ВОЗ заявила о потере связи с персоналом больницы Аш-Шифа

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена безопасностью и судьбой медперсонала больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, где армия Израиля ведет бои с ХАМАС. ЦАХАЛ отверг обвинения в нападении на больницу и ее осаде.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что потеряла связь с персоналом больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, в районе которой Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои с террористами из группировки ХАМАС. "Поскольку продолжают поступать пугающие сообщения о повторных нападениях на больницу, мы предполагаем, что наши сотрудники присоединились к десяткам тысяч беженцев, спасающихся из этого региона", - заявило региональное бюро ВОЗ в воскресенье, 12 ноября, в очередной раз призвав к "немедленному прекращению огня".

ВОЗ "глубоко обеспокоена безопасностью медицинского персонала и сотен больных и раненых пациентов", говорится в заявлении организации. "По имеющимся данным, число стационарных пациентов почти вдвое превышает возможности больницы, даже если услуги ограничиваются оказанием неотложной помощи, необходимой для спасения жизни", - отметили в ВОЗ.

ЦАХАЛ отвергает обвинения в осаде больницы

Ранее Армия обороны Израиля отвергла все обвинения в нападении на больницу. "В последние несколько часов была распространена ложная информация о том, что мы окружили и атакуем больницу "Аш-Шифа". Это ложная информация, - подчеркнул накануне вечером официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. - ХАМАС лжет о том, что происходит в больницах".

Хагари сообщил, что израильские военные оставили "постоянный свободный коридор, позволяющий войти в больницу или выйти из нее". Армия также будет поддерживать эвакуацию детей из больницы "Аш-Шифа". Педиатрическая клиника Рантиси уже эвакуирована после того, как был ликвидирован террорист, удерживавший там 1000 человек, добавил Хагари.

Больница "Аш-Шифа" рассчитана на 700 мест и и оказывает экстренную и хирургическую помощь. Это самый крупный больничный комплекс в секторе Газа. Израиль заявляет, что ХАМАС использует эту больницу в качестве командного пункта и центра управления.

Нападение ХАМАС на Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самуюмассовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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