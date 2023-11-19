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ЦАХАЛ показал 55-метровый туннель ХАМАС под больницей в Газе

Даниил Сотников
19 ноября 2023 г.

Израильские военные опубликовали видео пролета дрона по 55-метровому туннелю ХАМАС под крупнейшей в Газе больницей "Аш-Шифа".

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Солдаты ЦАХАЛ в больнице "Аш-Шифа"
Солдаты ЦАХАЛ в больнице "Аш-Шифа"Фото: AFP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что обнаружила под больницей "Аш-Шифа" туннель, который использовали боевики террористической группировки ХАМАС для ведения боевых действий. Видео изнутри туннеля, снятое с помощью дрона, ЦАХАЛ опубликовал в воскресенье, 19 ноября.

Израильские военные утверждают, что туннель залегает на глубине 10 метров под больничным комплексом, а его длина составляет 55 метров. Вход в него был оборудован различными защитными системами, а упирается он в бронированную дверь с бойницей для стрельбы.

"В течение нескольких недель мы рассказывали миру о циничном использовании ХАМАС жителей Газы и пациентов больницы "Аш-Шифа" в качестве живого щита. Вот еще доказательство", - заявили в ЦАХАЛ.

Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больниц для прикрытия

В ЦАХАЛ 16 ноября рассказали, что в ходе обысков территории больничного комплекса "Аш-Шифа" обнаружили вход в туннель, командный пункт ХАМАС и оружие. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, подобные туннели израильские военные обнаруживали и под другими больницами сектора Газа.

"Больница "Аш-Шифа", больница "Ар-Рантиси", больница "Аль-Кудс" и другие больницы - везде мы находим следы деятельности ХАМАС над землей и под землей. Это не случайность, это система работы ХАМАС", - заявил Хагари. ЦАХАЛ также опубликовал фотографии арсенала, обнаруженного внутри больницы "Аш-Шифа" и принадлежавшего, как утверждается, ХАМАС.

Армия обороны Израиля объявила о штурме больницы "Аш-Шифа" 15 ноября, назвав его "точной и целенаправленной операцией". Официальный представитель Белого дома Джон Кирби, говоря об операции, указал, что США доверяют разведданным об использовании больницы "Аш-Шифа" боевиками ХАМАС. По словам Кирби, палестинские радикалы разместили в больнице "командный центр и, возможно, склад".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли не менее 13 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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