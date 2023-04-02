В Армении пообещали не арестовывать Путина по ордеру МУС

У властей Армении нет намерения или желания арестовывать Путина, заявил вице-спикер парламента в Ереване Аршакян. По его словам, Армения прислушалась к опасениям России из-за ее присоединения к Римскому статуту.

Власти Армении не будут арестовывать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в случае его визита в страну, пообещал вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян в интервью агентству "Арменпресс", обнародованном в субботу, 1 апреля. "Естественно, у правящей партии и команды нет такого намерения или желания", - сказал он.

По словам Аршакяна, Армения прислушалась к опасениям России, которая назвала неприемлемыми планы Еревана присоединиться к Римскому статуту. Вице-спикер отверг мнение о том, что ратификация Римского статуса сделает арест Путина неизбежным в случае его приезда в Армению, и в качестве одного из вариантов предложил России подписать отдельное соглашение, которое исключит влияние Римского статута на двусторонние отношения Москвы и Еревана.

"Не далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные РФ, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - заверил Аршакян.

Ордер МУС на арест Путина

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях на территории Украины. Российский президент подозревается в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

24 марта Конституционный суд Армении обнародовал решение о том, что Римский статут не противоречит Основному закону страны. Теперь правительство Армении может внести Римский статут на ратификацию в парламент. Если Ереван ратифицирует статут, то, в соответствии с документом, власти страны будут обязаны арестовать Путина в случае его визита в Армению. В МИД РФ уже предупредили Ереван о крайне негативных последствиях для двусторонних отношений в случае присоединения Армении к Римскому статуту.

В Армении подчеркивают, что процесс ратификации Римского статута был запущен еще в конце 2022 года, то есть до выдачи МУС ордера на арест Путина. Акоп Аршакян заявил, что стремление его страны присоединиться к Римскому статуту продиктовано намерением Армении привлечь к ответственности в Международном уголовном суде руководство Азербайджана за возможные военные преступления в Нагорном Карабахе.

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