Саммит в Брюсселе не оправдал ожиданий в Армении

Многие в Армении ожидали от этого события большего, рассматривая его как решающий момент, который определит будущую внешнюю политику страны.

Саммит в Брюсселе с целью поддержки демократических реформ и экономической устойчивости Армении завершился в пятницу, 5 апреля, обещанием США и Европейского Союза выделить Еревану в общей сложности 330 миллионов евро.

Эта новость была встречена в Армении с некоторым равнодушием, так как многие ожидали от этого события большего, рассматривая его как решающий момент, который определит будущую внешнюю политику страны.

Поддержка экономики и беженцев из Нагорного Карабаха

В итоговом заявлении после трехсторонней встречи с участием председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна говорится о поддержке “суверенитета, демократии, территориальной целостности и социально-экономической устойчивости Республики Армения”.

На эти нужды ЕС планирует выделить 270 миллионов евро в течение 4 лет, заявила глава Еврокомиссии. Между тем Вашингтон планирует увеличить помощь Армении до более чем 65 миллионов долларов, что по словам Блинкена, на 50 процентов больше, чем два года назад.

Евросоюз заявил о намерении инвестировать средства в бизнес Армении, особенно в малые и средние предприятия, чтобы они могли развиваться и расширять свое присутствие на новых рынках. Основными направлениями инвестиций ЕС будут инфраструктурные проекты, включая проект Черноморского электрического кабеля, а также производство возобновляемой энергии, сказала фон дер Ляйен. При этом США, по словам Блинкена, намерены вложить средства в продовольственную безопасность, цифровую инфраструктуру, диверсификацию энергетики и расширение торговых связей.

Как Вашингтон, так и Брюссель намерены продолжать поддержку интеграции более 100 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха в армянское общество, оказывая содействие в предоставлении им жилья, работы и образования.

Не против Азербайджана

На пресс-конференции перед встречей в Брюсселе было отмечено, что содействие США и ЕС не направлено против третьих стран, видимо пытаясь ответить на беспокойство Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, с которым американские и европейские официальные лица интенсивно поддерживали связь перед саммитом в Брюсселе, все же разглядел в нем цель "создания разделительных линий" в регионе и изоляции Баку. До этого МИД Азербайджана выразил беспокойство по поводу того, что "проармянская" позиция США и Европы может создать иллюзии в Армении о поддержке со стороны Запада в противостоянии с Азербайджаном.

Пытаясь успокоить Баку, Госдепартамент США заверил, что на встрече Пашиняна, Блинкена и фон дер Ляйен внимание будет сосредоточено на вопросах реформ, демократии и экономики Армении, при этом армяно-азербайджанский мирный процесс затрагиваться не будет.

Критично отозвались о встрече также другие региональные игроки, в частности Россия и Турция, усмотрев в ней геополитическую подоплеку. Анкара заявила, что без участия Азербайджана данная встреча "подрывает нейтральный подход, который должен быть основой для решения сложных проблем региона". Россия разглядела в этой инициативе попытку привлечения Южного Кавказа в геополитическое соперничество, что только усиливает без того острые противоречия между Москвой и Ереваном.

В Армении от саммита ожидали большего

Армянские эксперты отмечают, что в Армении итоги этой встречи были восприняты с некоторым равнодушием, ибо в стране сформировались высокие ожидания от нее. В плоть до того, что некоторые политики и эксперты считали ее “поворотным моментом” в постсоветской истории Армении, определяющим контуры ее новой внешней политики, направленной на отдаление от России и сближение с Западом.

“В армянском обществе сформировались довольно завышенные ожидания с одной стороны, а с другой, острые реакции Турции, России и Азербайджана никоим образом не способствуют реальной оценке итогов данной встречи”, - сказала в беседе с DW эксперт по военно-политическим вопросам Армине Маргарян, в прошлом проработавшая длительное время в МИД и Совете безопасности Армении.

Аналогичного мнения придерживается и ереванский политолог Сурен Суренянц, по словам которого предложенные Армении скромные по сравнению с ее реальными нуждами финансовые ресурсы никак не могли удовлетворить те ожидания, которые планомерно "завышались некоторыми политическими и экспертными кругами".

Оба эксперта разглядели фактор Баку в том, что Запад умерил свою поддержку Армении. "Несмотря на то, что данная встреча была направлена на повышение устойчивости Армении, в итогом заявлении должны были быть отражены хотя бы те принципы армяно-азербайджанского урегулирования, которые были согласованы во время переговоров на западных площадках при посредничестве ЕС и США. Однако Баку удалось сделать так, чтобы стороны вообще не затронули этот вопрос", - сказала Маргарян.

Эксперт видит опасность того, что Азербайджан может расценить это как признание Западом своей "роли субгегемона в регионе". "Tо есть, Запад должен считаться с его позицией при выстраивании отношений с Арменией", - пояснила она, при этом отмечая важность предложенных ЕС и США программ поддержки Армении.

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