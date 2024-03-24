ЦАХАЛ: 170 убитых и 480 арестов в ходе операций в "Аш-Шифа"

Израиль утверждает, что помимо "арестов террористов, связанных с террористическими организациями ХАМАС и "Исламский джихад"", обнаружили в больнице тайники с оружием. Ранее заявили о 170 убитых боевиках.

По сообщению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в воскресенье, 24 марта, она вновь продолжила военные операции в больнице "Аш-Шифа", крупнейшем медицинском учреждении сектора Газа. Ночью агентство Reuters, ссылаясь на данные ЦАХАЛ, сообщало об убийстве более 170 боевиков на тот момент. Военный рейд привел также к гибели пяти пациентов, уточнило Reuters.

Кроме того, израильские военные задержали около 480 террористов, связанных с террористическими организациями ХАМАС и "Исламский джихад", и обнаружили в больнице тайники с оружием и объекты террористической инфраструктуры", передает сообщение ЦАХАЛ агентство dpa. По словам Генштаба, с момента начала операции в районе больницы были убиты десятки палестинских боевиков.

С начала военного конфликта погибли 252 военных ЦАХАЛ

Газета Time of Israel уточняет 24 марта со ссылкой на представительство ЦАХАЛ, что членами ХАМАС или палестинской группировки "Исламский джихад" являются более половины задержанных в "Аш-Шифа": 480 из 800. Армия обороны Израиля объявила также о гибели своего военнослужащего во время рейда в городе Газа. 21-летний Лиор Равив стал 252-м израильским солдатом, погибшим в ходе наземной операции с начала войны, уточняет издание.

Газета подчеркивает, что Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в том, что боевики внедряются в ряды гражданского населения Газы, в том числе использует больницы и медицинские центры в качестве "живого щита" в ходе своих военных действий. ЦАХАЛ предоставил доказательства, которые, по его словам, подтверждают эти утверждения и делают израильские рейды на больницы законными в соответствии с международным правом, отвечает Time of Israel.

Бои продолжались весь день накануне

В субботу, 23 марта, вокруг главной больницы сектора Газа бушевали бои, передает агентство Reuters . Израильские войска рано утром начали прочесывать территорию "Аш-Шифы", который, по словам военных, связан с сетью туннелей, используемых в качестве базы ХАМАС и других палестинских боевиков.

В свою очередь, министерство здравоохранения сектора Газы сообщило, что пять раненых палестинцев, "осажденных" в госпитале, умерли в результате неоказания им должного ухода - в частности, отсутствия воды и пищи в течение последних шести дней. Палестинская сторона, чьи слова приводит Reuters, сообщает также, что состояние других раненых пациентов ухудшается. Между тем израильские военные заявляют, что предотвращают причинение вреда гражданским лицам, пациентам и медицинскому персоналу и обеспечивают их едой, водой и адекватным доступом к медицинской помощи, отмечает агентство.

Жители, живущие поблизости, рассказали представителям Reuters, что израильские войска взорвали десятки домов и квартир на улицах вокруг больницы и разровняли бульдозерами дороги. По их словам, армия также нанесла удар по близлежащей частной больнице "Аш-Хело". Представители СМИ правительства Газы, управляемого движением ХАМАС, сообщили, что израильские танки подбили несколько зданий больницы "Аш-Шифа", подожгли хирургическое отделение и что "около 240 пациентов и их сопровождающих, а также десятки медицинских работников" были арестованы.

Операция вокруг "Аш-Шифа" стартовала на рассвете 18 марта

Армия обороны Израиля начала "целенаправленную операцию" вокруг больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа 18 марта в связи с данными спецслужб о ее использовании высокопоставленными террористами группировки ХАМАС. "Мы видим, что террористическая организация ХАМАС продолжает свою военную деятельность внутри больниц. Мы готовы предоставить любую необходимую гуманитарную помощь. Наша просьба проста: немедленно прекратить любую террористическую деятельность в больницах", - заявили в ЦАХАЛ.

Официальный представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи призвал палестинцев "немедленно покинуть" территорию вокруг больницы. Все находящиеся в районе "Аш-Шифа" люди должны отправиться на запад, в сторону моря, а затем перейти вдоль побережья в "гуманитарную зону" в прибрежном населенном пункте Аль-Масави, заявил он в обращении, размещенном в соцсети X. Кроме того, листовки с аналогичными призывами были сброшены над районом больницы, сообщает AFP со ссылкой на очевидцев.

ЦАХАЛ для своей атаки применил десятки танков и авиацию. Позже он заявил, что террористы ХАМАС открыли огонь по израильским войскам из госпиталя, за чем последовал ответный удар. Вечером 18 марта Армия обороны Израиля заявила, что в ходе операции в "Аш-Шифа" убиты более 40 боевиков ХАМАС, а также арестованы более 200 подозреваемых в терроризме. Эти обновленные данные были озвучены пресс-секретарем израильской армии Даниэлем Хагари.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1300 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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