Тысячи людей в Израиле вновь требовали освободить заложников

Массовые демонстрации за незамедлительное освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, а также против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошли в Тель-Авиве и других городах Израиля.

В Тель-Авиве и других городах Израиля в субботу, 16 марта, прошли многотысячные демонстрации за освобождение заложников, захваченных палестинским исламистским движением ХАМАС, и против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Родственники заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа, потребовали заключить новую сделку для освобождения людей и призвали правительство к быстрым действиям.

"Наш премьер-министр забыл, что он также является премьер-министром 134 заложников, - приводит агентство dpa слова одного из родственников заложников. - У них больше нет времени, у нас больше нет времени. Сделайте что-нибудь сейчас, вы нам нужны!" Представители ЦАХАЛ в очередной раз заявили, что прилагают все усилия для обнаружения и освобождения заложников, остающихся в плену ХАМАС. "В связи с мусульманским постом Рамадан все силы безопасности проявляют особую бдительность", - подчеркнул начальник израильского Генштаба Герци Халеви.

Как пишет dpa, демонстранты призывали к досрочным выборам в стране. На большом экране демонстрировался отрывок из выступления сенатора США Чака Шумера, который заявил, что, по его мнению, досрочные выборы отвечают интересам Израиля. Отмечается, что перед военным штабом в Тель-Авиве группа ветеранов войны установила макет танка. Сотни людей также собрались у резиденции президента Исаака Герцога в Иерусалиме. Десятки демонстрантов перекрыли дороги и, по сообщениям СМИ, в результате были вытеснены с улиц полицией.

Шольц призвал к остановке войны в секторе Газа в том числе для освобождения заложников

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) 16 марта перед своей двухдневной поездкой в Иорданию и Израиль призвал к скорейшему прекращению боевых действий в секторе Газа, для обеспечения доставки гуманитарной помощи. "Было бы важно, чтобы сейчас очень быстро было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое позволило бы освободить заложников и в то же время обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа", - сказал Шольц.

В то же время он вновь предостерег Израиль от проведения военной операции в Рафахе на юге сектора. "Мы обеспокоены дальнейшим развитием военных событий. В частности, существует опасность, что всеобъемлющее наступление в Рафахе может привести к многочисленным ужасным жертвам среди гражданского населения, чего необходимо избежать любой ценой". Канцлер планирует 17 марта встретиться с королем Абдаллой II в Иордании. В Израиле на этот же день запланированы переговоры с премьер-министром Нетаньяху, президентом Херцогом и родственниками заложников. Встреча с представителями палестинской стороны не была запланирована.

Германия и Франция присоединились к гуммиссии для сектора Газа

16 марта Германия, присоединившись к другим странам в гуманитарной миссии на палестинской территории, доставила на парашюте первые грузы помощи для жителей сектора Газы. По данным агентства dpa, с военного транспортного самолета C-130 Hercules над севером сектора были сброшены "четыре тонны риса, муки и других продуктов питания".

Следующая доставка запланирована на воскресенье. Германия направила в регион два самолета C-130, дислоцированных во Франции, сообщает dpa. Каждый из них может перевозить до 18 тонн груза и будет стартовать из Иордании, инициировавшей доставку. США и Франция тоже участвуют в этой инициативе.

Агентство отмечает, что на прошлой неделе в результате падения паллеты, парашют которой не раскрылся, погибли пять человек. В другом случае, как сообщается, груз упал в зоне активных боевых действий, где в непосредственной близости находились израильские солдаты. Власти сектора Газа назвали воздушные десанты "бесполезными" из-за относительно небольшого объема доставляемых продуктов.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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