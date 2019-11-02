 Президент Трамп грозит запретить TikTok в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.08.2020

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Мир

Президент Трамп грозит запретить TikTok в США

Указ о запрете в США сервиса для обмена видео TikTok будет подписан в ближайшие часы, заявил глава Белого дома. Комитет по иностранным инвестициям изучает, угрожает ли приложение национальной безопасности.

Логотип приложения TikTok на экране смартфона

Президент США Дональд Трамп намерен запретить в стране онлайн-сервис для создания и обмена видео TikTok. Соответствующий указ будет подписан в ближайшие часы, заявил глава Белого дома в пятницу, 31 июля. Ранее о подобных планах Вашингтона заявлял госсекретарь страны Майкл Помпео.

Влиятельные деловые СМИ Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников ранее сообщили, что администрация президента собирается потребовать от владельца TikTok - китайской компании Bytedance - продать свой продукт. По сведениям издания The New York Times, технологический гигант Microsoft ведет переговоры о покупке сервиса. А создатели TikTok в тот же день заявили, что "не комментируют какие-либо слухи или домыслы", однако "уверены в долгосрочном успехе" своего продукта.

Между тем, Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) изучает онлайн-сервис на предмет угрозы национальной безопасности. Власти Соединенных Штатов хотят выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР.  Представители TikTok отвергают подобные предположения, заявляя, что сервис "не находится под влиянием каких-либо иностранных правительств", а приоритетом для разработчиков является доверие пользователей и регуляторов в США.

Компания Bytedance в ноябре 2017 года приобрела за 1 млрд долларов соцсеть Musical.ly и объединила ее со своим сервисом TikTok. Приложение популярно прежде всего среди молодежи и насчитывает почти 1 млрд пользователей.

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    Автор: Григорий Аросев


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