Шмыгаль: РФ уничтожила более 9 гВт электрогенерации Украины

Россия уничтожила в общей сложности более 9 гВт мощностей украинских электростанций, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Сегодня наш ключевой приоритет - укрепление энергетики после российских террористических ударов. Ситуация очень сложная", - указал он на заседании правительства во вторник, 4 июня.

Стратегия Украины в сфере энергетики

Шмыгаль напомнил, что компания "Укрэнерго" вновь вынуждена прибегать к плановым отключениям электричества, чтобы восстановить и укрепить энергосистему. В связи с этим разработана стратегия в сфере энергетики, состоящая из пяти блоков. "Первое - это усиление нашей ПВО. Второе - ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов. Третья, и это сейчас ключевая задача - децентрализация энергосистемы", - отметил он.

Четвертый блок мер, по словам Шмыгаля, заключается в международном сотрудничестве и поддержке Украины со стороны партнеров, а пятый - в энергоэффективности и ответственном потреблении энергии.

"Последствия российских атак долговременны"

"Наша цель - экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир. Последствия российских атак на энергетику долговременны. Поэтому сбережение будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы", - отметил глава украинского правительства. Среди прочего, планируется снять таможенные и бюрократические барьеры для импорта генераторов, солнечных батарей, накопителей и другого оборудования.

Кроме того, власти Украины работают над расширением импорта электроэнергии из Европы до 2,2 гВт. В настоящее время Украина может импортировать до 1,7 гВт из соседних стран ЕС и Молдовы. 9 гВт эквивалентны одной шестой мощностей энергосистемы Украины до 2014 года, отмечает dpa.