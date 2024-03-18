Армия Израиля начала операцию вокруг больницы "Аш-Шифа"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую операцию вокруг больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Израильские военнослужащие проводят "целенаправленную операцию" в районе этой больницы в связи с данными спецслужб о ее использовании высокопоставленными террористами группировки ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ в понедельник, 18 марта.

"Мы видим, что террористическая организация ХАМАС продолжает свою военную деятельность внутри больниц. Мы готовы предоставить любую необходимую гуманитарную помощь. Наша просьба проста: немедленно прекратить любую террористическую деятельность в больницах", - заявили в ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ призвал к эвакуации территории вокруг "Аш-Шифа"

Официальный представитель израильской армии Авичай Адраи призвал палестинцев "немедленно покинуть" территорию вокруг крупнейшей больницы прибрежной полосы. Все находящиеся в районе "Аш-Шифа" люди должны отправиться на запад, в сторону моря, а затем перейти вдоль побережья в "гуманитарную зону" в прибрежном населенном пункте Аль-Масави, заявил он в обращении, размещенном в соцсети X.

Кроме того, листовки с аналогичными призывами были сброшены над районом больницы, сообщает AFP со ссылкой на очевидцев. В них было написано: "Вы находитесь в опасной зоне боевых действий". При этом необходимости в эвакуации пациентов больницы нет, сообщили в ЦАХАЛ. Как отметили далее израильские военные, солдаты получили приказ "предотвращать причинение вреда пациентам, мирному населения, медперсоналу и медицинскому оборудованию".

Как передает AFP со ссылкой на очевидцев, вокруг больницы находятся десятки танков, а на территории вокруг ее здания после рассвета началась стрельба и бои. Кроме того, сообщается об ударах израильской авиации. Позже ЦАХАЛ заявил, что террористы ХАМАС открыли огонь по израильским войскам из госпиталя, за этим последовал ответный удар. В результате обстрела могли постадать люди, соощается далее.

Операция в "Аш-Шифа" в ноябре

В середине ноября ЦАХАЛ уже проводил операцию в больнице "Аш-Шифа". Военные уничтожили комплекс подземных туннелей и шахт террористической организации ХАМАС на ее территории и затем покинули медучреждение. Данная операция вызвала неоднозначную реакцию у наблюдателей. Израильская сторона подчеркивает, что террористы ХАМАС используют территорию больницы для своих целей, прикрываясь пациентами и персоналом как "живым щитом". Критики этой операции настаивают на недопустимости военных действий на территории больницы.

Перед уничтожением 55-метрового туннеля, обнаруженного под больницей "Аш-Шифа", израильские военные обеспечили журналистам международных СМИ доступ туда. На снятых ими кадрах запечатлены узкие проходы, а также ряд помещений, в том числе комната с кроватями, туалетом и маленькой кухней. Указывается, что этот туннель проходил на глубине 10 метров под больницей. Кроме того, в больнице "Аш-Шифа", по данным ЦАХАЛ, было обнаружено оружие.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: