Урсула фон дер Ляйен - немецкий и европейский политик. Председатель Еврокомиссии. Стала первой женщиной в истории Германии, которая возглавляла министерство обороны ФРГ.

Урсула Гертруда фон дер Ляйен является дочерью Эрнста Альбрехта, видного политика Христианско-демократического союза Германии (ХДС), а также бывшего премьер-министра Нижней Саксонии. Мать семерых детей. Она пришла в политику в 2003 году, когда была избрана в ландтаг Нижней Саксонии. Два года спустя назначена В 2005 году она была назначена федеральным министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи в кабинете Ангелы Меркель. С 2009 по 2013 год - министр труда. С 2013 по 2019 год - министр обороны Федеративной Республики Германия, первая женщина в истории ФРГ на этом посту. С 2019 года - председатель Европейской комиссии.