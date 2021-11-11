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Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен - немецкий и европейский политик. Председатель Еврокомиссии. Стала первой женщиной в истории Германии, которая возглавляла министерство обороны ФРГ.

Урсула Гертруда фон дер Ляйен является дочерью Эрнста Альбрехта, видного политика Христианско-демократического союза Германии (ХДС), а также бывшего премьер-министра Нижней Саксонии. Мать семерых детей. Она пришла в политику в 2003 году, когда была избрана в ландтаг Нижней Саксонии. Два года спустя назначена В 2005 году она была назначена федеральным министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи в кабинете Ангелы Меркель. С 2009 по 2013 год - министр труда. С 2013 по 2019 год - министр обороны Федеративной Республики Германия, первая женщина в истории ФРГ на этом посту. С 2019 года - председатель Европейской комиссии.

08.08.2019, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 8, 2019: A Sukhoi Superjet 100 passenger plane operated by the Aeroflot Airlines at Moscow's Sheremetyevo International Airport. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

ЕС не исключает санкций против "Аэрофлота" из-за кризиса с мигрантами 11.11.2021

Новые санкции Евросоюза против Минска из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе могут затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщило агентство Bloomberg.
European Commission President Ursula von der Leyen exits the West Wing of the White House after meeting with US President Joe Biden in Washington, DC, on November 10, 2021. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Глава Еврокомиссии заявила о скором введении санкций против Минска за гибридную атаку 10.11.2021

После встречи с президентом США фон дер Ляйен отметила, что кризис на границе Польши и Беларуси не является миграционным, а представляет собой "гибридный удар авторитарного режима".
10.3.2020, Brüssel, European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a press statement at the Berlaymont building in Brussels on March 10, 2020. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Глава Еврокомиссии призвала к расширению санкций в отношении Беларуси 08.11.2021

Минск несет ответственность за "гибридную атаку" в виде потока мигрантов к границам Беларуси с ЕС, заявила Урсула фон дер Ляйен. Польша ранее пресекла массовую попытку нелегально попасть на территорию страны.
CHISINAU, MOLDOVA. SEPTEMBER 6, 2015. A protest organized by the Civic platform Dignity and Truth (DA). The rally demands resignation of the Moldovan President and Government and holding snap elections. Vadim Denisov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00D1DF Chisinau Moldova September 6 2015 a Protest Organized by The Civic Platform Dignity and Truth there The Rally Demands Resignation of The Moldovan President and Government and Holding Snap Elections Vadim Denisov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00D1DF

ЕС выделит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса 27.10.2021

Председатель Еврокомиссии пообещала Кишиневу финансовую помощь для преодоления газового кризиса. По данным Financial Times, "Газпром" был готов дать Молдове скидку на газ в случае отказа от договоренностей с ЕС.
European Commission President Ursula Von Der Leyen and Moldova's President Maia Sandu pose as they meet at the European Commission in Brussels, Belgium, January 18, 2021. REUTERS/Johanna Geron/Pool

ЕС помогает Молдове в урегулировании газового кризиса 26.10.2021

Глава Еврокомиссии провела телефонный разговор с президентом Молдовы. Фон дер Ляйен заявила, что ЕС находится в постоянном контакте с Кишиневом по урегулированию газового кризиса.
Germany's Chancellor Angela Merkel arrives for a news conference at the end of the second day of a European Union leaders meeting in Brussels, Belgium October 22, 2021. Aris Oikonomou/Pool via REUTERS

На саммите ЕС осудили инструментализацию мигрантов режимом Лукашенко 23.10.2021

Ангела Меркель обвинила Лукашенко в государственной торговле людьми. По ценам на энергоносители единого подхода не выработали. В правовом споре с Польшей решено продолжить диалог.
European Commission president Ursula von der Leyen delivers her speech Tuesday, Oct. 19, 2021 at the European Parliament in Strasbourg, eastern France. The European Union's top official locked horns Tuesday with Poland's prime minister Mateusz Morawiecki, arguing that a recent ruling from the country's constitutional court challenging the supremacy of EU laws is a threat to the bloc's foundations and won't be left unanswered. (Ronald Wittek, Pool Photo via AP)

Глава Еврокомиссии заявила об уязвимости ЕС из-за импорта газа 21.10.2021

Ситуация с ценами на газ продемонстрировала, что Европа слишком зависима от газового импорта, считает глава Еврокомиссии. "Это делает нас уязвимыми", - заявила Урсула фон дер Ляйен.
12.10.2021, Kiew, Ukraine, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, and European Commission President Ursula von der Leyen share a word as they meet on the occasion of a Ukraine EU summit, in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Oct. 12, 2021. The 23rd summit between the European Union and Ukraine is held in Kyiv. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Саммит Украина-ЕС: три соглашения, газ и военное сотрудничество 12.10.2021

