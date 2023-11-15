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Из больницы "Аль-Кудс" эвакуировали пациентов и персонал

Александра Иванова
15 ноября 2023 г.

По сообщению палестинского Красного Полумесяца, пациентам, раненым, медработникам больницы "Аль-Кудс" удалось покинуть ее. Сейчас их вывозят на юг сектора Газа.

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Больница "Аль-Кудс"
Больница "Аль-Кудс"Фото: Ali Jadallah/Anadolu/picture alliance

Пациенты и персонал больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа смогли покинуть ее территорию. Об их эвакуации сообщил в ночь на среду, 15 ноября, палестинский Красный Полумесяц (PRCS) в соцсети X. Указывается, что пациентов, раненых, их семьи и медработников сейчас перевозят на юг сектора Газа.

Наряду с госпиталем "Аль-Шифа" "Аль-Кудс" является крупнейшей больницей в секторе Газа. Как пишет PRCS, на протяжении последних десяти дней доставить гуманитарную помощь туда не удавалось.

По данным израильской армии, террористы ХАМАС используют территорию больниц для размещения своей инфраструктуры и прикрываются находящимися там гражданскими лицами, в том числе женщинами и детьми, как "живым щитом".

В ночь на 15 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале "точечной" операции против террористов в больнице "Аль-Шифа". При этом израильские военные, согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, доставили в больницу инкубаторы и детское питание.

Ранее представитель Белого дома США указал, что Вашингтон не поддерживает удары по больницам с воздуха и ведение в их стенах огнестрельных боев.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Израиле, Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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