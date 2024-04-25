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В ФРГ начался судебный процесс по делу о взрывах банкоматов

Евгений Жуков
26 апреля 2024 г.

На скамье подсудимых находятся 16 членов банды, которых обвиняют в подрыве 30 банкоматов в Германии. Масштабный судебный процесс продлится 74 дня.

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Взорванный банкомат в Оснабрюке (фото из архива)
Взорванный банкомат в Оснабрюке (фото из архива)Фото: Fotostand/IMAGO

В немецком Бамберге в четверг, 25 апреля, начался суд над членами банды из Нидерландов, обвиняемых во взрывах банкоматов в Германии. На скамье подсудимых оказались 16 выходцев из Нидерландов и Бельгии, взорвавших, как предполагается, с ноября 2021 года по 2023 год около 30 банкоматов, чтобы похитить хранившуюся в них наличность.

В начале заседания в окружном суде адвокаты обвиняемых подали ряд ходатайств о приостановлении или прекращении процесса, который должен продлиться 74 дня. Решение по ним суд примет 8 мая. До этого времени все судебные заседания отменены.

Материальный ущерб почти вдвое больше суммы награбленного

В результате взрывов было похищено в общей сложности более трех миллионов евро. При этом ущерб, нанесенный взрывами, составил почти вдвое большую сумму - свыше пяти с половиной миллионов евро.

Прокуратура обвиняет подсудимых в краже в составе банды при отягчающих обстоятельствах, применении взрывчатки и разрушении зданий. Каждому из них грозит до десяти лет лишения свободы. Прокуратура рассматривает банды как мафиозные структуры, утверждая, что, совершая уголовные преступления, обвиняемые стремились к получению прибыли.

По данным следствия, обвиняемые действовали исключительно профессионально, с высокой степенью организации, планирования, подготовки и специальных знаний. За банками велась слежка, а задачи были распределены между водителем, изготовителем взрывных устройств, членом банды, отвечавшим за логистику, и подрывником.

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