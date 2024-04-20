Палата представителей одобрила законопроект о запрете TikTok

Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, согласно которому китайский концерн ByteDance должен в течение года продать соцсеть TikTok, чтобы избежать ее запрета в США. Компания намерена оспорить требование.

Палата представителей Конгресса США в субботу, 20 апреля, приняла законопроект, согласно которому соцсеть TikTok будет запрещена в США, если владелец, китайский концерн ByteDance, не продаст ее другому собственнику. В документе прописано, что компания должна сделать это в течение девяти месяцев, однако президент США своим решением может продлить этот срок еще на три месяца.

Этот законопроект принят был нижней палатой Конгресса в рамках большого пакета, в который входят, кроме того, выделение помощи Украине на 61 млрд долларов, Израилю на 26 млрд долларов и Тайваню на 8 млрд долларов, а также законопроект о конфискации российских активов в пользу Киева. Наблюдатели практически не сомневаются, что весь пакет быстро будет одобрен Сенатом, где, в отличие от Палаты представителей, большинство составляют демократы. Президент Джо Байден заявил, что после этого незамедлительно подпишет пакет.

В марте Палата представителей уже одобряла законопроект о продаже TikTok, в котором для совершения этой сделки был установлен срок в полгода. Однако та версия документа "застряла" в Сенате.

В TikTok намерены оспорить решение

"Мы не перестанем бороться и отстаивать ваши права, - заявил ранее CEO соцсети Шоу Цзы Чу в видеообращении к пользователям. - Мы продолжим делать все возможное, с использованием легальных механизмов, чтобы защитить замечательную платформу, которую мы построили вместе с вами".

Associated Press отмечает, что компания может обратиться в суд, аппелируя к тому, что запрет TikTok в США будет нарушать Первую поправку к конституции страны, гарантирующую свободу слова. Вполне возможно, что таким образом ByteDance сможет как минимум отсрочить потенциальную блокировку.

Если продавать TikTok все же придется, не вполне понятно, кто может купить ее, отмечает агентство dpa. Это едва ли смогут сделать конкуренты вроде Facebook, из-за конфликта интересов. В марте финансов США Стивен Мнучин заявил, что создает группу инвесторов для приобретения сервиса.

Байден, Трамп и TikTok

Критики в США обвиняют соцсеть в близости к правительству Китая и незаконном использовании личных данных пользователей. Менеджмент TikTok отвергает все обвинения. Соцсетью в США пользуется 170 миллионов человек, что составляет примерно половину населения страны.

В 2024 году свой аккаунт в TikTok завел предвыборный штаб Байдена в надежде привлечь молодежную аудиторию - она среди тиктокеров доминирует. Агентство dpa отмечает, что если Джо Байден подпишет закон о запрете TikTok, это может оттолкнуть от него молодых избирателей.

Оппонент Байдена на осенних президентских выборах, Дональд Трамп, между тем, пересмотрел свое прошлое негативное отношение к TikTok. Теперь Трамп говорит, что TikTok нужен как важный противовес Facebook - соцсеть Цукерберга бывший (и, возможно, будущий) американский президент называет "врагом людей".