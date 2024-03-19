ЦАХАЛ: Более 40 боевиков убиты во время операции в "Аш-Шифа"

По данным Армии обороны Израиля, среди убитых в районе клиники террористов есть Фаик аль-Мабхух, глава отдела внутренней безопасности ХАМАС. Сообщают также об аресте более 200 подозреваемых в терроризме.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ходе операции в крупнейшей в секторе Газа больнице "Аш-Шифа" убиты более 40 боевиков исламистской террористической организации ХАМАС, а также арестованы более 200 подозреваемых в терроризме. Эти обновленные данные были озвучены пресс-секретарем израильской армии Даниэлем Хагари поздно вечером в понедельник, 18 марта.

Представитель ЦАХАЛ уточнил, что среди двадцати убитых в районе клиники - Фаик аль-Мабхух, глава отдела внутренней безопасности ХАМАС. Еще более 20 боевиков ХАМАС были "обезврежены" в окрестностях больницы в городе Газа, сказал Хагари. Информация, предоставленная израильскими военными, не может быть проверена независимыми экспертами. ХАМАС пока ничего не комментировал, в том числе возможную гибель аль-Мабхуха.

Даниэль Хагари добавил, что террористическая организация продолжает систематически вести боевые действия из больниц и гражданских учреждений и использует мирных жителей и пациентов в качестве живого щита. "Мы нанесем удар по всем местам, где ХАМАС попытается восстановить контроль", - сказал представитель ЦАХАЛ, комментируя попытки боевиков восстановить свою базу в "Аш-Шифа" и использовать ее в качестве убежища для террористов.

Операция вокруг "Аш-Шифа" стартовала на рассвете 18 марта

Армия обороны Израиля начала "целенаправленную операцию" вокруг больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа 18 марта в связи с данными спецслужб о ее использовании высокопоставленными террористами группировки ХАМАС. "Мы видим, что террористическая организация ХАМАС продолжает свою военную деятельность внутри больниц. Мы готовы предоставить любую необходимую гуманитарную помощь. Наша просьба проста: немедленно прекратить любую террористическую деятельность в больницах", - заявили в ЦАХАЛ.

Официальный представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи призвал палестинцев "немедленно покинуть" территорию вокруг больницы. Все находящиеся в районе "Аш-Шифа" люди должны отправиться на запад, в сторону моря, а затем перейти вдоль побережья в "гуманитарную зону" в прибрежном населенном пункте Аль-Масави, заявил он в обращении, размещенном в соцсети X. Кроме того, листовки с аналогичными призывами были сброшены над районом больницы, сообщает AFP со ссылкой на очевидцев.

ЦАХАЛ для своей атаки применил десятки танков и авиацию. Позже он заявил, что террористы ХАМАС открыли огонь по израильским войскам из госпиталя, за чем последовал ответный удар.

Операция в "Аш-Шифа" в ноябре

В середине ноября ЦАХАЛ уже проводил операцию в больнице "Аш-Шифа". Военные уничтожили комплекс подземных туннелей и шахт террористической организации ХАМАС на ее территории и затем покинули медучреждение. Данная операция вызвала неоднозначную реакцию у наблюдателей. Израильская сторона подчеркивает, что террористы ХАМАС используют территорию больницы для своих целей, прикрываясь пациентами и персоналом как "живым щитом". Критики этой операции настаивают на недопустимости военных действий на территории больницы.

Перед уничтожением 55-метрового туннеля, обнаруженного под больницей "Аш-Шифа", израильские военные обеспечили журналистам международных СМИ доступ туда. На снятых ими кадрах запечатлены узкие проходы, а также ряд помещений, в том числе комната с кроватями, туалетом и маленькой кухней. Указывается, что этот туннель проходил на глубине 10 метров под больницей. Кроме того, в больнице "Аш-Шифа", по данным ЦАХАЛ, было обнаружено оружие.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1300 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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