Саммит Украина-ЕС в Киеве 12 октября принес три новых соглашения и начало дискуссий по совместным действиям для укрепления энергетической и военной безопасности Украины.
12.10.2021, Kiew, Ukraine, European Commission President Ursula von der Leyen, left, listens during a Ukraine EU summit in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Oct. 12, 2021. The 23rd summit between the European Union and Ukraine is held in Kyiv. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Украина и ЕС подписали соглашение о едином авиационном пространстве 12.10.2021

На саммите Украина - ЕС стороны подписали ряд важных документов и обсудили тему возможных риверсных поставок газа из Евросоюза в Украину.
5855: Fahnen der EU und Ukraine im Europagebäude des Europäischen Rates in Brüssel. Symbolbild EU-Ukraine. Datum: 05.06.2019 Ort: Brüssel Tags: EU-Ukraine, EU, Ukraine. Autor: Iurii Sheiko

Авиация, инвестиции и реформы: с чем лидеры ЕС едут на саммит к Зеленскому 11.10.2021

На 23-ем саммите ЕС-Украина в Киеве подпишут три важных соглашения - об авиации, финансировании науки и культуры. С чем еще лидеры ЕС едут в Украину - и за что будут хвалить и критиковать Владимира Зеленского?
FILE - In this Jan. 9, 2008 photo released by the U.S. Navy, The Ohio-class ballistic-missile submarine USS Wyoming approaches Naval Submarine Base Kings Bay, Ga. The Pentagon's top policy official tells The Associated Press that the United States for the first time has deployed the newest addition to its nuclear arsenal — a submarine-launched weapon that the Trump administration says will make nuclear war less likely. (Lt. Rebecca Rebarich/U.S. Navy via AP) |

Скандал с подлодками: Еврокомиссия назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми 20.09.2021

С Францией "поступили неприемлемо", сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне срыва контракта на поставку Австралии подводных лодок. По ее словам, Брюссель хочет прояснить этот вопрос.
European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech during a debate on The State of the European Union at the European Parliament in Strasbourg, France, September 15, 2021. REUTERS/Yves Herman

ЕС намерен противостоять "гибридной атаке" Беларуси 15.09.2021

Действия Минска - это "гибридная атака", целью которой является дестабилизация Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. "Этого терпеть нельзя", - подчеркнула она.
Ein Arzt impft am 13.11.2019 einen Patienten gegen Grippe in Berlin. Foto: Robert Guenther | Verwendung weltweit

70 процентов взрослых жителей ЕС полностью привиты от коронавируса 31.08.2021

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала привиться остальных европейцев и заявила о необходимости усилить меры для вакцинации жителей других стран мира.
President of the European Commission Ursula Von der Leyen speaks as she attends a news conference at Torrejon Air Base in Torrejon de Ardoz, near Madrid, Spain, August 21, 2021. REUTERS/Juan Medina

ЕС в четыре раза увеличит размер гуманитарной помощи афганцам 24.08.2021

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении более 200 миллионов евро для покрытия гуманитарных нужд граждан Афганистана, находящихся в этой стране и за ее пределами.
MADRID, SPAIN - AUGUST 21: Spain's Prime Minister Pedro Sanchez (2L), President of the European Commission Ursula Von der Leyen (L) and European Council President Charles Michel (R) visit the temporary reception facilities for Afghan refugees in Torrejon Air Base on August 21, 2021 in Madrid, Spain. Torrejon Air Base is a hub for European citizens and Afghan helpers evacuated from Afghanistan to protect them from Taliban reprisals. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Глава Еврокомиссии посетила лагерь афганских беженцев в Испании 21.08.2021

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила лагерь афганских беженцев под Мадридом и заявила, что ЕС поддерживает контакты с движением "Талибан" для эвакуации афганцев из Кабула.
A man receives a dose of the vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) in a bus, after floods caused by heavy rainfalls, in Ahrweiler Bad Neuenahr-Ahrweiler, Rhineland-Palatinate state, Germany, July 20, 2021. REUTERS/Christian Mang

70% взрослых в ЕС получили хотя бы одну прививку от SARS-CoV-2 27.07.2021

57% взрослых европейцев полностью вакцинированы от ковида, заявила глава Еврокомиссии. В ФРГ хотя бы одна прививка у 73% взрослых, полностью вакцинированы 49,7%, сообщил глава Минздрава.
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