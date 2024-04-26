В Германии будет строже караться подкуп депутатов

Бундестаг проголосовал за ужесточение законодательства по борьбе со взяточничеством среди депутатов. Партии правящей коалиции договорились об изменении закона после "масочного скандала", разразившегося в пандемию.

Германский бундестаг проголосовал за ужесточение наказания депутатов, уличенных в коррупции. Соответствующее решение было принято вечером в четверг, 25 апреля, голосами фракций партий, входящих в правительственную коалицию, а также правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Фракция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза воздержалась при голосовании, поскольку сочла некоторые формулировки слишком расплывчатыми.

До сих пор члена парламента можно было привлечь к ответственности только когда он принимал деньги или получал иные выгоды за действия, входящие в основную сферу парламентской деятельности, например, за конкретную речь или голосование в бундестаге. Теперь же новая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за использование депутатами своего мандата для ведения дел и за стенами бундестага.

В частности, судебному преследованию будут подлежать парламентарии, использующие свое положение и депутатский мандат для оказания, к примеру, влияния на министерства в обмен на вознаграждение. Теперь им и их клиентам грозит тюремное заключение сроком до трех лет или денежный штраф.

Новая норма распространяется и на депутатов ландтагов и Европарламента, а также на членов парламентских ассамблей международных организаций.

Реакция на "масочный скандал"

Ужесточение наказания депутатов за коррупцию стало реакцией правящей коалиции на скандалы вокруг некоторых бывших депутатов от ХДС, причастных к сделкам с медицинскими защитными масками в начале пандемии COVID-19. Они посредничали при закупках масок государством, получая за это миллионные комиссионные. Позже они попали под следствие по подозрению во взяточничестве, однако согласно действующему законодательству были оправданы - суд не нашел в их действиях состава преступления подкупа депутатов.

После этого скандала вошедшие в правительство партии внесли в коалиционное соглашение пункт об ужесточении закона.