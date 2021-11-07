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Джозеф Байден

Джозеф Байден стал 46-м президентом США, победив на выборах в 2020 году своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа. Байден вступил в должность главы государства 20 января 2021 года.

Джозеф (Джо) Байден - американский политик, член Демократической партии, 46-й президент Соединенных Штатов Америки. Вступил в должность 20 января 2021 года. С 2009 по 2017 годы являлся вице-президентом страны. До избрания на этот пост Джо Байден занимал должность сенатора США от штата Делавэр (с 1973 по 2009 год).

24 апреля 2019 года Джо Байден заявил, что будет участвовать в президентских выборах в ноябре 2020 года. Мотивируя свое решение баллотироваться на пост главы государства, он заявил, что "под угрозой сегодня все, что сделало Америку Америкой".

11 March 2021.*** National Security Advisor Jake Sullivan speaks at a news briefing at the White House in Washington, DC, USA, 11 March 2021. Credit: Jim LoScalzo / Pool via CNP

Байден отвергает принцип "Америка прежде всего" 07.11.2021

Глава Белого дома Байден считает, что принцип "Америка прежде всего" ставит Америку на последнее место, указал помощник президента США по национальной безопасности Салливан в интервью CNN.
Die Präsidentenadministration der Ukraine, aufgenommen am 10.10.2013 im Zentrum von Kiew. Die Hauptstadt der Ukraine zählt knapp 3 Millionen Einwohner. Foto: Hendrik Schmidt

У Киева нет данных о скоплении войск РФ у границ с Украиной 07.11.2021

Офис Зеленского не располагает информацией о скоплении российских войск у украинской границы, заявил пресс-секретарь президента Украины.
(201221) -- WASHINGTON, D.C., Dec. 21, 2020 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2020 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. The U.S. Congress on Sunday passed another stopgap funding bill to avert a government shutdown and provide lawmakers more time to vote on the COVID-19 relief deal and long-term government funding. Earlier in the day, Senate Majority Leader Mitch McConnell said that lawmakers have just reached an agreement on the long-awaited COVID-19 relief package, and will pass the bill as soon as possible. (Photo by Ting Shen/Xinhua)

Конгресс США принял план развития инфраструктуры на 1,2 трлн долларов 06.11.2021

Законопроект предполагает выделение федеральных средств на строительство мостов и дорог, обеспечение населения высокоскоростным интернетом. По словам президента США, это позволит создать миллионы рабочих мест в стране.

Как Байден вспомнил про Путина и тундру, и что ответил Песков (03.11.2021) 03.11.2021

В Глазго с 31 октября по 12 ноября проходит конференция по изменению климата COP26. Президент США Джо Байден в своей речи раскритиковал отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите, а также указал на проблемы российского президента с защитой окружающей среды.
Joe Biden zeigt mit dem Finger auf Russland und sagt: Bei Putin brennt die Tundra. Auf der rechten Seite des Bildes stehen Wladimir Putin und sein Pressesprecher Dmitri Peskow in traditionellen Kostümen der nordischen Völker neben einem Zelt und einem Elch und Putin antwortet: Bei Euch selbst brennt die Pampa!. Copyright: Sergey Elkin

За тундру ответишь: как Путин и Песков Байдену пампасы припомнили 03.11.2021

Президент США обвинил Москву в нежелании заниматься защитой климата. В Кремле ответили на критику Джо Байдена. Вот как этот заочный спор увидел карикатурист Сергей Елкин.
Virginia Gov.-elect Glenn Youngkin arrives to speak at an election night party in Chantilly, Va., early Wednesday, Nov. 3, 2021, after he defeated Democrat Terry McAuliffe. (AP Photo/Andrew Harnik)

Республиканец выиграл губернаторские выборы в вотчине демократов Вирджинии 03.11.2021

Гленну Янгкину удалось заручиться поддержкой электората, недовольного Трампом. Согласно прогнозам, он выиграл выборы губернатора Вирджинии, обойдя демократа Терри МакОлиффа.
Britain's Prime Minister Boris Johnson greets U.S. President Joe Biden during arrivals at the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain November 1, 2021. Christopher Furlong/Pool via REUTERS

Байден раскритиковал отсутствие Путина и Цзиньпина на COP26 02.11.2021

В то время как президент США раскритиковал лидеров РФ и КНР за то, что они не приехали на конференцию ООН по изменению климата в Глазго, премьер Великобритании выразил свое уважение их позиции.
President Joe Biden speaks during the COP26 U.N. Climate Summit, Monday, Nov. 1, 2021, in Glasgow, Scotland. (AP Photo/Evan Vucci)

Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе 01.11.2021

Джо Байден принес публичные извинения за решение его предшественника выйти из Парижского соглашения по климату. По его мнению, борьба с изменением климата дает "невероятную возможность" для экономики.
FILE - White House press secretary Jen Psaki speaks during the daily briefing at the White House in Washington, Monday, Oct. 18, 2021. On Sunday, Oct. 31, 2021, Psaki said she'd contracted COVID-19. (AP Photo/Susan Walsh, File)

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки инфицирована коронавирусом 01.11.2021

Джен Псаки ежедневно с 27 октября сдавала тесты, которые до 31 октября были отрицательными. Она уже несколько дней не встречалась с Байденом и не сопровождает его в поездке в Европу.
Übung amerikanischer Militär-Ausbilder mit ukrainischen Soldaten. Alle Bilder sind in Yavoriv in der Nähe von Lemberg entstanden. Bild: DW-Korrespondentin in Lemberg Halyna Stadnyk

В Украину прибыла третья партия военной помощи от США 23.10.2021

Договоренность о поставках дополнительной помощи на 60 млн долларов была достигнута во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

President Joe Biden participates in a CNN town hall at the Baltimore Center Stage Pearlstone Theater, Thursday, Oct. 21, 2021, in Baltimore. (AP Photo/Evan Vucci)

Президент США пообещал Тайваню защиту от Китая в случае вторжения 22.10.2021

Джо Байден подчеркнул , что "у США есть обязательства это сделать". В Китае посоветовали Белому дому "не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня", чтобы не нанести ущерба китайско-американским связям.
Cyberattacks research. Undated file photo of a laptop screen showing a computer virus warning. Chief executives should be held personally responsible for cyberattacks, with many users believing they should also be compensated for such breaches, new research suggests. Issue date: Monday June 8, 2020. A survey by data protection firm Veritas Technologies found that more than a third (35%) of UK consumers would see a business leader as personally responsible if a cyber breach of that business occurs. See PA story TECHNOLOGY Ransomware. Photo credit should read: Peter Byrne/PA Wire URN:54058693 |

Почти 600 млн долларов выплатили хакерам-вымогателям в США в 2021 году 16.10.2021

За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, вымогающим выкупы с помощью вирусов, достигли 590 миллионов долларов - это на 42 процента больше, чем за весь 2020 год.
Das Namensschild der USA (französisch «Etats-Unis») hängt am leeren Platz des US-Delegierten während der 38. Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen («United Nations Human Rights Council») im europäischen Hauptquartier der UN in der Schweiz. (zu dpa «USA kehren als Beobachter in den UN-Menschenrechtsrat zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

США вернулись в Совет ООН по правам человека 15.10.2021

США вышли из Совета ООН по правам человека при Дональде Трампе в 2018 году, но с приходом к власти Джо Байдена резко изменили курс и подали заявку на членство в Совете.
President Joe Biden meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in the Oval Office of the White House, Wednesday, Sept. 1, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

В Украину прибыл груз военной помощи США 10.10.2021

О поставке военной помощи США Украине президент страны Владимир Зеленский несколько недель назад договорился с американским лидером Джо Байденом во время визита в Вашингтон.
President Joe Biden delivers remarks on COVID-19 during an event in the South Court Auditorium on the White House campus, Monday, Sept. 27, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира 09.10.2021

Президент США Джо Байден поддержал Нобелевский комитет в решении присудить премию мира журналистам из Филиппин и России Марии Рессе и Дмитрию Муратову.

(201221) -- WASHINGTON, D.C., Dec. 21, 2020 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2020 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. The U.S. Congress on Sunday passed another stopgap funding bill to avert a government shutdown and provide lawmakers more time to vote on the COVID-19 relief deal and long-term government funding. Earlier in the day, Senate Majority Leader Mitch McConnell said that lawmakers have just reached an agreement on the long-awaited COVID-19 relief package, and will pass the bill as soon as possible. (Photo by Ting Shen/Xinhua)

Сенат США одобрил повышение лимита госдолга ради спасения от дефолта 08.10.2021

Лимит госдолга США может быть повышен на 480 миллиардов долларов. Этот шаг призван спасти страну от дефолта и покрыть расходы до 3 декабря.
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