Джозеф Байден стал 46-м президентом США, победив на выборах в 2020 году своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа. Байден вступил в должность главы государства 20 января 2021 года.

Джозеф (Джо) Байден - американский политик, член Демократической партии, 46-й президент Соединенных Штатов Америки. Вступил в должность 20 января 2021 года. С 2009 по 2017 годы являлся вице-президентом страны. До избрания на этот пост Джо Байден занимал должность сенатора США от штата Делавэр (с 1973 по 2009 год).



24 апреля 2019 года Джо Байден заявил, что будет участвовать в президентских выборах в ноябре 2020 года. Мотивируя свое решение баллотироваться на пост главы государства, он заявил, что "под угрозой сегодня все, что сделало Америку Америкой".