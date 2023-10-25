Кто верит Азаренку? Меняет ли пропаганда общество Беларуси

После 2020 года пропаганда в РБ стала более злобной и пророссийской. DW спросила экспертов, работает ли она и насколько белорусы верят телевизору.

Выступления белорусских пропагандистов выдержит не каждый: оскорбления, манипуляции, цитаты "как сказал Александр Григорьевич" и рассказы о так давно загнивающем Западе.

На кого все это рассчитано, и работает ли вообще? Сильно ли влияние "русского мира"? DW узнала у экспертов, как изменилась пропаганда с 2020 года, почему в РБ она не так эффективна, как российская в РФ, и сколько белорусов все же верят телевизору.

"Шизофрения пропаганды": мы и за войну, и за мир, а санкции плохие, но хорошие

До 2020 года белорусская пропаганда была довольно простой: в Беларуси жить хорошо, а Лукашенко решает все вопросы. После 2020 года пропаганда слилась с государством, среди ее новых черт - расчеловечивание оппонентов, отмечают эксперты.

"Язык вражды перешел в язык ненависти. Мы сравнивали цитаты пропаганды с цитатами из "Радио тысячи холмов" (радиостанция в Руанде, подстрекавшая к геноциду. - Ред). - один в один. Уничтожить, крысы и так далее”, - говорит Надежда Белохвостик, главред проекта "Media IQ", который занимается мониторингом белорусских медиа.

В 2022 году - снова изменение. "В тот день, 24 февраля, новости до 8 утра еще были такими, какими их годами писали белорусские медиа, без "бандеровцев", "фашистов". Но около 8 проснулись и созвонились идеологи - и все, начались повторы российских нарративов", - говорит медиаэксперт.

Белорусская пропаганда одновременно говорит и о мире, и о поддержке РФ в войне, но молчит о соучастии РБ в ней Фото: Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance

С конца 2022 года агрессивная военная тематика ушла с первого плана. "Сохраняется, я бы сказала, шизофрения пропаганды. С одной стороны, Беларусь не участвует в войне, мы за мир. С другой, оправдывается агрессия РФ. И так во всем: от санкций страдает народ - но санкции нам помогли. Комиссия зовет "беглых" - но когда приедут, нужно их посадить", - приводит примеры Надежда Белохвостик.

Главные нарративы снова - про хорошего Лукашенко. "Причем из Лукашенко пропаганда теперь делает мессию, в буквальном смысле. Культ стал абсолютно религиозным", - отмечает эксперт. Так, например, в своем Telegram-канале журналист Григорий Азаренок в одном посте сравнил Лукашенко с Христом, а в другом - с Богом.

Треть аудитории не верит оппонентам, 15% - никому

"Просмотры гостелевидения растут. Около 37% опрошенных получают новости из государственных медиа. Из негосударственных - 18%", - приводит данные опроса Chatham House за март 2023 года Надежда Белохвостик.

Причины очевидны: доступ к независимым медиа сложен и опасен, люди читают госСМИ ради бытовых новостей, курсов валют, погоды, афиши. И, вольно или невольно, смотрят другие заголовки.

Кому же верят белорусы? Подсчитать сложно. "По косвенным данным, например, по отношению к войне, размещению ядерного оружия, я бы говорил, что ядро подверженных российской пропаганде - 5-7%, они видят Беларусь в составе РФ. Еще 20-25% верят белорусскому телевидению. Тех, кто абсолютно не верит пропаганде, около 25-30%", - приводит цифры социолог Геннадий Коршунов, аналитик и старший исследователь Центра новых идей.

Суд над руководителями портала Tut.by Людмилой Чекиной и Мариной Золотовой. Всего на октябрь 2023 года в заключении находятся 34 сотрудника белорусских медиа Фото: Natalya Talanova/TASS/dpa/picture alliance

Социолог уточняет: "Не очень правильно жестко делить, потому что выделяется еще группа в 15-20%, которые уходят в отказ: "все врут", никому не верю. Это много. С другой стороны, порядка 25-30% смотрят информацию и с одной, и с другой стороны, сравнивают".

