Авиация, инвестиции и реформы: с чем лидеры ЕС едут на саммит к Зеленскому

На 23-ем саммите ЕС-Украина в Киеве подпишут три важных соглашения - об авиации, финансировании науки и культуры. С чем еще лидеры ЕС едут в Украину - и за что будут хвалить и критиковать Владимира Зеленского?
Основное событие года в отношениях между Украиной и Евросоюзом произойдет 12 октября - в Киеве пройдет 23-й саммит ЕС-Украина. Брюссель на нем будут представлять президенты Европейского совета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), Украину - ее президент Владимир Зеленский.
Традиционно на саммите большое внимание уделят вопросам безопасности, то есть Донбассу и Крыму. В Брюсселе хотят обсудить, как могут лучше помочь Украине противодействовать гибридным угрозам. Ожидается, что представители ЕС подтвердят свою приверженность территориальной целостности Украины, непризнание незаконной аннексии Крыма Россией, а также продолжение санкционного курса в отношении Кремля.
Важной темой станет и экономика, в частности инвестиционный пакет. Он является частью предложения странам "Восточного партнерства", которое планируют утвердить на саммите этой инициативы в декабре этого года. Доля Украины в этом пакете составит 6,5 млрд евро инвестиций, сообщил источник DW в структурах ЕС. Следует отметить, что эта цифра содержит как гранты и гарантии от Евросоюза, так и частные средства, которые этот план поможет привлечь.
"Наша амбиция - продолжить строить более тесные связи с Украиной", - заявил накануне саммита один из высокопоставленных чиновников ЕС. На практике для этого в Киеве во вторник подпишут сразу три соглашения. Первое из них - об общем авиационном пространстве между Евросоюзом и Украиной. Оно предусматривает взаимное открытие рынков пассажирских, грузовых и почтовых перевозок.
Для этого Украина будет внедрять европейские стандарты и нормы в авиации. Соглашение позволит украинским перевозчикам неограниченно совершать полеты в ЕС, впрочем, только если начальный или конечный пункт перевозки находится в Украине. А вот европейские компании получат право и на внутренние перевозки в Украине. Для украинцев главной пользой от общего авиационного пространства станет расширение возможностей летать в ЕС. А усиление конкуренции должно в итоге привести к снижению цен на билеты. В июне этого года Совет ЕС дал "зеленый свет" на подписание этого соглашения.
Еще два соглашение предусматривают ассоциацию Украины с двумя программами ЕС. Первая - это программа финансирования исследований и инноваций Horizon Europe. Общий ее бюджет на 2021-2027 годы составит 95,5 млрд евро. Соглашение позволит украинским исследовательским учреждениям подавать заявки на участие в Horizon Europe.
Вторая программа - Creative Europe - имеет бюджет в почти 2,5 млрд евро на семь лет. Она направлена на организации, занимающиеся разными видами искусства, например, музыкой, литературой, архитектурой, либо же производящие фильмы или другой аудиовизуальный контент.
После прихода к власти в Украине Владимира Зеленского, Киев активно настаивает на обновлении соглашения об ассоциации с ЕС. Аргументируют это тем, что документ согласовывали давно, и теперь он не во всем соответствует требованием сегодняшнего дня. Обновить в Киеве хотят не само соглашение, а приложения к нему, ведь этот путь намного проще.
В Брюсселе большого энтузиазма по поводу инициативы не высказывают, но и не говорят "нет". В итоге стороны пошли обычным для ЕС длительным бюрократическим путем. На саммите в октябре 2020 года решили провести оценку достижений соглашения об ассоциации. На нынешней встрече Украина и ЕС представят проведенные ими оценки - эти документы внутренние, их публиковать не будут. После этого обе стороны согласуют общую оценку, ее планируют представить уже на саммите ЕС-Украина в 2022 году.
Идея оценки - определить, что работало хорошо, а где есть потребность в изменениях. Конечным продуктом должны стать рекомендации, как улучшить соглашение и его реализацию. В то же время в Брюсселе подчеркивают, что полное внедрение нынешнего соглашения будет означать, что в Украине будут действовать 70% всех норм законодательства ЕС. "Поэтому есть до сих пор большой неисчерпанный потенциал в этом соглашении", - заявил корреспонденту DW высокопоставленный чиновник в структурах ЕС. По его словам, цель оценки - не открыть соглашение об ассоциации для внесения изменений, а найти, как улучшить его реализацию. Источник добавил, что судебная реформа, транспорт, охрана окружающей среды, трудовое право - это сферы, где приближение Украины к нормам ЕС "могло бы быть еще улучшено".
Такие формулировки типичны, когда в Брюсселе хотят показать, что ожидают от стран-партнеров лучших результатов. Уже традиционно наибольшее неудовлетворение вызывают реформы в сфере права. "Особое значение я отведу всеохватывающей и последовательной имплементации судебной реформы и продолжению борьбы с коррупцией. Обе имеют ключевое значение", - отметил другой чиновник ЕС.
Длительное время к Киеву были серьезные вопросы касательно судебной реформы. Речь идет прежде всего о перезапуске Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. В последние месяцы в Украине приняли нужные законы, но их выполнение пробуксовывает. Ни то, ни другое на саммите в Киеве не останется незамеченным. "Мы поприветствуем определенный прогресс, достигнутый в последнее время в судебной реформе… Теперь мы ожидаем очень быстрой имплементации этих законов", - говорит чиновник ЕС.
Другие сферы, где в Евросоюзе хотели бы поскорее увидеть результаты от Украины, - это реформа отбора будущих судей Конституционного суда, избавление Службы безопасности Украины от несвойственных спецслужбам функций, прозрачный отбор руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также приверженность реформе корпоративного управление госпредприятиями.
Поскольку Украина - суверенное государство, то критика ЕС может высказываться только в формате советов и пожеланий. В то же время в Брюсселе уделяют отдельное внимание тому, чтобы критика не звучала слишком остро, а достижения Киева не были бы забыты - ведь в ЕС уже хорошо знают, с каким раздражением Зеленский может реагировать на критику. "Оба президента (Мишель и фон дер Ляйен. - Ред.) точно подтвердят критически важную роль президента Зеленского и правительства в прогрессе в реформах в Украине и подчеркнут необходимость их реализации", - подытоживает один из высокопоставленных чиновников ЕС.
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