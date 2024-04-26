  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

В Германии будет строже караться подкуп депутатов

Евгений Жуков
26 апреля 2024 г.

Бундестаг проголосовал за ужесточение законодательства по борьбе со взяточничеством среди депутатов. Партии правящей коалиции договорились об изменении закона после "масочного скандала", разразившегося в пандемию.

https://p.dw.com/p/4fCRt
Бывший глава Минздрава ФРГ, закупившего защитные маски при посредничестве депутатов бундестага (фото из архива)
Тень бывшего главы Минздрава ФРГ, закупившего защитные маски при посредничестве депутатов бундестага (фото из архива)Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Германский бундестаг проголосовал за ужесточение наказания депутатов, уличенных в коррупции. Соответствующее решение было принято вечером в четверг, 25 апреля, голосами фракций партий, входящих в правительственную коалицию, а также правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Фракция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза воздержалась при голосовании, поскольку сочла некоторые формулировки слишком расплывчатыми.

До сих пор члена парламента можно было привлечь к ответственности только когда он принимал деньги или получал иные выгоды за действия, входящие в основную сферу парламентской деятельности, например, за конкретную речь или голосование в бундестаге. Теперь же новая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за использование депутатами своего мандата для ведения дел и за стенами бундестага.

В частности, судебному преследованию будут подлежать парламентарии, использующие свое положение и депутатский мандат для оказания, к примеру, влияния на министерства в обмен на вознаграждение. Теперь им и их клиентам грозит тюремное заключение сроком до трех лет или денежный штраф.

Новая норма распространяется и на депутатов ландтагов и Европарламента, а также на членов парламентских ассамблей международных организаций.

Реакция на "масочный скандал"

Ужесточение наказания депутатов за коррупцию стало реакцией правящей коалиции на скандалы вокруг некоторых бывших депутатов от ХДС, причастных к сделкам с медицинскими защитными масками в начале пандемии COVID-19. Они посредничали при закупках масок государством, получая за это миллионные комиссионные. Позже они попали под следствие по подозрению во взяточничестве, однако согласно действующему законодательству были оправданы - суд не нашел в их действиях состава преступления подкупа депутатов.

После этого скандала вошедшие в правительство партии внесли в коалиционное соглашение пункт об ужесточении закона.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Громкие коррупционные скандалы, или Как зарабатывают депутаты в ФРГ (26.03.2021)

Громкие коррупционные скандалы, или Как зарабатывают депутаты в ФРГ (26.03.2021)

Германию сотрясают скандалы, в которых оказались замешаны несколько депутатов бундестага от правящей партии Меркель. Они выявили множество лазеек в антикоррупционном законодательстве Германии.
Политика26 марта 2021 г.04:00 мин.
external

Политиков сгубила жадность: громкие коррупционные скандалы в России и ФРГ. DW Новости (22.03.2021)

Политиков сгубила жадность: громкие коррупционные скандалы в России и ФРГ. DW Новости (22.03.2021)

Три года назад Азербайджан стал главным героем скандала с "икорной дипломатией". Cейчас он вновь оказался в центре внимания СМИ в Германии. На сей раз речь идет о миллионах евро, перечисленных немецким депутатам бундестага за лоббистские услуги. А в России - громкое задержание. Обвинен в получении взятки и взят под стражу пензненский губернатор.
22 марта 2021 г.19:58 мин.
Канцлер Германии Ангела Меркель надевает защитную маску

Масочный скандал в ФРГ: как он ударит по партии Меркель перед выборами

Масочный скандал в ФРГ: как он ударит по партии Меркель перед выборами

Двух депутатов из фракции ХДС/ХСС в бундестаге уличили в том, что они наживались на закупках защитных масок. Как повлияет скандал на результаты партии канцлера Меркель на земельных выборах?
Общество8 марта 2021 г.
Показать еще