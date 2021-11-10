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Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
И.о. канцлера Германии Ангела Меркель еще не знает, чем займется после отставки. В эксклюзивном интервью DW глава правительства ФРГ призналась, что политикой больше заниматься не собирается: "Вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову". По словам Меркель, за 16 лет работы на посту канцлера самыми главными вызовами для нее стали миграционный кризис и пандемия.
Глава МВД ФРГ обратился к Варшаве с предложением о помощи в охране границы с Беларусью, сообщил представитель ведомства. Пресс-секретарь МИД Германии заявила о согласовании ЕС пакета мер по урегулированию ситуации.