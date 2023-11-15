ЦАХАЛ начал операцию против ХАМАС в больнице "Аш-Шифа"

Израильские военные заявили, что начали операцию против боевиков террористической организации ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. "На основе разведывательной информации и оперативной необходимости Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит точечную и целенаправленную операцию против ХАМАС в определенном районе больницы "Аш-Шифа", - сообщили израильские военные в среду, 15 ноября.

"Среди сил ЦАХАЛ (участвующих в операции. - Ред.) есть медицинские работники и люди, владеющие арабским языком, которые прошли специальную подготовку, чтобы подготовиться к этой сложной и деликатной обстановке, с намерением не причинить вреда гражданскому населению, которое ХАМАС использует в качестве "живого щита", - указали израильские военные. Армия призвала всех боевиков, находящихся в клинике, сдаться. ЦАХАЛ 14 ноября предупредил "соответствующие власти в Газе", что все военные действия на территории крупнейшей в секторе больницы должны прекратиться в течение 12 часов, однако этого не произошло, добавили военные.

В свою очередь, контролируемое ХАМАС управление здравоохранения сектора Газа возложило на ЦАХАЛ полную ответственность за жизнь медицинского персонала, пациентов и перемещенных лиц в клинике.

ВОЗ: Ситуация в госпитале - катастрофическая

Ранее Израиль заявил, что, по данным разведки, ХАМАС использует больницу и проходящие под ней туннели для маскировки военных операций. По всей видимости, там же удерживаются заложники, похищенные из Израиля. США заявили, что их собственная разведывательная информация подтверждает эти выводы. ХАМАС эти обвинения отрицает.

Президент США Джо Байден 13 ноября призвал Израиль обеспечить защиту клиники "Аш-Шифа". "Я надеюсь и ожидаю, что в отношении больницы будет меньше разрушительных действий. Больница должна быть защищена", - сказал глава Белого дома, передает агентство AFP.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в результате ожесточенных боев между ЦАХАЛ и ХАМАС в секторе Газа больше невозможна работа больницы "Аш-Шифа". В клинике уже три дня нет электричества и воды, ситуация на месте опасная, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его данным, число летальных исходов среди пациентов резко возросло. Благотворительная организация "Врачи без границ" назвала ситуацию в клинике "катастрофической".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Израиле, Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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