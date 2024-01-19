Лукашенко взялся за кадры в госаппарате. Вернут ли уехавших?

Лукашенко утвердил новую концепцию государственной кадровой политики. Власти признают, что корпорации ведут борьбу за перспективных специалистов и намерены создать условия для возвращения уехавших за границу кадров. DW спросила у экспертов, стоит ли ожидать ослабления репрессий и может ли государство конкурировать по зарплатам с частными компаниями.

Власти обещают ротацию чиновников и зарплаты

В концепции указаны угрозы для кадровой безопасности: демографическая проблема, отток кадров за границу, несоответствие квалификации современным требованиям, дефицит специалистов по наиболее значимым видам экономической деятельности, снижение привлекательности госслужбы для высококвалифицированных кадров.

Власти признают, что "зарубежные корпорации ведут борьбу за перспективных специалистов и талантливую молодежь" и намерены "создать условия для возвращения уехавших за границу кадров".

Одним из критериев оценки кадровой политики указана проверка гражданской позиции сотрудников. А в правилах корпоративной этики должны появиться механизмы "повышения патриотизма работников".

Власти предлагают контролировать, куда переходят на работу наиболее востребованные специалисты, обещают снизить дисбаланс по зарплатам и отмечают, что нужно расширять ротацию чиновников, в том числе для борьбы с коррупцией.

Советские кадры некем заменить

Политический аналитик Александр Фридман считает, что режим будет вынужден пойти на обновление госаппарата. "Грядет смена поколений, советские кадры постепенно уходят. И тут для режима Лукашенко вырисовывается большая дилемма: нужны новые кадры, но автоматически отсекается целый сегмент - те, кто получил образование или работал за рубежом. Их воспринимают как агентов, которые могли быть завербованы, или просто идеологически ненадежны", - замечает эксперт.

В концепции говорится про проверки гражданской позиции кадров Фото: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa/picture alliance

Политолог и бывший сотрудник администрации президента Беларуси Анатолий Котов обращает внимание, что после выборов в 2020 году высший эшелон власти фактически не менялся. По оценкам собеседника, только в администрации Лукашенко пора менять до 40% функционеров.

"Это люди, которые уже на пенсии или подходят к такому возрасту, - поясняет Котов. - Однако их попросту некем заменить. Во-первых, на смену должны прийти максимально лояльные люди, это для режима сегодня на первом месте. Во-вторых, нужны хотя бы базовые компетенции, а с этим большие проблемы, поскольку высшее образование в Беларуси с каждым годом деградирует, в том числе в области госуправления".

Метод управления - кнут

По словам бывшего чиновника, в обновленной концепции справедливо указаны проблемы с кадрами в государственных структурах, однако не анализируется, почему это произошло, и главное - при действующем режиме нет выхода, считает Котов. "Сражаясь за лояльность, режим исключает возможность привлечения высококлассных специалистов, которые готовы предлагать изменения, а не просто исполнять приказы", - добавляет он.

Пока Лукашенко находится у власти, репрессии будут продолжаться, говорит Александр Фридман: "Для него самый эффективный метод управления - кнут. Сегодня преследуют уже не только тех, кто вышел на протесты, но даже тех, кто думает иначе - например, поставил подпись за кандидатов Бабарико или Цепкало. Мысль, что 2020 год может повториться, не оставляет Лукашенко, поэтому он не может успокоиться и хотя бы приостановить маховик репрессий, я уже не говорю о либерализации".

Тот, кто придет к власти после Лукашенко, даже если это будет представитель номенклатуры, пойдет на уступки, считает эксперт.

Начинающий айтишник зарабатывает больше, чем специалист в министерстве

Что касается конкуренции с частными компаниями, то по словам Анатолия Котова, ни одна государственная структура не готова конкурировать с ними по зарплатам.

"Ведущий специалист в министерстве зарабатывает меньше, чем начинающий айтишник, - объясняет бывший чиновник. - Раньше заманивали возможностью получить квартиру на льготных условиях, но теперь молодежь понимает, что на жилье можно и заработать. Что касается карьерного роста, это довольно спорная перспектива: можно лет 15 быть простым клерком и максимум дорасти до начальника отдела".

Опрошенные эксперты скептично смотрят на заявления о возвращении кадров из-за границы. Фридман обращает внимание, что риторика власти поменялась: "В 2021 и 2022 году их уничижительно называли беглыми, утверждая, что страна ничего не потеряла после их отъезда. В 2023 году нарратив изменился. Все чаще мы слышим, что нужно возвращать людей. Власти понимают, что уехали талантливые специалисты, среди которых много молодежи".

При этом практически каждую неделю появляются новости о задержаниях по возвращению в Беларусь. "Причем задерживают не известных активистов, а рядовых белорусов, - обращает внимание политический аналитик. - Поэтому любой, кто мыслит рационально и читает новости, не купится на предложение властей".

Котов считает, что вернуть специалистов, которые уехали за границу, практически нереально. По его словам, такая волна была после выборов-2015, во время так называемой либерализации, когда успешные белорусы вернулись в Беларусь, однако после событий 2020-го были вынуждены в спешке покидать страну, чтобы спасти и себя, и бизнес.

Смотрите также: