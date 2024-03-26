США: Израиль не нарушал гуманитарное право в секторе Газа

Госдепартамент США не обнаружил доказательств нарушений международного гуманитарного права со стороны Израиля в ходе военных действий в секторе Газа и намерен представить отчет Конгрессу к 8 мая.

Вашингтон не видит доказательств нарушений международного гуманитарного права со стороны Израиля в ходе его военных действий в секторе Газа. "Мы не обнаружили никаких нарушений международного гуманитарного права ни в ходе военных действий, ни при доставке гуманитарной помощи", - заявил в понедельник, 25 марта, официальный представитель американского Госдепартамента Мэтью Миллер. Он уточнил, что правительство представит отчет Конгрессу к 8 мая в соответствии с директивой, известной как Меморандум национальной безопасности-20 (NSM-20), отмечает агентство AFP.

В связи с обеспокоенностью разрастающейся военной операцией Израиля в секторе Газа против боевиков радикального исламского движения ХАМАС администрация президента Джо Байдена издала в феврале директиву, требующую от получающих военную помощь США стран предоставить "надежные и достоверные" гарантии соблюдения ими международного права.

Госдеп подтвердил, что, помимо Израиля, еще шесть стран - Колумбия, Ирак, Кения, Нигерия, Сомали и Украина - представили такие заверения. "В каждом из случаев эти заверения были предоставлены заслуживающим доверия высокопоставленным представителем правительства страны-партнера", - сообщил Миллер.

Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

Совет Безопасности ООН 25 марта поддержал проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан. Резолюцию одобрили 14 из 15 стран в Совбезе ООН, никто не выступил против. Соединенные Штаты впервые, в отличие от предыдущих голосований, не наложили вето, а просто воздержались. Таким образом, члены совета впервые с начала войны в секторе Газа одобрили резолюцию, в которой потребовали перемирия.

22 марта Совбез ООН не принял проект резолюции США по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести "к немедленному и продолжительному прекращению огня в секторе Газа", из-за вето России и Китая. Ранее США трижды налагали вето на проекты резолюций Совбеза по войне в секторе Газа.

По сообщению агентства AFP, в настоящее время министр обороны Израиля Йоав Галант находится в Вашингтоне для проведения переговоров со своим коллегой Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Вопросы, среди прочего, касаются "развития войны против террористической организации ХАМАС", отмечает агентство.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1300 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем из заключения большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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