - три днем и три ночью - проводили проверки, "политическим" не давали постельного белья, кружек, а часто и лекарств. В камере Державцева был россиянин без паспорта, больной туберкулезом и вшами, которого держали в ИВС более 8 месяцев.

Силовики пообещали, что "живым уже не выйдет"

Собеседник говорит, что задержанных, в том числе и его самого, били. "Одному из нашей камеры сломали ребра. Нас вывели в коридор, а в камеру заскочили человек 6 или 7, мы слышали только удары дубинками", - вспоминает Державцев. После избитого сокамерника куда-то забрали, как выяснилось, мужчина попал в реанимацию с поломанными ребрами и разбитыми коленными чашечкам.

Также Ян Державцев говорит, что в ИВС против него постоянно осуществляли какие-то провокации: "В последний день перед выходом тюремщица, видимо, по приказу сверху, составила фальшивый протокол, чтобы меня поместили в ШИЗО, а потом завели уголовное дело".

С крестов исчезли памятные таблички Фото: privat

Активисту все же удалось оказаться на свободе после административного ареста, но силовики предупредили его, что за ним снова "придут", и тогда он "живым уже не выйдет". Собеседник признается, что оснований не верить им у него не было. 72-летний активист экстренно покинул Беларусь. "Тогда (в сталинские времена. - Ред.) портрет Дзержинского висел в кабинетах и сейчас тоже, тогда людей пытали и уничтожали, сейчас тоже, только в меньших масштабах", - проводит исторические параллели Ян Державцев.

Смотрите также: