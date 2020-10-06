Саммит ЕС-Украина: "впечатляющие" реформы и предложение Зеленского

Первый "живой" саммит с начала пандемии Евросоюз решил провести с Украиной. Как Зеленского встречали в Брюсселе, как оценивают его успехи в реформах и о чем договорились, - в репортаже DW.
В Брюсселе любят политический символизм. Первый с начала пандемии "живой" международный саммит в Евросоюзе решили провести с Украиной, обозначив тем самым значение отношений с Киевом. Об этом на пресс-конференции по итогам 22-го саммита ЕС-Украина заявил и президент Евросовета Шарль Мишель. Отметил это и президент Украины Владимир Зеленский, назвав встречу в Брюсселе дополнительным свидетельством "приоритетного внимания" ЕС к сотрудничеству с Украиной.
Одной из главных тем были реформы в Украине. Судя по брифингам, которые ряд чиновников ЕС провел накануне, Зеленского в Брюсселе ожидали непростые вопросы в части борьбы с коррупцией и судебной реформы.
Впрочем, во время публичной части саммита на это ничто не указывало. "Наш разговор сегодня был основательным, дружественным, очень теплым и открытым", - отметил Зеленский. От руководства ЕС он услышал немало похвалы за реформы. Мишель напомнил о таких достижениях, как принятие законов о запуске рынка земли и регулировании банков, известный как "антиколомойский" закон. А в коммюнике саммита приветствуется начало работы Высшего антикоррупционного суда Украины в прошлом году.
"В борьбе с коррупцией вы продемонстрировали важные достижения, - заявил, обращаясь к Зеленскому, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, представлявший Еврокомиссию на саммите. - То, что вы сделали с начала вашей каденции, является впечатляющим".
Не обошлось и без критических замечаний, хотя они и были малозаметны за дипломатическими фразами. "Мы считаем, что независимая и эффективная судебная система критически важна, и мы продолжаем ожидать максимума от украинских властей, ведь это то, чего хочет украинский народ", - подчеркнул Боррель и добавил, что и в борьбе с коррупцией еще много чего следует сделать. А Шарль Мишель, отвечая на вопрос корреспондента DW, заявил, что объяснил Зеленскому принципы борьбы с коррупцией в ЕС. Первый из них - независимость антикоррупционных органов, которая и гарантирует эффективность их работы.
В последнее время критику в ЕС вызвало назначение Верховной радой членов комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Из-за этого в Украине даже разгорелись дискуссии, не окажется ли под угрозой безвизовый режим. Официальный ЕС действительно заявлял, что независимость и эффективность антикоррупционных органов - одно из ключевых условий визовой либерализации.
На пресс-конференции по итогам саммита Зеленский решил успокоить украинцев: "Партнеры из Евросоюза заверили, что безвизовому режиму ничто не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии". Впрочем, ни Мишель, ни Боррель этого публично не подтвердили. Нет этого и в общем заявлении саммита. Вместо этого в нем содержится очень осторожная формулировка: "Мы приветствовали продолжение успешной имплементации безвизового режима для граждан Украины. Мы подчеркнули важность продолжения выполнения критериев визовой либерализации и ускорения связанных с этим усилий в проведении реформ". В документе добавили, что стороны с нетерпением ожидают возобновления нормальной возможности путешествовать, когда это позволят эпидемиологические условия.
Еще одной темой стало углубление евроинтеграции Украины. На саммите не раз звучало, что за четыре года действия соглашения об ассоциации торговля между двумя сторонами выросла на 65%. О пересмотре условий договора, на котором настаивает Киев, на саммите говорили немного. "В соглашении об ассоциации еще есть много возможностей, которые можно использовать", - отметил Боррель. По его словам, речь идет о цифровой экономике, углублении торговли, "зеленой" трансформации и энергетике.
В итоге на саммите договорились провести в 2021 году всестороннюю оценку достижений соглашения об ассоциации. Приятной новостью для Киева стал и запуск Евросоюзом предварительной оценочной миссии касательно "промышленного безвиза". Если соответствующее соглашение подпишут, что Украина сможет торговать промышленной продукцией с ЕС на тех же условиях, что и страны Евросоюза между собой.
Традиционной темой были и Крым с Донбассом. В ЕС заверили Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины и непризнании незаконной аннексии Крыма. А в коммюнике напомнили, что санкции против России привязаны к выполнению минских соглашений. В вопросе Донбасса нынешние власти в Киеве только хвалили. "Президент Зеленский тяжело работает над разрешением конфликта и сделал значительные шаги. Мы призываем Россию сделать то же самое", - подчеркнул Мишель.
"Я рад, что Евросоюз принципиальной готов присоединиться к нашей инициативе о формате "Крымская платформа", - заявил Зеленский. Как известно, Киев хочет запустить международную платформу по деоккупации Крыма. Один из чиновников ЕС перед саммитом заявлял, что в Брюсселе пока не получили деталей этой инициативы. В коммюнике саммита она не упоминается.
Во время саммита подписали и ряд соглашений. По трем из них ЕС предоставит Украине 60 млн евро на развитие устойчивости регионов к гибридным угрозам и пандемии коронавируса, на поддержку гражданского общества и на содействие переходу к климатически нейтральной экономике. Также Еврокомиссия заявила о выделении 10 млн евро гумпомощи Востоку Украины.
Зеленский тоже решил приехать не с пустыми руками. Перед саммитом он заявил, что предложит Евросоюзу помощь в производстве вакцин от коронавируса, когда эффективные препараты будут разработаны. "У нас есть предприятия, готовые помогать, когда нам передадут вакцины. Мы готовы помогать странам ЕС в массовом производстве вакцин", - отметил Зеленский в интервью Politico, однако конкретные предприятия не назвал. Шарль Мишель на пресс-конференции заявил, что благодарен за предложение. "Мы готовы более конкретно изучить, как бы мы могли вместе достигать больших результатов", - добавил он.
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