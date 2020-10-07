 Авиация, инвестиции и реформы: с чем лидеры ЕС едут на саммит к Зеленскому | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 11.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Авиация, инвестиции и реформы: с чем лидеры ЕС едут на саммит к Зеленскому

На 23-ем саммите ЕС-Украина в Киеве подпишут три важных соглашения - об авиации, финансировании науки и культуры. С чем еще лидеры ЕС едут в Украину - и за что будут хвалить и критиковать Владимира Зеленского?

Флаги ЕС и Украины

Основное событие года в отношениях между Украиной и Евросоюзом произойдет 12 октября - в Киеве пройдет 23-й саммит ЕС-Украина. Брюссель на нем будут представлять президенты Европейского совета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), Украину - ее президент Владимир Зеленский.

Противостояние гибридным угрозам и инвестиции для Украины

Традиционно на саммите большое внимание уделят вопросам безопасности, то есть Донбассу и Крыму. В Брюсселе хотят обсудить, как могут лучше помочь Украине противодействовать гибридным угрозам. Ожидается, что представители ЕС подтвердят свою приверженность территориальной целостности Украины, непризнание незаконной аннексии Крыма Россией, а также продолжение санкционного курса в отношении Кремля.

Важной темой станет и экономика, в частности инвестиционный пакет. Он является частью предложения странам "Восточного партнерства", которое планируют утвердить на саммите этой инициативы в декабре этого года. Доля Украины в этом пакете составит 6,5 млрд евро инвестиций, сообщил источник DW в структурах ЕС. Следует отметить, что эта цифра содержит как гранты и гарантии от Евросоюза, так и частные средства, которые этот план поможет привлечь.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Общее авиационное пространство между ЕС и Украиной

"Наша амбиция - продолжить строить более тесные связи с Украиной", - заявил накануне саммита один из высокопоставленных чиновников ЕС. На практике для этого в Киеве во вторник подпишут сразу три соглашения. Первое из них - об общем авиационном пространстве между Евросоюзом и Украиной. Оно предусматривает взаимное открытие рынков пассажирских, грузовых и почтовых перевозок.

Для этого Украина будет внедрять европейские стандарты и нормы в авиации. Соглашение позволит украинским перевозчикам неограниченно совершать полеты в ЕС, впрочем, только если начальный или конечный пункт перевозки находится в Украине. А вот европейские компании получат право и на внутренние перевозки в Украине. Для украинцев главной пользой от общего авиационного пространства станет расширение возможностей летать в ЕС. А усиление конкуренции должно в итоге привести к снижению цен на билеты. В июне этого года Совет ЕС дал "зеленый свет" на подписание этого соглашения.

Деньги от ЕС на науку и культуру в Украине

Еще два соглашение предусматривают ассоциацию Украины с двумя программами ЕС. Первая - это программа финансирования исследований и инноваций Horizon Europe. Общий ее бюджет на 2021-2027 годы составит 95,5 млрд евро. Соглашение позволит украинским исследовательским учреждениям подавать заявки на участие в Horizon Europe.

Вторая программа - Creative Europe - имеет бюджет в почти 2,5 млрд евро на семь лет. Она направлена на организации, занимающиеся разными видами искусства, например, музыкой, литературой, архитектурой, либо же производящие фильмы или другой аудиовизуальный контент.

Оценка достижений соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

После прихода к власти в Украине Владимира Зеленского, Киев активно настаивает на обновлении соглашения об ассоциации с ЕС. Аргументируют это тем, что документ согласовывали давно, и теперь он не во всем соответствует требованием сегодняшнего дня. Обновить в Киеве хотят не само соглашение, а приложения к нему, ведь этот путь намного проще.

В Брюсселе большого энтузиазма по поводу инициативы не высказывают, но и не говорят "нет". В итоге стороны пошли обычным для ЕС длительным бюрократическим путем. На саммите в октябре 2020 года решили провести оценку достижений соглашения об ассоциации. На нынешней встрече Украина и ЕС представят проведенные ими оценки - эти документы внутренние, их публиковать не будут. После этого обе стороны согласуют общую оценку, ее планируют представить уже на саммите ЕС-Украина в 2022 году.

Идея оценки - определить, что работало хорошо, а где есть потребность в изменениях. Конечным продуктом должны стать рекомендации, как улучшить соглашение и его реализацию. В то же время в Брюсселе подчеркивают, что полное внедрение нынешнего соглашения будет означать, что в Украине будут действовать 70% всех норм законодательства ЕС. "Поэтому есть до сих пор большой неисчерпанный потенциал в этом соглашении", - заявил корреспонденту DW высокопоставленный чиновник в структурах ЕС. По его словам, цель оценки - не открыть соглашение об ассоциации для внесения изменений, а найти, как улучшить его реализацию. Источник добавил, что судебная реформа, транспорт, охрана окружающей среды, трудовое право - это сферы, где приближение Украины к нормам ЕС "могло бы быть еще улучшено".

