  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Поломанные кресты в Хайсах
Поломанные кресты в Хайсах Фото: privat
КонфликтыБеларусь

Сломали кресты. Кому не нужна память о Витебских Куропатах?

Татьяна Гаргалык
14 мин. назад

Около 20 крестов жертвам сталинских репрессий сломали вандалы в лесу у деревни Хайсы. Ее называют "Витебскими Куропатами", по аналогии с урочищем Куропаты - местом массовых расстрелов под Минском.

https://p.dw.com/p/4RorB

"Началось все еще прошлой осенью, тогда уничтожили несколько указателей и шесть крестов. Сейчас - почти все мемориальные таблицы, металлический стенд (с названием "Мемориал Хайсы". - Ред.) и, в общей сложности, около двадцати крестов", - рассказывает о недавнем акте вандализма в Хайсе создатель общественной инициативы "Хайсы - Витебские Куропаты" Ян Державцев. 72-летний активист, который уехал из Беларуси из-за угрозы уголовного преследования, уверен, что разгромили мемориал "по запросу властей".

Ранее также стало известно, что и на месте массовых сталинских расстрелов в урочище Куропаты под Минском, вероятно, работники лесхоза во время вырубки деревьев повредили кресты, кроме того, на фото из Куропат, опубликованных 24 мая белорусскими СМИ, видно, что вандалы оставили на некоторых крестах нецензурные надписи.

"Похоронили как жертв немецких расстрелов"

Место массовых казней в лесу у деревни Хайсы, что в 12 километрах от Витебска, гражданские активисты обнаружили в 2014 году. Ян Державцев признается, что увиденное его шокировало - человеческие останки лежали практически на поверхности земли. Официальные власти дважды организовывали в Хайсах раскопки - в 2015 и 2017 годах. В первый раз 52-й поисковый батальон поднял на поверхность останки 172 человек, во второй - более 300. Они были похоронены в братских могилах около станции Лосвидо и за поселком Мазолово, но … как жертвы немецких расстрелов.

Поврежденный крест в Хайсах
Поврежденный крест в ХайсахФото: privat

Кроме того, поисковый батальон "работал неаккуратно", на поверхности после эксгумации осталось много костей. Активисты инициативы "Хайсы" их собрали и перезахоронили. За это в 2017 году Яна Державцева власти оштрафовали.

По словам собеседника DW, есть множество неопровержимых доказательств того, что в Хайсах найдены убитые именно во времена сталинского террора. "Нашли 42 гильзы и пули. Все, кроме двух немецких гильз, - советского производства", - говорит Державцев. Немецкие могли попасть туда, потому что "немцы стояли в Хайсах более трех лет", но мирных жителей, по словам очевидцев, во время войны в тех местах не расстреливали. Активисты инициативы "Хайсы" собрали свидетельства более 40  человек, которые подтверждают, что казни проводил НКВД.

В Хайсах могли быть расстреляны до 12 тысяч человек

"Рассказывали жуткие истории, как после расстрелов земля шевелилась", - делится Державцев. Эти воспоминания вошли в книгу "Хайсы - Віцебскія Курапаты", также был создан сайт, посвященный увековечению памяти жертв сталинских репрессий в Витебской области.

По данным белорусского историка Игоря Кузнецова, на Витебщине были расстреляны около 36 тысяч человек, а в лесу в Хайсах могут "лежать" до 12 тысяч. "В 1937-1941 году проводились расстрелы мирных граждан, уничтожали как по национальному, так и по социальному признаку. Было убито много поляков, латышей, белорусов, также были литовцы, евреи, эстонцы, китайцы", - отмечает Державцев.

Поломанный крест на месте массовых расстрелов в Хайсе
Поломанный крест на месте массовых расстрелов в ХайсеФото: privat

По рассказам местных жителей, еще в 1941 году сюда эшелонами привозили людей. "Поезд останавливался, людей вели на расстрел в лес", - говорит собеседник. Активисты инициативы "Хайсы - Витебские Куропаты" установили на месте массовых казней почти 30 крестов, указатели, информационные таблицы. Теперь большая часть крестов сломана, таблицы и указатели уничтожены. Ян Державцев уверен, что это сделано "по запросу властей", ведь для этого нужно время и технические средства. По его словам,  власти "стирают память о том, что делали каратели из НКВД", потому что "это бросает тень на их предшественников". "Сколько мы там создавали мемориал, столько нам мешали: ломали кресты, топили их в болоте, - вспоминает Державцев. - Думаю, что дальше будет только хуже, вероятно, уничтожат то, что там осталось".

Державцева держали в одной камере с больным туберкулезом

Сам Ян Державцев не раз сталкивался с преследованием из-за своей политической деятельности (Державцев - член Консервативно-христианской партии Белорусского народного фронта, был наблюдателем на президентских и парламентских выборах. - Ред.) и гражданской позиции, получал штрафы и административные аресты. В конце марта 2023 года он вынужден был уехать из Беларуси, опасаясь уголовного преследования. До этого мужчину несколько раз вызывали в Следственный комитет по делу основателя правозащитного центра "Весна", лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, приговоренного к 10 годам лишения свободы. 

