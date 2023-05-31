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Армения не намерена вступать в союз РФ и Беларуси

Евгений Жуков
2 ч. назад

Армения, как и Казахстан, не собирается присоединяться к Союзному государству России и Беларуси. Этот вопрос не стоит на повестке дня Еревана, заявили в МИД республики.

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Ереван
Столица Армении ЕреванФото: picture alliance / VisualEyze

В повестке Армении отсутствует вопрос о вступлении в Союзное государство России и Беларуси. Об этом заявила в новостной программе "Лурер" Общественного телевидения Армении в среду, 31 мая, пресс-секретарь МИД в Ереване Ани Бадалян, комментируя соответствующее предложение правителя Беларуси Александра Лукашенко.

"Этот вопрос рассматривался премьер-министром Республики Армения в январе 2023 года, и такого вопроса в повестке дня Армении нет", - цитирует телеканал слова Бадалян. 10 января 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что Еревану не поступало официальное предложение Москвы о присоединении к Союзному государству Беларуси и России.

28 мая Александр Лукашенко предложил Казахстану и другим странам постсоветского пространства вступить в Союзное государство, чтобы быть ближе к ядерному оружию и иметь возможность пользоваться им. "Никто ж не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как и у нас с Российской Федерацией, - заявил Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1". - В союз Беларуси и России надо вступать - и будет ядерное оружие на всех!"

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев назвал эти слова правителя Беларуси шуткой, подчеркнув, что Казахстану нет необходимости присоединяться к Союзному государству России и Беларуси. "Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения", - отметил Токаев.

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