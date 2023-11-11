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Израиль взял под контроль 11 форпостов ХАМАС в секторе Газа

Марина Барановская
11 ноября 2023 г.

Армия обороны Израиля уничтожила несколько объектов ХАМАС в Газе, в том числе тоннель и оружейные склады. Эвакуированы пациенты и персонал больницы Аль-Шифа, где, по данным ЦАХАЛ, расположен командный пункт ХАМАС.

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Израильские солдаты в Газе
Израильские солдаты в ГазеФото: Israeli Defense Forces/Handout/REUTERS

Израильские военнослужащие с начала наземной операции в секторе Газа взяли под контроль 11 передовых постов террористического движения ХАМАС, сообщает в субботу, 11 ноября, агентство dpa со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). В результате ударов, нанесенных минувшей ночью, израильская армия уничтожила несколько объектов ХАМАС, в том числе подземный тоннель, расположенный возле школы, и оружейный склад. За прошедшие сутки, по информации ЦАХАЛ, был также обезврежен автомобиль со взрывчаткой и уничтожены военные цели в лагере для беженцев Аль-Шати.

В ночь на 11 ноября палестинские террористы обстреляли южные районе Израиля. В нескольких городах близ границы с сектором Газа звучали сигналы воздушной тревоги.

ЦАХАЛ окружил больницу Аль-Шифа, где находится командный пункт ХАМАС

Вечером 10 ноября начались бои войск Израиля с террористами ХАМАС в районе крупнейшей больницы Газы - Аль-Шифа. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщилаоб эвакуации пациентов и персонала больницы в ходе приближения израильских военных к комплексу зданий, где, по их данным, располагается ключевой командный центр ХАМАС.

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, утверждает, что в больнице находятся 2500 пациентов, а на ее территории укрываются 50-60 тысяч человек.

К утру 11 ноября израильские войска окружили больницу, а число людей, остающихся в ее здании и на территории комплекса, по некоторым источникам, уменьшилось до 15 тысяч человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Сергей Мигдаль о планах Израиля и войне с боевиками ХАМАС

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