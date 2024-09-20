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Совет ЕС утвердил новый состав Еврокомиссии

Анастасия Аринушкина
20 сентября 2024 г.

Ведомство одобрило 26 кандидатур, ранее предложенных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен представила новый состав ЕврокомиссииФото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Совет Евросоюза утвердил список еврокомиссаров, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Об этом в четверг, 19 сентября, сообщила пресс-служба Совета ЕС. Теперь решение будет направлено на одобрение в Европарламент.

"Сегодня Совет по общему согласию с главой Еврокомиссии, утвердил список лиц, которых предлагается назначить членами Комиссии на период до 31 октября 2029 года", - говорится в пресс-релизе ведомства. Всего в списке 25 еврокомиссаров, также отдельно указана бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас: она станет верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этом посту Жозепа Борреля.

Глава Еврокомиссии представила список нового состававедомства 17 сентября. Урсула фон дер Ляйен отметила, что в новый состав ее ведомства должны войти 11 женщин, что соответствует квоте в 40%. Новый состав Еврокомиссии начнет работу с 1 ноября, если все кандидаты будут утверждены Европарламентом.

 

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