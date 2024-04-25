Шпионский скандал: посла ФРГ в Пекине вызвали в МИД КНР

После ареста в Германии четырех предполагаемых китайских шпионов МИД КНР вызвал немецкого посла. Ранее в германский МИД вызвали поверенного в делах Китая в ФРГ.

МИД Китая вызвал посла Германии в Пекине Патрицию Флор (Patricia Flor) в связи со скандалом вокруг шпионажа в пользу КНР. "После того как на этой неделе четыре гражданина ФРГ были арестованы из-за того, что они, предположительно, шпионили в пользу китайских спецслужб, меня сегодня вызвали в министерство иностранных дел", - сообщила Флор в четверг, 25 апреля, в соцсети X.

"Довольно показательный шаг - но по крайней мере хорошая возможность объяснить несколько вещей, - написала она, пояснив: - 1) Мы не терпим шпионаж в Германии, независимо от того, из какой страны он исходит. 2) Мы защищаем нашу демократию и наше конституционное государство конституционными средствами. 3) Расследование проводит генеральный прокурор. По окончании независимый суд примет решение по обвинениям".

Согласно сообщению германского внешнеполитического ведомства, поверенный в делах Китая уже 23 апреля был вызван в МИД ФРГ. "Ему была разъяснена четкая позиция федерального правительства в отношении ведущихся расследований по подозрению в шпионской деятельности Китая", - говорится в заявлении.

По подозрению в шпионаже на Китай в Германии арестованы четыре человека

22 апреля сотрудники земельного ведомства по уголовным делам Саксонии задержали в Дрездене Цзяня Г., ассистента депутата Европарламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра (Maximilian Krah). По данным Федеральной прокуратуры, Цзянь Г. является "сотрудником китайской спецслужбы" и в январе нынешнего года передавал "своему заказчику из разведывательных органов информацию о переговорах и решениях в Европейском парламенте". Цзянь Г. также подозревается в слежке за китайскими оппозиционерами в Германии по заданию разведслужбы.

В тот же день в Бад-Хомбурге и Дюссельдорфе по запросу Федеральной прокуратуры ФРГ были задержаны еще три гражданина Германии, подозреваемые в шпионской деятельности и нарушении закона о внешней торговле, - предполагаемый агент китайской разведслужбы Томас Р. (Thomas R.), а также муж и жена Хервиг и Ина Ф. (Herwig und Ina F.).

По данным следствия, Томас Р. (Thomas R.) раздобыл информацию об инновационных технологиях, которые могут быть использованы в военных целях, воспользовавшись помощью супругов Ф. По информации Федеральной прокуратуры, их фирма, оказывающая посреднические услуги по налаживанию контактов и сотрудничеству с немецкими научно-исследовательскими учреждениями, заключили с одним из немецких университетов договор о передаче научных разработок. Партнером с китайской стороны являлся сотрудник китайского министерства госбезопасности, а проект финансировался государственными органами КНР, заявили немецкие ведомства.

Все четверо задержанных были отправлены под арест.