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Министерство иностранных дел Армении
Внешнеполитическое ведомство Армении.
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Контекст
Евросоюз готов предоставить гумпомощь Армении и Азербайджану
Евросоюз готов предоставить гумпомощь Армении и Азербайджану
ЕС выделил на помощь мирным жителям Нагорного Карабаха почти 1 млн евро, заявил глава европейской дипломатии.
Общество
13.11.2020
13 ноября 2020 г.
Карабах: встреча в Женеве не принесла прорыва
Карабах: встреча в Женеве не принесла прорыва
Диалог министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Женеве длился более 6 часов.
Конфликты
30.10.2020
30 октября 2020 г.
Глава МИД Армении о конфликте в Нагорном Карабахе
Глава МИД Армении о конфликте в Нагорном Карабахе
Зограб Мнацаканян рассказал в интервью DW о роли и позиции Еревана в карабахском конфликте.
Политика
29.10.2020
29 октября 2020 г.
26:07 мин.
Госдеп США объявил о новом перемирии в Карабахе
Госдеп США объявил о новом перемирии в Карабахе
Вашингтон содействовал переговорам с главами МИД Армении, Азербайджана и сопредседателями Минской группы.
Политика
25.10.2020
25 октября 2020 г.
Карабах: Главы МИД провели "раздельные встречи" с Лавровым
Карабах: Главы МИД провели "раздельные встречи" с Лавровым
Министр иностранных дел России обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана перспективы прекращения огня в Карабахе.
Политика
21.10.2020
21 октября 2020 г.
Армения и Азербайджан договорились о режиме прекращения огня
Армения и Азербайджан договорились о режиме прекращения огня
Договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступит в силу 10 октября с 12.00 для обмена пленными и погибшими.
Конфликты
10.10.2020
10 октября 2020 г.
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