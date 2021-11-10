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ФРГ

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "ФРГ".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert im Bundeskanzleramt über den virtuellen G20-Sondergipfel zur Krise in Afghanistan. Thema sind die Hilfsbemühungen für die Zivilbevölkerung nach der Machtübernahme der Taliban.

Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси 10.11.2021

Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
18 August 2018, Germany, Meseberg: German Chancellor Angela Merkel of the Christian Democratic Union (CDU) meets Russian President Vladimir Putin at Meseberg Palace. Photo: Michael Kappeler/dpa

Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами из Беларуси 10.11.2021

И. о. канцлера ФРГ назвала недопустимой использование мигрантов белорусским режимом в политических целях. Ангела Меркель попросила Путина оказать влияние на Александра Лукашенко.
Ein Mitarbeiter montiert in einer Werkshalle am Stammsitz der Heidelberger Druckmaschinen AG ein Druckwerk. Unter dem Eindruck der Corona-Krise legen die «Wirtschaftsweisen» am Mittwoch (17.03.2021) eine neue Konjunkturprognose vor. (Zu dpa «Wirtschaftsweise» legen neue Konjunkturprognose vor) +++ dpa-Bildfunk +++

"Совет мудрецов" снизил прогнозы по развитию экономики ФРГ 10.11.2021

Эксперты полагают, что мощный экономический подъем в Германии начнется лишь в 2022 году. На текущий год они скорректировали прогноз в сторону понижения.
ERFURT, GERMANY - SEPTEMBER 15: Medical staff member inoculates an elderly patient with a booster inoculation of the Pfizer/BioNTech vaccine against Covid-19 on September 15, 2021 in Erfurt, Germany. Booster vaccinations, which are an additional vaccination shot given to strengthen an existing full vaccination, are underway across Germany for elderly patients who were among the first to receive shots in the initial vaccine rollout. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

В Германии зафиксировано почти 40 тысяч новых заражений ковидом 10.11.2021

Заражаемость SARS-CoV-2 в ФРГ обновляет максимальные значения уже третий день подряд. Суточное количество смертей от ковида выросло до 236 случаев.
Heiko Maas (SPD), Außenminister, sitzt in einem Konferenzraum im Deutschen Haus, der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen (UN), und nimmt an einer virtuellen G20-Außenministerkonferenz zum Thema Afghanistan teil. In dieser Woche findet die 76. Generaldebatte der UN-Vollversammlung statt. Etwa 80 Staats- und Regierungschefs nehmen daran teil.

Германия выступает за расширение санкций ЕС против Беларуси 10.11.2021

Глава МИД ФРГ пригрозил Минску новыми санкциями на фоне обострения миграционного кризиса. ЕС также готов принять меры против всех, кто причастен к незаконному транзиту беженцев через Беларусь.
Alexei Nawalnys Reden vor Gericht sind als Buch in Deutschland herausgegeben. Das Buch steigt auf die Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 19. Bonn, 2021 via Alexander Smirnov Fr, 20.08.2021 19:28

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне 09.11.2021

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе 09.11.2021

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

СМИ ФРГ о ситуации с мигрантами: ЕС должен ответить на шантаж Минска 09.11.2021

Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue bei einer Veranstaltung zur Erinnerung an die Ermordung von Matthias Erzberger vor 100 Jahren zur Situation in Afghanistan.

Президент ФРГ подчеркнул многозначность 9 ноября в истории Германии 09.11.2021

В этот день в истории Германии произошли сразу три важных события - и позитивные, и негативное, сказал президент ФРГ. Немецкие евреи считают, что 9 ноября Германия должна поминать жертв Холокоста.
Bildnummer: 50353868 Datum: 09.11.1989 Copyright: imago/Sven Simon Westberliner begrüßen einen Trabi in der Nacht des Mauerfalls, Personen , Freude , Objekte; 1989, Berlin, Mauerfall, Wende, Wendezeit, DDR, Deutsche Demokratische Republik, Maueröffnung, abends, Abend, nachts, Nacht, Trabi, Trabis, Trabbi, Trabbis, Trabant, Trabanten, Auto, Begrüßung, Westdeutsche, Fahne, Deutschlandfahne, Deutschlandflagge; , quer, Kbneg, Totale, Deutschland, ,/ Symbolfoto

9 ноября - особый день в истории Германии 09.11.2021

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Германия просит ЕС о помощи в конфликте с Беларусью вокруг мигрантов 09.11.2021

Глава МВД ФРГ подчеркнул, что Польша и Германия не справятся в одиночку с наплывом мигрантов с территории Беларуси. Зеехофер обвинил Лукашенко в манипулировании судьбами людей с целью дестабилизировать Запад.
19.03.2018*****HANDOUT - Undatiert, Ort unbekannt: Enver Altayli. Der 73-jährige Enver Altayli sitzet nach Angabe der Familie seit mehr als einem halben Jahr wegen Terrorvorwürfen in Ankara in Isolationshaft. (zu dpa «73-jähriger Deutscher seit August in der Türkei inhaftiert» vom 19.03.2018) Foto: Familie/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Гражданин ФРГ и Турции приговорен судом в Анкаре к 23 годам 08.11.2021

77-летний Энвер Алтайлы, обладающий двойным гражданством, признан виновным в шпионаже и в членстве в террористической организации и осужден более чем на 23 года. Его защита намерена подать апелляцию.

Чем Ангела Меркель займется на пенсии и какой кризис считает самым большим. Эксклюзивное интервью DW (08.11.2021) 08.11.2021

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель еще не знает, чем займется после отставки. В эксклюзивном интервью DW глава правительства ФРГ призналась, что политикой больше заниматься не собирается: "Вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову". По словам Меркель, за 16 лет работы на посту канцлера самыми главными вызовами для нее стали миграционный кризис и пандемия.
Hundreds of migrants try to cross from the Belarus side of the border with Poland near Kuznica Bialostocka, Poland, in this video-grab released by the Polish Defence Ministry, November 8, 2021. MON/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Германия готова помочь Польше в урегулировании ситуации на границе с Беларусью 08.11.2021

Глава МВД ФРГ обратился к Варшаве с предложением о помощи в охране границы с Беларусью, сообщил представитель ведомства. Пресс-секретарь МИД Германии заявила о согласовании ЕС пакета мер по урегулированию ситуации.
02.08.2021 Rostock Lehrerin Ditte Müller begrüßt am ersten Schultag die Schüler der Klasse 1b vor der Tafel im Klassenzimmer der Grundschule „Werner Lindemann“. Für die rund 155.600 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern beginnt das neue Schuljahr. Um das Coronavirus von den Schulen fernzuhalten, gilt in den ersten beiden Schulwochen Maskenpflicht im Unterricht. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии опасаются утраты контроля над коронавирусом в школах 08.11.2021

Немецкие учителя фиксируют устрашающие тенденции с ковидом в школах. Коэффициент заражаемости в ФРГ впервые превысил 200 случаев на 100 тыс. населения.
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