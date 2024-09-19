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Глава Еврокомиссии анонсировала свой визит в Киев

Ася Миллер
19 сентября 2024 г.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Украину. Во время этого визита она намерена обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским детали распределения дополнительных выплат Евросоюза Киеву.

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Центр Киева, ноябрь 2023 года
Центр Киева, ноябрь 2023 годаФото: Oleh Tymoshenko/ZUMA Wire/IMAGO

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 20 сентября прибудет в Киев. Об этом фон дер Ляйен сообщила в четверг, 19 сентября, в Брюсселе. По ее словам, во время этого рабочего визита она намерена обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским детали распределения дополнительных выплат Евросоюза Киеву. Сумма в 160 млн евро предназначена для укрепления и подготовки энергетической системы страны к зиме. "По мере того как температуры падают, Европейский Союз готов усилить свою поддержку Украине. Мы вместе готовимся к зиме", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Из направленных Украине 160 млн евро, по словам главы Еврокомиссии, 60 млн пойдут на обустройство пунктов обогрева и иные гуманитарные нужды, остальные 100 млн - на восстановление поврежденных в результате атак армии РФ теплоэлектростанций и установку на территории Украины новых солнечных электростанций. Часть этих средств, как утверждает фон дер Ляйен, будет финансироваться за счет замороженных в ЕС российских активов.

Энергосистема Украины не готова к предстоящей зиме

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года были уничтожены две трети мощностей Украины по производству электроэнергии. "Энергетическая сеть Украины пережила две предыдущие зимы. Но этой зимой ей предстоит самый серьезный испытательный период", - цитирует агентство AFP главу МЭА Фатиха Бирола.

МЭА призвало европейские государства предоставить Украине необходимое оборудование и запасные части для восстановления поврежденных энергообъектов и нарастить поставки электричества и газа в Украину этой зимой.

 

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