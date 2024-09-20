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ЕС предоставит Украине кредит в 35 млрд евро

Виталий Кропман
20 сентября 2024 г.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в Киеве о выделении Украине кредита в размере 35 млрд евро, который ЕС намерен финансировать за счет доходов от замороженных российских активов.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время встречи в КиевеФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Европейский Союз хочет предоставить Украине кредит в размере до 35 млрд евро, который он намерен финансировать за счет доходов от замороженных российских активов. "Мы теперь уверены, что сможем очень быстро предоставить Украине этот кредит, который будет покрыт непредвиденными доходами от замороженных российских активов", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу, 20 сентября. 

По словам фон дер Ляйен, ежедневные российские атаки демонстрируют, что Украина нуждается в постоянной поддержке со стороны ЕС. "Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Это еще один крупный вклад ЕС в восстановление Украины", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Как сообщает агентство AFP, политик прибыла в украинскую столицу рано утром. Перед своим отъездом фон дер Ляйен объявила, что ЕС предоставит Украине еще 160 млн евро на удовлетворение неотложных гуманитарных потребностей предстоящей зимой. 100 млн из этих средств поступят от доходов от замороженных российских активов. "Справедливо, что Россия платит за разрушения, которые она причинила", - сказала глава Еврокомиссии.

ЕС поможет Украине пройти отопительный сезон

По оценкам Европейского Союза, около половины энергетической инфраструктуры Украины разрушено, что затрудняет отопление домов, больниц и школ. Россия вывела из строя около 9 гигаватт энергетической инфраструктуры Украины, что, по словам фон дер Ляйен, представляет собой "энергетический эквивалент трех стран Балтии". "Отопительный сезон начнется через две недели. Безжалостные атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины направлены на то, чтобы нанести максимальный ущерб. Мы поддержим Украину в ее усилиях по преодолению этой ситуации", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

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