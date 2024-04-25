На севере Германии может войти в строй СПГ-газопровод

На севере Германии предположительно войдет в строй газопровод по транспортировке газа от СПГ-терминала в порту Мукран на острове Рюген до Лубмина. В четверг, 25 апреля, Федеральный административный суд отклонил иски двух природоохранных организаций, выступавших против решения властей о строительстве трубопровода. В условиях продолжающегося кризиса газоснабжения решение властей является обоснованным и не нарушает законы, говорится в решении суда. Истцы в ответ заявили о намерении предпринять дальнейшие шаги против разрешения на строительство.

Речь идет о 50-километровом уже построенном газопроводе OAL, который должен соединить два регазификационных судна в порту Мукран с Лубмином на побережье Балтийского моря. Оттуда топливо будет подаваться в материковую распределительную сеть. Само размещение СПГ-терминала в Мукране и строительство газопровода вызвали решительное неприятие на острове Рюген и во всей восточногерманской федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Природоохранные организации DUH и NABU, подавшие иск указывали, что решение властей о строительстве было принято без учета мнения общественности. Кроме того, защитники окружающей среды опасаются ущерба для экологии на острове, в том числе для рыбной популяции.

Однако суд отверг их доводы, указав, что при функционировании нового газопровода будут соблюдены и учтены все экологические проблемы, а само оно необходимо, чтобы внести существенный вклад в преодоление кризиса газоснабжения.