Байден призывает Египет и Катар оказать давление на ХАМАС

Сделка, предложенная Израилем ХАМАС, предполагает прекращение огня на 40 дней в обмен на освобождение всех удерживаемых террористами заложников.

Президент США Джо Байден призвал Египет и Катар оказать давление на террористическую организацию ХАМАС, чтобы в рамках переговоров о прекращении огня в секторе Газа добиться освобождения остающихся в руках исламистов заложников. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в понедельник, 29 апреля (по местному времени).

Указывается, что Джо Байден провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани , а также президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси . Вопрос об освобождении заложников - "единственное препятствие на пути к немедленному установлению режима прекращения огня и облегчению положения гражданского населения сектора Газа", отметил глава американского государства в ходе общения с каждым из лидеров.

США, Катар и Египет являются важными посредниками в конфликте между Израилем и напавшей на него террористической организацией ХАМАС, напоминает агентство AFP.

Представители Египта, Катара и ХАМАС 29 апреля провели переговоры в Каире, однако никакой реакции со стороны ХАМАС по их итогам пока не последовало. Со ссылкой на источники агентство AFP пишет, что представители исламистов уже покинули столицу Египта и направились в Доху, где находится "политическое бюро" ХАМАС. Ответ исламистской организации должен последовать "как можно скорее", указал собеседник агентства.

Блинкен считает предложение Израиля "чрезвычайно щедрым"

Как заявил со своей стороны госсекретарь США Энтони Блинкен 29 апреля, он "полон надежды", что ХАМАС согласится на сделку, предполагающую установление режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение террористами заложников. Предложение израильской стороны является "чрезвычайно щедрым", подчеркнул глава Госдепа, находясь в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Между тем глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон пояснил, что сделка, предложенная Израилем, предполагает прекращение огня на 40 дней, а также выход из израильских тюрем, "возможно, тысяч палестинских заключенных" в обмен на освобождение остающихся в руках террористов израильских заложников.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства.

По данным Израиля, в результате этой атаки были убиты около 1170 человек, еще 250 человек террористы взяли в заложники и вывезли в сектор Газа. По оценке израильской стороны, в руках исламистов на сегодняшний день остаются 129 человек, из них 34 - уже погибли.

В ответ на нападение исламистов Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В конце ноября 2023 года благодаря посредническим усилиям со стороны США, Египта и Катара в ходе продлившегося неделю режима перемирия на свободу были отпущены около 100 израильских заложников. В обмен из израильских тюрем были выпущены десятки палестинских заключенных.