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель, фото из архива

Как в ЕС оценивают реформы в Украине

Такие формулировки типичны, когда в Брюсселе хотят показать, что ожидают от стран-партнеров лучших результатов. Уже традиционно наибольшее неудовлетворение вызывают реформы в сфере права. "Особое значение я отведу всеохватывающей и последовательной имплементации судебной реформы и продолжению борьбы с коррупцией. Обе имеют ключевое значение", - отметил другой чиновник ЕС.

Длительное время к Киеву были серьезные вопросы касательно судебной реформы. Речь идет прежде всего о перезапуске Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. В последние месяцы в Украине приняли нужные законы, но их выполнение пробуксовывает. Ни то, ни другое на саммите в Киеве не останется незамеченным. "Мы поприветствуем определенный прогресс, достигнутый в последнее время в судебной реформе… Теперь мы ожидаем очень быстрой имплементации этих законов", - говорит чиновник ЕС.

Другие сферы, где в Евросоюзе хотели бы поскорее увидеть результаты от Украины, - это реформа отбора будущих судей Конституционного суда, избавление Службы безопасности Украины от несвойственных спецслужбам функций, прозрачный отбор руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также приверженность реформе корпоративного управление госпредприятиями.

Поскольку Украина - суверенное государство, то критика ЕС может высказываться только в формате советов и пожеланий. В то же время в Брюсселе уделяют отдельное внимание тому, чтобы критика не звучала слишком остро, а достижения Киева не были бы забыты - ведь в ЕС уже хорошо знают, с каким раздражением Зеленский может реагировать на критику. "Оба президента (Мишель и фон дер Ляйен. - Ред.) точно подтвердят критически важную роль президента Зеленского и правительства в прогрессе в реформах в Украине и подчеркнут необходимость их реализации", - подытоживает один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Смотрите также:

  • депутаты Европарламента с флагами ЕС и Украины

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Без виз в Евросоюз с 11 июня

    22 мая в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. Через 20 дней после публикации, 11 июня, оно вступило в силу.

  • украинский биометрический паспорт

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    С биометрическим паспортом в 30 стран

    С момента введения безвизового режима ЕС с Украиной визы украинцам не требуются для краткосрочных путешествий во все страны Евросоюза (кроме Великобритании и Ирландии), а также для поездок в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящих в ЕС. Итого 30 европейских государств. Главное условие - наличие биометрического паспорта.

  • пляж в Греции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Три месяца в ЕС

    Находиться на территории стран Шенгенской зоны без визы можно не более 90 дней в течение периода в 180 дней. Например, можно поехать в отпуск на Эгейское море в Грецию (на фото) без визы. Период в 90 дней не закрепленный, а плавающий, поэтому надо обращать внимание на даты поездок, если есть риск превысить разрешенный срок. Нарушение этого правила может привести к запрету на повторный въезд в ЕС.

  • полицейский проверяет документы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Без визы, но с документами

    Для въезда в государства Шенгенской зоны украинцам достаточно и одного только биометрического паспорта, но сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для пребывания на территории ЕС и последующего возвращения.

  • студенты на лекции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Работать нельзя, учиться - на краткосрочных курсах

    Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС. Для этого надо отдельно получить разрешение на работу, а скорее всего, и оформить визу. Зато для участия в семинарах и краткосрочных учебных курсах до 90 дней можно обойтись и без визы. Если же учеба продлится больше трех месяцев, лучше обратиться в посольство или консульство страны, где будет проходить обучение.

  • мужчина с макбуком на конференции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    К родственникам или на конференцию?

    В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

  • девушка с кошельком

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Сколько денег нужно иметь при себе?

    Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

  • заявление на получение Шенгенской визы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Экономия времени и денег

    Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 19:04

Зеленский в Берлине прощается с Меркель и еще надеется похоронить Северный поток-2. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Какое оружие Киев попросил у США, вступится ли НАТО за Украину и вернет ли Зеленский Крым и Донбасс? (17.05.2021)  

На перекладных: гастарбайтеры из Украины едут в ЕС, несмотря на карантин (16.05.2020)  

Также по теме

BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 06: Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and European Council President Charles Michel (R) arrive to attend EU-Ukraine Summit in Brussels, Belgium on October 06, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Саммит ЕС-Украина: "впечатляющие" реформы и предложение Зеленского 07.10.2020

Первый "живой" саммит с начала пандемии Евросоюз решил провести с Украиной. Как Зеленского встречали в Брюсселе, как оценивают его успехи в реформах и о чем договорились, - в репортаже DW.

5855: Fahnen der EU und Ukraine im Europagebäude des Europäischen Rates in Brüssel. Symbolbild EU-Ukraine. Datum: 05.06.2019 Ort: Brüssel Tags: EU-Ukraine, EU, Ukraine. Autor: Iurii Sheiko

Что омрачает отношения между ЕС и Украиной больше всего 06.10.2020

В украинских СМИ обсуждают угрозу приостановки безвизового режима с ЕС. Что стало причиной этого, и какие вопросы являются главным раздражителем в отношениях ЕС с Украиной, - в материале DW.

Реклама