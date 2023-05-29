Токаев назвал шуткой предложение войти в союз РФ и Беларуси

Казахстану нет необходимости присоединяться к Союзному государству России и Беларуси, заявил в понедельник, 29 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав соответствующее предложение Александра Лукашенко "шуткой".

"На днях Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз", - сказал Токаев.

"Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", - добавил президент Казахстана.

Токаев назвал союз России и Беларуси "деликатным вопросом"

На заседании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 24 мая Токаев предложил участникам обсудить "деликатный вопрос" о взаимодействии внутри организации при наличии особого союзного государства России и Беларуси.

"У нас есть в ЕАЭС Союзное государство, то есть, в мировой, политической истории создан уникальный прецедент или феномен, создание государства по формуле: две страны - одно государство с единым юридическим, политическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Ну и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Как мы будем работать в этих условиях?", - сказал Токаев, отметив разный уровень интеграции между членами ЕАЭС.

Лукашенко предложил Казахстану "вступить в союз России и Беларуси"

Позднее правитель Беларуси Александр Лукашенко, комментируя эти слова Токаева, предложил Казахстану вступить в союз РФ и Беларуси. "Не думаю, что Касым Токаев переживает по этому поводу. Но если да, то никто ж не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как и у нас с Российской Федерацией. А это очень просто: в союз Беларуси и России надо вступать - и будет ядерное оружие на всех", - сказал Лукашенко, подчеркнув, что высказывает свое мнение, а не официальную позицию.

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