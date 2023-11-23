ЦАХАЛ задержал директора больницы "Аш-Шифа"

Израиль обвиняет директора больницы "Аш-Шифа" в сотрудничестве с боевиками ХАМАС, которые использовали госпиталь в военных целях.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала директора крупнейшей в секторе Газа больницы "Аш-Шифа" Мухаммада Абу Салмии и нескольких его сотрудников, которых подозревают в сотрудничестве с боевиками ХАМАС, сообщает газета The Jerusalem Post в четверг, 23 ноября.

Абу Салмии был задержан и вывезен для допроса общей службой безопасности Израиля (Шин Бет) после различных показаний и видеодоказательств о том, что управляемый им госпиталь использовался в качестве командного центра ХАМАС, сообщили военные.

"Террористическая группировка ХАМАС использовала множество ресурсов, в том числе электричество для укрепления своих туннелей, которые она построила под больницей. Кроме того, ХАМАС хранил военные предметы в больнице и в ее непосредственной близости", - заявили в ЦАХАЛ. Кроме того, по данным Израиля, после нападения ХАМАС 7 октября террористическая группировка "использовала больницу в качестве убежища для своих террористических сил и даже доставляла туда израильских заложников, похищенных в день резни".

ХАМАС обратился к ВОЗ и Красному кресту по поводу задержания

Решение по поводу дальнейшего содержания директора больницы под стражей примут "в соответствии с результатами расследования и изучения причастности директора к террористической активности", сообщили в ЦАХАЛ и "Шин-Бет".

ХАМАС осудил задержание Абу Салмии, призвав Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста (МККК) добиваться его освобождения.

Использование больницы "Аш-Шифа" боевиками ХАМАС

С 2014 года ЦАХАЛ неоднократно указывал, что во время конфликта в Газе высшие должностные лица ХАМАС скрывались в туннелях под больницей "Аш-Шифа", а сам комплекс с тех пор был превращен в подземную военную базу, напоминает The Jerusalem Post.

После начала наземной операции в Газе в ответ на нападение ХАМАС израильские военные взяли больницу под контроль, после чего опубликовали множество видеосвидетельств устроенных под больницей тоннелей, а также, как утверждается, доказательств, что больницу использовали в военных целях.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию.

По сообщениям подконтрольного ХАМАС "министерства здравоохранения", в секторе Газа уже погибли более 14 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: