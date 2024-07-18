Что ждать Украине от фон дер Ляйен и нового руководства ЕС

Что ждать Украине от фон дер Ляйен и нового руководства ЕС18 июля 2024 г.
Во время своей первой сессии новый Европарламент проголосовал за назначение двух руководящих чиновников европейских институций. В четверг, 18 июля, Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) была переизбрана председателем Европейской комиссии на второй срок, а двумя днями ранее на должность председателя Европарламента переизбрали Роберту Метсолу.
Что это значит для дальнейших отношений Украины с ЕС? С этим вопросом DW обратилась к европейским и украинским обозревателям.
"Хорошая новость для Украины"
Повторное утверждение Роберты Метсолы и Урсулы фон дер Ляйен на высокие должности свидетельствует о последовательности курса на прочную поддержку Украины, считает эксперт брюссельского Центра европейских студий имени Вильфреда Мартенса Анна Наливайко. "Поскольку эти оба лидера ЕС были в авангарде поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, а с назначением Каи Каллас (бывший премьер-министр Эстонии. - Ред.) на должность Высокого представителя ЕС по вопросам внешней и оборонной политики есть более чем достаточно оснований считать, что институциональная поддержка Украины будет продолжаться или даже усиливаться", - указала Наливайко в комментарии DW.
Переизбрание этих политических деятелей - "хорошая новость для Украины", соглашается старший научный сотрудник аналитического центра в Брюсселе Friends of Europe Джейми Ши. По его мнению, этот факт свидетельствует о "последовательности политики ЕС в поддержке" Киева. "Тем более что фон дер Ляйен уже дала понять, что собирается расширить оборонительные возможности Евросоюза. и назначить по этим вопросам отдельного еврокомиссара", - говорит Ши. Это принесет новые инвестиции в оборонную промышленность ЕС, "что будет иметь для Украины очевидные преимущества, потому что она будет вовлечена в совместные предприятия по производству оружия".
Важный сигнал Вашингтону
Сегодня поддержка Украины в противостоянии российской агрессии зависит от двух столиц - Брюсселя и Вашингтона, указывает эксперт украинской аналитической группы Geostrategy Владимир Денисюк. "И на фоне турбулентной предвыборной кампании в США, в ходе которой, в частности, Дональд Трамп номинировал на должность своего вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса - политика, известного своей позицией о прекращении помощи Украине, переизбрание на ключевые должности в ЕС людей, чрезвычайно хорошо знающих украинский вопрос, можно считать сигналом стабильности от ключевых партнеров Киева", - подчеркнул Денисюк.
В целом, результаты первой сессии нового Европарламента "венчают список положительных новостей, которые президент Украины Владимир Зеленский получил на прошлой неделе во время саммита НАТО", считает Джейми Ши. Это и предоставление Украине 40 миллиардов евро в течение 2025 года, и создание в рамках НАТО отдельного подразделения поддержки безопасности Украины со штаб-квартирой в Германии, напомнил Ши. Он также убежден, что во время визита в Великобританию, куда президент Украины прибыл в четверг, 18 июля, "Зеленский, по всей видимости, также услышит много заявлений о поддержке". "То есть, если ситуация в США, особенно комбинация Трамп-Вэнс, содержит в себе много вопросов для Украины, то мы видим, что в игре остаются Великобритания и ЕС, являющиеся опорой, на которую Зеленский может теперь положиться", - комментирует Ши.
То, что после "перезагрузки" своих властных структур ЕС демонстрирует последовательность политики в отношении Украины, - важный сигнал и Вашингтону, убежден Владимир Денисюк. "Дональд Трамп любит повторять, что война России против Украины - это война Европы. И мы сейчас видим, что Европа демонстрирует зрелость, она осознает возникшие перед ней вызовы и не отказывается от того, что это ее война и что вместе с Украиной она должна в ней победить", - рассуждает Денисюк.
Ультраправые не имеют рычагов влияния на решение Европарламента
Кроме голосования за переизбрание Роберты Метсолы и Урсулы фон дер Ляйен, новый Европарламент во время своей первой сессии также показал, что в его рядах сохраняется широкий политический консенсус по украинскому вопросу, приняв резолюцию о продолжении поддержки Киева. Это свидетельствует о том, что большинство политических групп ЕП в дальнейшем выступают за экономическую, политическую и военную поддержку Украины, считает Анна Наливайко. "Даже если две вновь созданные ультраправые политические группы в парламенте: "Патриоты за Европу" и "Европа суверенных наций", будут выполнять инструкцию Кремля и выступать против солидарности ЕС с Украиной, я уверена, что широкая поддержка со стороны всех других партий и евродепутатов будет преобладать", - прогнозирует Наливайко. Но предупреждает, что Европарламенту придется больше работать "над противодействием российским нарративам, которые будут все чаще звучать в сессионном зале, где появилось больше ультраправых и дружественных к России евродепутатов".
Первое сессионное заседание новоизбранного Европарламента показало, что дух солидарности с Украиной сохраняется и пессимистические прогнозы по противодействию ультраправых сил не оправдались. "Есть "группа Орбана", пытающаяся создавать проблемы для Украины, однако, как мы видим, у нее нет достаточных рычагов влияния на ситуацию", - говорит Владимир Денисюк. Эксперт прогнозирует, что "друзья Путина" будут продолжать вести "свою игру, поднимать некомфортные для Украины вопросы, вынося их на дебаты, например, такие как борьба с коррупцией или положение национальных меньшинств". Однако, по мнению опрошенных DW обозревателей, все это не помешает общему тренду в Брюсселе и Страсбурге на продолжение политической и военной поддержки Киева.