Медиаэксперт соглашается, что позиция "все врут" самая опасная: "Люди перестают верить всем новостям, и появляются самые страшные формулы - "всей правды мы не узнаем" и "все не так однозначно". Они страшнее, чем если кричать, что Лукашенко прав во всем”, - считает Белохвостик.

Навык читать между строк снова пригодился белорусам

Госпропаганда работает в Беларуси далеко не так успешно, как в России, уверен Геннадий Коршунов. Этому есть объяснение: и в советское, и в постсоветское время в Беларуси были и свои телеканалы, и российские. В России все было более монолитно. А белорусы учились их сравнивать и вырабатывать свою точку зрения, считает эксперт, появлялись навыки, как сейчас говорят, медиаграмотности.

Сейчас по-прежнему есть и белорусские, и российские источники информации. "Это самый негативный для меня тренд - то, что среди оппозиционных доминируют российские каналы, блогеры. Это оставляет часть белорусской аудитории в некоем колониальном инфопространстве. Это плохо, - говорит Коршунов. - Но выбор учит ориентироваться в информации, формулировать свою точку зрения. Это хороший момент".

Однако уровень медиаграмотности недостаточно высок, считает медиаэксперт. Пропаганде сложно противостоять, она работает с эмоциями. "Она не затрагивает сознание. Примитивный месседж разбить таким же коротким и простым аргументом нереально. Человеку нужно объяснять, и он этого должен хотеть", - говорит Надежда Белохвостик.

Она приводит пример: когда появились рассказы про "биолаборатории" в Украине с боевыми комарами, продвинутые люди смеялись и делали мемы, а потом столкнулись с тем, что многие верили и пересказывали друг другу.

Азаренка в Украине принимают за стендапера

Самая грубая пропаганда без тормозов, которую выдает, например, Григорий Азаренок, все же не срабатывает для большой аудитории, считают эксперты.

"Мне кажется, такая оголтелая пропаганда нужна, чтобы остальная выглядела убедительнее. Мол, тут совсем перебор, а вот информация помягче, поспокойней - наверное, и правдивее. Хотя Азаренок, думаю, для ушей и глаз одного человека. Я не встречала тех, кто ему внемлет, даже рассказов о таких людях", - говорит Надежда Белохвостик.

"В Беларуси Азаренка смотрят мало. Возможно, из России или Украины. Я в Украине не раз сталкивался с тем, что Азаренка воспринимают как стендап-комика. И когда говоришь, что он позиционирует себя как политический обозреватель, люди не верят”, - рассказывает Геннадий Коршунов, соглашаясь, что Азаренок в первую очередь работает на одного зрителя, то есть Лукашенко.

У самых известных белорусских пропагандистов в Telegram, кстати, достижения совсем небольшие: у Григория Азаренка всего 8100 подписчиков, Ксении Лебедевой - 6300, Людмилы Гладкой - 2900.

"Не только сражение телевизора с холодильником, но и опыт дубинок"

Копирование российской информации очень заметно сейчас в госмедиа, которые иногда забывают поменять "Белоруссию" на Беларусь.

"Это не просто продвижение "русского мира". Есть и более медленный процесс. Человек начинает жить в мире, который рисует пропаганда, и не представляет другой. Например, при выборе между РФ или ЕС для Беларуси многие сторонники России просто его не видят. А кому мы еще нужны? Человек может понимать, что с Россией ничего не выиграешь, но другие варианты пропаганда обрезает, и он верит, что их нет", - объясняет Геннадий Коршунов.

Пропаганда старается, и все же общество относится к ней осторожно, резюмирует он: "Работает опыт и советский, и тех лет, когда был Tut.by, и опыт 2020 года, затронувший минимум половину общества. Плюс репрессии. Здесь не только сражение телевизора с холодильником, но еще опыт дубинок на спине нужно учитывать".

Как надолго хватит "иммунитета"? "Поколение, пережившее этот опыт, его не забудет. Но сейчас в вузы поступили люди, которые в 2020 году были в старших классах. Что он для них? Сказать сложно. С другой стороны, советских людей все меньше. Ситуация динамичная”, - считает социолог.

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