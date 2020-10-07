Авиация, инвестиции и реформы: с чем лидеры ЕС едут на саммит к Зеленскому

Основное событие года в отношениях между Украиной и Евросоюзом произойдет 12 октября - в Киеве пройдет 23-й саммит ЕС-Украина. Брюссель на нем будут представлять президенты Европейского совета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), Украину - ее президент Владимир Зеленский.

Противостояние гибридным угрозам и инвестиции для Украины

Традиционно на саммите большое внимание уделят вопросам безопасности, то есть Донбассу и Крыму. В Брюсселе хотят обсудить, как могут лучше помочь Украине противодействовать гибридным угрозам. Ожидается, что представители ЕС подтвердят свою приверженность территориальной целостности Украины, непризнание незаконной аннексии Крыма Россией, а также продолжение санкционного курса в отношении Кремля.

Важной темой станет и экономика, в частности инвестиционный пакет. Он является частью предложения странам "Восточного партнерства", которое планируют утвердить на саммите этой инициативы в декабре этого года. Доля Украины в этом пакете составит 6,5 млрд евро инвестиций, сообщил источник DW в структурах ЕС. Следует отметить, что эта цифра содержит как гранты и гарантии от Евросоюза, так и частные средства, которые этот план поможет привлечь.

Урсула фон дер Ляйен

Общее авиационное пространство между ЕС и Украиной

"Наша амбиция - продолжить строить более тесные связи с Украиной", - заявил накануне саммита один из высокопоставленных чиновников ЕС. На практике для этого в Киеве во вторник подпишут сразу три соглашения. Первое из них - об общем авиационном пространстве между Евросоюзом и Украиной. Оно предусматривает взаимное открытие рынков пассажирских, грузовых и почтовых перевозок.

Для этого Украина будет внедрять европейские стандарты и нормы в авиации. Соглашение позволит украинским перевозчикам неограниченно совершать полеты в ЕС, впрочем, только если начальный или конечный пункт перевозки находится в Украине. А вот европейские компании получат право и на внутренние перевозки в Украине. Для украинцев главной пользой от общего авиационного пространства станет расширение возможностей летать в ЕС. А усиление конкуренции должно в итоге привести к снижению цен на билеты. В июне этого года Совет ЕС дал "зеленый свет" на подписание этого соглашения.

Деньги от ЕС на науку и культуру в Украине

Еще два соглашение предусматривают ассоциацию Украины с двумя программами ЕС. Первая - это программа финансирования исследований и инноваций Horizon Europe. Общий ее бюджет на 2021-2027 годы составит 95,5 млрд евро. Соглашение позволит украинским исследовательским учреждениям подавать заявки на участие в Horizon Europe.

Вторая программа - Creative Europe - имеет бюджет в почти 2,5 млрд евро на семь лет. Она направлена на организации, занимающиеся разными видами искусства, например, музыкой, литературой, архитектурой, либо же производящие фильмы или другой аудиовизуальный контент.

Оценка достижений соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

После прихода к власти в Украине Владимира Зеленского, Киев активно настаивает на обновлении соглашения об ассоциации с ЕС. Аргументируют это тем, что документ согласовывали давно, и теперь он не во всем соответствует требованием сегодняшнего дня. Обновить в Киеве хотят не само соглашение, а приложения к нему, ведь этот путь намного проще.

В Брюсселе большого энтузиазма по поводу инициативы не высказывают, но и не говорят "нет". В итоге стороны пошли обычным для ЕС длительным бюрократическим путем. На саммите в октябре 2020 года решили провести оценку достижений соглашения об ассоциации. На нынешней встрече Украина и ЕС представят проведенные ими оценки - эти документы внутренние, их публиковать не будут. После этого обе стороны согласуют общую оценку, ее планируют представить уже на саммите ЕС-Украина в 2022 году.

Идея оценки - определить, что работало хорошо, а где есть потребность в изменениях. Конечным продуктом должны стать рекомендации, как улучшить соглашение и его реализацию. В то же время в Брюсселе подчеркивают, что полное внедрение нынешнего соглашения будет означать, что в Украине будут действовать 70% всех норм законодательства ЕС. "Поэтому есть до сих пор большой неисчерпанный потенциал в этом соглашении", - заявил корреспонденту DW высокопоставленный чиновник в структурах ЕС. По его словам, цель оценки - не открыть соглашение об ассоциации для внесения изменений, а найти, как улучшить его реализацию. Источник добавил, что судебная реформа, транспорт, охрана окружающей среды, трудовое право - это сферы, где приближение Украины к нормам ЕС "могло бы быть еще улучшено".

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель, фото из архива

Как в ЕС оценивают реформы в Украине

Такие формулировки типичны, когда в Брюсселе хотят показать, что ожидают от стран-партнеров лучших результатов. Уже традиционно наибольшее неудовлетворение вызывают реформы в сфере права. "Особое значение я отведу всеохватывающей и последовательной имплементации судебной реформы и продолжению борьбы с коррупцией. Обе имеют ключевое значение", - отметил другой чиновник ЕС.

Длительное время к Киеву были серьезные вопросы касательно судебной реформы. Речь идет прежде всего о перезапуске Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. В последние месяцы в Украине приняли нужные законы, но их выполнение пробуксовывает. Ни то, ни другое на саммите в Киеве не останется незамеченным. "Мы поприветствуем определенный прогресс, достигнутый в последнее время в судебной реформе… Теперь мы ожидаем очень быстрой имплементации этих законов", - говорит чиновник ЕС.

Другие сферы, где в Евросоюзе хотели бы поскорее увидеть результаты от Украины, - это реформа отбора будущих судей Конституционного суда, избавление Службы безопасности Украины от несвойственных спецслужбам функций, прозрачный отбор руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также приверженность реформе корпоративного управление госпредприятиями.

Поскольку Украина - суверенное государство, то критика ЕС может высказываться только в формате советов и пожеланий. В то же время в Брюсселе уделяют отдельное внимание тому, чтобы критика не звучала слишком остро, а достижения Киева не были бы забыты - ведь в ЕС уже хорошо знают, с каким раздражением Зеленский может реагировать на критику. "Оба президента (Мишель и фон дер Ляйен. - Ред.) точно подтвердят критически важную роль президента Зеленского и правительства в прогрессе в реформах в Украине и подчеркнут необходимость их реализации", - подытоживает один из высокопоставленных чиновников ЕС.

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