Ян Державцев
Ян ДержавцевФото: DW/M. A. Burakow

"17 марта пришли ко мне домой, провели обыск, забрали три телефона, ноутбук, системный блок от компьютера, меня тогда тоже забрали", - рассказывает Державцев. Активисту дали семь суток административного ареста, якобы за распространение "экстремистских материалов", хотя, по его словам, он ничего не распространял и не хранил в телефоне. В Витебском изоляторе временного содержания (ИВС), где Державцев отбывал наказание, с задержанными обходились жестко: шесть раз в сутки - три днем и три ночью - проводили проверки, "политическим" не давали постельного белья, кружек, а часто и лекарств. В камере Державцева был россиянин без паспорта, больной туберкулезом и вшами, которого держали в ИВС более 8 месяцев.

Силовики пообещали, что "живым уже не выйдет"

Собеседник говорит, что задержанных, в том числе и его самого, били. "Одному  из нашей камеры сломали ребра. Нас вывели в коридор, а в камеру заскочили человек 6 или 7, мы слышали только удары дубинками", - вспоминает Державцев. После избитого сокамерника куда-то забрали, как выяснилось, мужчина попал в реанимацию с поломанными ребрами и разбитыми коленными чашечкам.

Также Ян Державцев говорит, что в ИВС против него постоянно осуществляли какие-то провокации: "В последний день перед выходом тюремщица, видимо, по приказу сверху, составила фальшивый протокол, чтобы меня поместили в ШИЗО, а потом завели уголовное дело".

С крестов исчезли памятные таблички
С крестов исчезли памятные табличкиФото: privat

Активисту все же удалось оказаться на свободе после административного ареста, но силовики предупредили его, что за ним снова "придут", и тогда он "живым уже не выйдет". Собеседник признается, что оснований не верить им у него не было. 72-летний активист экстренно покинул Беларусь. "Тогда (в сталинские времена. - Ред.) портрет Дзержинского висел в кабинетах и сейчас тоже, тогда людей пытали и уничтожали, сейчас тоже, только в меньших масштабах", - проводит исторические параллели Ян Державцев.

Смотрите также:

Где искать информацию о жертвах Большого террора

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как в Благовещенске место массового захоронения оказалось никому не нужным (30.10.2019)

Как в Благовещенске место массового захоронения оказалось никому не нужным (30.10.2019)

В России День памяти жертв сталинских репрессий. Места гибели многих из них до сих пор неизвестны. Одно из предполагаемых массовых захоронений найдено в Благовещенске. Однако власти эта находка не заинтересовала.
Общество30 октября 2019 г.03:21 мин.
Russland GULAG Museum in Moskau

Память о репрессиях: музей ГУЛАГа начал свою работу (10.12.2018)

Память о репрессиях: музей ГУЛАГа начал свою работу (10.12.2018)

Экспозиция об огромной репрессивной машине разместилась в 15 залах. Среди экспонатов – архивные документы, фотоснимки и личные вещи заключенных.
История10 декабря 2018 г.02:14 мин.

Сайт инициативы

hajsy.org
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Оккупированный российскими войсками Бердянск

В оккупированном РФ Бердянске прогремели мощные взрывы

Конфликты27 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Местные жители ловят рыбу на реке Оскол

"С коллаборантами не здороваемся". Село после оккупации

"С коллаборантами не здороваемся". Село после оккупации

Конфликты37 мин. назад
Карикатура - карикатурный губернатор Флориды Рон Десантис перепрыгивает через карикатурного бывшего президента США Дональда Трампа в ту сторону, куда направлен указатель "Президентская гонка 2024".

Десантис vs. Трамп, или Предвыборные скачки республиканцев

Десантис vs. Трамп, или Предвыборные скачки республиканцев

Политика12 ч. назад
Лидеры стран Центральной Азии с президентом КНР на саммите в Сиане, 19 мая 2023 года

Эксперт: Меня радует рост интереса к Центральной Азии

Эксперт: Меня радует рост интереса к Центральной Азии

Политика16 ч. назад
Поломанные кресты в Хайсах

Сломали кресты. Кому не нужна память о Витебских Куропатах?

Сломали кресты. Кому не нужна память о Витебских Куропатах?

Конфликты14 мин. назад
Спрос и цены на удобрения, необходимые для сельского хозяйства, выросли во всем мире

Без посредников. Почему Казахстан запретил экспорт удобрений

Без посредников. Почему Казахстан запретил экспорт удобрений

Политика1 ч. назад
Цветок и записка в память о Тине Тернер

Швейцария прощается с Тиной Тернер. Репортаж из Кюснахта

Швейцария прощается с Тиной Тернер. Репортаж из Кюснахта

Культура10 ч. назад
На главную страницу