Спецпредставитель ЕС о санкциях: РФ сложно и дорого воевать

Санкции против России не являются волшебной "серебряной пулей", способной полностью остановить войну против Украины. Однако благодаря им, российскому режиму становится сложнее и дороже финансировать военную машину и получать необходимые западные компоненты для производства современного оружия. Об этом заявил спецпредставитель ЕС по санкциям против РФ Дэвид О'Салливан во время встречи в среду, 18 сентября, в Центре европейской политики в Брюсселе.

"Сложнее, медленнее и дороже"

Санкции в отношении РФ являются "лишь одним из элементов ответа ЕС на широкомасштабное вторжение России в Украину" наряду с военной, макроэкономической и политической поддержкой Киева, отметил О'Салливан. Цель санкций состоит в том, чтобы как можно больше усложнить России получение технологий, необходимых для производства современного оружия, сократить доходы, позволяющие российскому правительству финансировать эту войну, и дестабилизировать российскую экономику.

По словам спецпредставителя, из-за санкций ЕС России стало "сложнее, медленнее и дороже" получать компоненты для оружия, которое она использует в войне против украинцев. "Сложнее, потому что сейчас, когда мы закрываем возможные каналы обхода санкций, русским приходится искать другие пути. Медленнее, потому что каждый раз мы делаем более длинной и непредсказуемой цепь поставок, и они вынуждены делать два или три круга, чтобы обойти препятствия. И, конечно, это обходится им дороже. Есть исследования, свидетельствующие, что теперь Россия платит на 100 процентов больше, чем до сих пор, за нужные ей компоненты", - рассказал О'Салливан.

Он также убежден, что санкции вредят экономике РФ, поскольку, по его словам, "свыше 30 процентов российских государственных расходов идут на финансирование войны" против Украины. Это свидетельствует о том, что российская экономика трансформировалась в военную, "что неизбежно отразится на экономическом будущем России". Однако при этом спецпредставитель ЕС признал, что РФ может продолжать "находиться в такой нездоровой ситуации еще некоторое время".

Китай - главный поставщик товаров двойного назначения для России

Комментируя тот факт, что несмотря на санкции, в российском оружии продолжают находить большое количество деталей, произведенных западными компаниями, О'Салливан отметил, что хотя санкционный механизм против РФ был введен большим количеством стран, включая страны G7, однако "многие государства в мире не чувствуют себя обязанными тоже вводить эти санкции". "Западные компоненты, которые до сих пор присутствуют в российских ракетах и беспилотниках, были либо произведены до начала войны, либо изготовлены дочерними компаниями американских или европейских фирм, например, в странах Юго-Восточной Азии", - пояснил европейский дипломат.

Есть также группа стран, через территорию которых, вероятно, в Россию идут поставки товаров двойного назначения, которые могут служить компонентами для производства оружия. Среди них О'Салливан назвал Казахстан, Узбекистан, Армению, Грузию, Сербию, Турцию. Однако, по его словам, переговоры с этими странами дают результат, потому что "эта продукция составляет очень небольшой процент от их торговли", а руководство этих стран не хочет быть причастным к "поддержке российской военной машины".

Однако главным источником товаров двойного назначения для России являются Гонконг и Китай. Через эти страны в РФ поступает 80 процентов продукции, необходимой для производства оружия. В Китай и Гонконг она поступает из стран Юго-Восточной Азии, в частности Вьетнама, Малайзии, Таиланда, где такие компоненты производятся дочерними компаниями. О'Салливан признал, что вести переговоры со странами этого региона "сложнее".

Россия создала свой "теневой флот"

В настоящее время Евросоюз ввел в действие 14 санкционных пакетов против России, "покрывающих 60 процентов торговли между ЕС и РФ". "У нас никогда не было санкций такого объема", - подчеркнул спецпредставитель ЕС. Одними из более важных являются санкции, касающиеся энергоносителей. Хотя международное эмбарго на нефть и газ из России введено не было, и Россия может свободно их продавать и получать доходы, ЕС ввел "потолок цен" на российскую нефть.

По мнению спецпредставителя ЕС, действие "потолка цен" было наиболее эффективным "во второй половине 2023 года и первой половине 2024 года". "Однако сейчас эта эффективность снизилась, потому что Россия создала собственный теневой флот", - отметил О'Салливан. В настоящее время ЕС сотрудничает с США, Великобританией и другими странами "большой семерки", чтобы "идентифицировать и обездвижить как можно больше судов теневого флота". И третьи страны, не слишком стремящиеся выполнять санкции против РФ, осознают "экологические риски, которые несут эти танкеры". "Ведь они застрахованы на очень сомнительных условиях и перевозят большое количество нефти, проплывая мимо береговых линий многих стран глобального Юга, что может, в конечном итоге, привести к значительной экологической катастрофе", - подчеркнул дипломат.

Санкции есть, нужно работать над их эффективностью

В Евросоюзе не исключают вероятность введения новых санкционных пакетов против России. Однако, по мнению О'Салливана, страны-члены должны сфокусироваться на том, чтобы в полном объеме имплементировать ограничительные меры, которые уже были введены.

"Самое важное использовать по максимуму возможности того, что мы уже имеем", - отметил спецпредставитель. По его словам, главная проблема состоит в том, что санкции были введены на общеевропейском уровне, однако каждая из 27 стран-членов имеет свой национальный механизм по их имплементации. "Это самый большой вызов, с которым мы сейчас имеем дело: как гармонизировать имплементацию наших санкций", - заявил О'Салливан.