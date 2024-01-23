21 военный Израиля погиб при обрушении здания в секторе Газа

По данным ЦАХАЛ, трагедия произошла в результате обстрела боевиками ХАМАС израильского танка из ручного противотанкового гранатомета. Нетаньяху заявил о готовности вести войну "до полной победы".

В южной части сектора Газа при обрушении здания, вызванного взрывом, погиб 21 израильский военный - больше, чем в результате какого-либо иного боестолкновения с начала войны Израиля против напавшей на него террористической организации ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на пресс-конференции во вторник, 23 января.

По его словам, взрыв, вызвавший обрушение здания, случился в результате обстрела боевиками ХАМАС израильского танка из ручного противотанкового гранатомета. Задачей израильских военных в этом районе было уничтожить здания, являющиеся частью террористической инфраструктуры ХАМАС, следует из заявления Хагари. Подвергшийся атаке танк обеспечивал безопасноть военных, выполнявших эту операцию.

По словам Хагари, среди погибших было много резервистов. Фотографии некоторых из них публикует онлайн-издание The Times of Israel .

Потери Израиля в ходе войны против ХАМАС

Комментируя эту трагедию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что армия его страны будет продолжать борьбу с террористами ХАМАС до полной победы. Инцидент с гибелью 21 военного при обрушении здания на юге сектора Газа будет расследован, пообещал Нетаньяху.

По данным ЦАХАЛ, число израильских военных, погибших после начала наземной операции в секторе Газа, достигло 219 человек. Более 1200 военных получили ранения. Общее же число израильских военнослужащих, погибших после масштабной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, составляет 556 человек, отмечает агентство dpa.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 25 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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