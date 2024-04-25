В какую страну уехать на работу? Германия на 5 месте в мире

Опубликован новый глобальный рейтинг самых популярных стран и городов для переезда и трудоустройства. Каждый четвертый ищет место за рубежом. А вот немцев за границу особо не тянет.

Почти каждый четвертый житель планеты в трудоспособном возрасте подумывает о работе в другой стране, причем готовность к переезду растет. Среди всех опрошенных 23% ответили, что активно ищут возможность трудоустроиться за рубежом, что на 2 процентных пункта выше, чем в 2020 году. Среди респондентов с высшим образованием эта доля составляет 24%. Среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет к переезду готовы даже 32%, фактически каждый третий.

Таковы результаты опроса , проведенного среди 150 тысяч наемных работников в 185 странах мира глобально действующим немецким рекрутинговым порталом Stepstone совместно с консалтинговой компанией Boston Consulting Group и международным объединением сайтов для поиска сотрудников The Network. Результаты исследования были опубликованы 24 апреля.

Опрос Stepstone: крупные англоязычные страны наиболее популярны

Знаменитое здание оперного театра в австралийском городе Сиднее Фото: Marco Brivio/Zoonar/IMAGO

Чаще всего опрошенные мечтают о работе в одной из англоязычных стран. Причем на этот раз на первом месте оказалась Австралия, которая в 2014 году в ходе аналогичного опроса заняла лишь 7-е место, но с тех пор шаг за шагом поднималась на вершину рейтинга популярности. На 2-м месте вновь оказались США, которые лидировали до 2018 года. На свое традиционное 3-е место вернулась Канада, которой однажды, в 2020 году, удалось вырваться в лидеры. На 4-е место поднялась Великобритания, которая в ходе опросов 2018 и 2020 годов оказывалась на одну ступеньку ниже, что, видимо, было вызвано неуверенностью респондентов из-за "Брекзита" и намерений британского правительства ужесточить условия для трудовой миграции.

Первой неанглоязычной страной и самым популярным государством ЕС в новом рейтинге стала Германия, занявшая 5-е место. Это, правда, худший результат за последнее десятилетие. В 2018 году ФРГ была на 2-м месте после США. Тем не менее, столь высокий рейтинг говорит о том, что усилия немецких властей и предприятий по привлечению в страну иностранных кадров, без которых не решить проблему обостряющегося дефицита трудовых ресурсов, имеют неплохие шансы на успех.

Вид на небоскребы Токио и символ Японии - вулкан Фудзияма Фото: Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images

На 6-м месте закрепилась Япония, которая десять лет назад вообще не входила в ТОП-10, но теперь, как видим, вызывает устойчивый интерес у ищущих работу за рубежом. 7-е место удержала Швейцария. 8-е место второй раз подряд занял Сингапур, который лишь в 2020 году вошел в десятку лидеров. На 9-м месте стабилизировалась Франция, которая десять лет назад занимала 6-е место.

Самое нестабильное положение - у Испании, которая в 2018 году поднялась на 6-е место, затем выпала из первой десятки, а теперь вернулась на 10-е место.

Итак, в ТОП-10 самых популярных стран для трудоустройства входят пять государств из Европы (из них три являются членами ЕС), три из Азиатско-Тихоокеанского региона и два из Северной Америки. В первой десятке больше не представлены входившие в нее в разные годы Италия, Швеция и Новая Зеландия.

Берлин идет сразу после Нью-Йорка

Бранденбургские ворота - главный символ Берлина Фото: Schoening/picture alliance

Что же касается городов, в которых опрошенным больше всего хотелось бы найти работу, то тут на 1-м месте Лондон. Затем идут Амстердам, Дубай, Абу-Даби и Нью-Йорк.

6-е место занял Берлин, так что популярность Германии среди потенциальных трудовых мигрантов во многом объясняется привлекательностью ее столицы и крупнейшего города. В то же время Франкфурт-на-Майне, финансовая и банковская столица ФРГ, оказалась в рейтинге лишь на 40-м месте, а баварская столица Мюнхен, город с самым дорогим жильем и недвижимостью в Германии, заняла лишь 41-е место.

ФРГ привлекает интересной работой и качеством жизни

Желание трудоустроиться именно в Германии опрошенные объясняют привлекательными предложениями о работе (упомянули 74%), высоким качеством жизни (61%), безопасностью и стабильностью (49%), выгодным соотношением зарплат и стоимости жизни (48%).

В октябре 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Гану обсуждал с ее президентом Нана Акуфо-Аддо вопросы трудовой миграции Фото: picture alliance/dpa

Куда меньше привлекают инновационный потенциал ФРГ и уровень цифровизации в стране (36%), а также немецкое здравоохранение (34%). Инклюзивную культуру немецкого общества, иными словами - его толерантность и открытость в отношении выходцев из других стран и регионов мира, важным положительным фактором считают 30%, благоприятные условия для семей с детьми отметили лишь 29%.

Самый высокий уровень готовности уехать в другую страну в качестве трудового мигранта зафиксирован в ряде африканских стран, причем лидирует Гана, где о работе за рубежом активно думают 74% опрошенных. Покинуть Индию хотели бы 54%, Турцию - 35%. При этом доля готовых уехать примерно одинаковая как среди опрошенных с высшим образованием, так и среди менее квалифицированных.

Немцы предпочитают уезжать к немецкоязычным соседям

Германия наиболее популярна у потенциальных трудовых мигрантов в Боснии и Герцеговине и в Турции, что во многом, видимо, связано с тем, что выходцы из этих стран уже образовали в ФРГ большие диаспоры. На трудоустройство в Германии особенно настроены также респонденты в Пакистане, Венгрии и Гане.

Люцерн - один из городов немецкоязычной части Швейцарии Фото: Micha Korb/picture alliance

В то же время сами немцы не очень стремятся покинуть свою страну ради работы за рубежом. Если в среднем по миру, как уже отмечалось, 23% опрошенных активно изучают возможности трудоустроиться в другой стране, то в Германии их только 7%. Среди немецкой молодежи желающих уехать 10%, тогда как в среднем по миру, напомним, их в этой возрастной категории 32%.

Но если уж немцы настраиваются переезжать ради работы, то прежде всего в европейские страны, причем желательно в немецкоязычные. Так что особой популярностью у трудовых мигрантов из Германии пользуются Швейцария и Австрия. 3-е место занимают США, затем вновь идет европейская страна: Испания. Для трудоустройства в государствах Евросоюза гражданам ФРГ не нужны какие-либо разрешения.

Резкий рост интереса к дистанционной работе

В то же время 58% респондентов в Германии (здесь опросили примерно 14 тысяч человек) заявили о готовности работать на находящиеся за рубежом компании, не требующие физического присутствия на месте, иными словами - трудится из дома в удаленном режиме. В 2020 году такой ответ дали 47%, так что интерес к дистанционной работе в последние годы, в том числе благодаря накопленному во время пандемии коронавируса опыту, резко вырос. В компании Stepstone исходят из того, что этот тренд в ближайшие годы продолжится.