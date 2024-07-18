Что ждать Украине от фон дер Ляйен и нового руководства ЕС

В новом Европарламенте, где ультраправые сформировали третью по величине политсилу, прошли первые голосования за кандидатов на руководящие должности ЕС. Что это значит для Украины?

Во время своей первой сессии новый Европарламент проголосовал за назначение двух руководящих чиновников европейских институций. В четверг, 18 июля, Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) была переизбрана председателем Европейской комиссии на второй срок, а двумя днями ранее на должность председателя Европарламента переизбрали Роберту Метсолу.

Что это значит для дальнейших отношений Украины с ЕС? С этим вопросом DW обратилась к европейским и украинским обозревателям.

"Хорошая новость для Украины"

Урсула фон дер Ляйен (слева) и Кая Каллас Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Повторное утверждение Роберты Метсолы и Урсулы фон дер Ляйен на высокие должности свидетельствует о последовательности курса на прочную поддержку Украины, считает эксперт брюссельского Центра европейских студий имени Вильфреда Мартенса Анна Наливайко. "Поскольку эти оба лидера ЕС были в авангарде поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, а с назначением Каи Каллас (бывший премьер-министр Эстонии. - Ред.) на должность Высокого представителя ЕС по вопросам внешней и оборонной политики есть более чем достаточно оснований считать, что институциональная поддержка Украины будет продолжаться или даже усиливаться", - указала Наливайко в комментарии DW.

Переизбрание этих политических деятелей - "хорошая новость для Украины", соглашается старший научный сотрудник аналитического центра в Брюсселе Friends of Europe Джейми Ши. По его мнению, этот факт свидетельствует о "последовательности политики ЕС в поддержке" Киева. "Тем более что фон дер Ляйен уже дала понять, что собирается расширить оборонительные возможности Евросоюза. и назначить по этим вопросам отдельного еврокомиссара", - говорит Ши. Это принесет новые инвестиции в оборонную промышленность ЕС, "что будет иметь для Украины очевидные преимущества, потому что она будет вовлечена в совместные предприятия по производству оружия".

Важный сигнал Вашингтону

Сегодня поддержка Украины в противостоянии российской агрессии зависит от двух столиц - Брюсселя и Вашингтона, указывает эксперт украинской аналитической группы Geostrategy Владимир Денисюк. "И на фоне турбулентной предвыборной кампании в США, в ходе которой, в частности, Дональд Трамп номинировал на должность своего вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса - политика, известного своей позицией о прекращении помощи Украине, переизбрание на ключевые должности в ЕС людей, чрезвычайно хорошо знающих украинский вопрос, можно считать сигналом стабильности от ключевых партнеров Киева", - подчеркнул Денисюк.

В целом, результаты первой сессии нового Европарламента "венчают список положительных новостей, которые президент Украины Владимир Зеленский получил на прошлой неделе во время саммита НАТО", считает Джейми Ши. Это и предоставление Украине 40 миллиардов евро в течение 2025 года, и создание в рамках НАТО отдельного подразделения поддержки безопасности Украины со штаб-квартирой в Германии, напомнил Ши. Он также убежден, что во время визита в Великобританию, куда президент Украины прибыл в четверг, 18 июля, "Зеленский, по всей видимости, также услышит много заявлений о поддержке". "То есть, если ситуация в США, особенно комбинация Трамп-Вэнс, содержит в себе много вопросов для Украины, то мы видим, что в игре остаются Великобритания и ЕС, являющиеся опорой, на которую Зеленский может теперь положиться", - комментирует Ши.

То, что после "перезагрузки" своих властных структур ЕС демонстрирует последовательность политики в отношении Украины, - важный сигнал и Вашингтону, убежден Владимир Денисюк. "Дональд Трамп любит повторять, что война России против Украины - это война Европы. И мы сейчас видим, что Европа демонстрирует зрелость, она осознает возникшие перед ней вызовы и не отказывается от того, что это ее война и что вместе с Украиной она должна в ней победить", - рассуждает Денисюк.

Ультраправые не имеют рычагов влияния на решение Европарламента

Здание Европейского парламента Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Кроме голосования за переизбрание Роберты Метсолы и Урсулы фон дер Ляйен, новый Европарламент во время своей первой сессии также показал, что в его рядах сохраняется широкий политический консенсус по украинскому вопросу, приняв резолюцию о продолжении поддержки Киева. Это свидетельствует о том, что большинство политических групп ЕП в дальнейшем выступают за экономическую, политическую и военную поддержку Украины, считает Анна Наливайко. "Даже если две вновь созданные ультраправые политические группы в парламенте: "Патриоты за Европу" и "Европа суверенных наций", будут выполнять инструкцию Кремля и выступать против солидарности ЕС с Украиной, я уверена, что широкая поддержка со стороны всех других партий и евродепутатов будет преобладать", - прогнозирует Наливайко. Но предупреждает, что Европарламенту придется больше работать "над противодействием российским нарративам, которые будут все чаще звучать в сессионном зале, где появилось больше ультраправых и дружественных к России евродепутатов".

Первое сессионное заседание новоизбранного Европарламента показало, что дух солидарности с Украиной сохраняется и пессимистические прогнозы по противодействию ультраправых сил не оправдались. "Есть "группа Орбана", пытающаяся создавать проблемы для Украины, однако, как мы видим, у нее нет достаточных рычагов влияния на ситуацию", - говорит Владимир Денисюк. Эксперт прогнозирует, что "друзья Путина" будут продолжать вести "свою игру, поднимать некомфортные для Украины вопросы, вынося их на дебаты, например, такие как борьба с коррупцией или положение национальных меньшинств". Однако, по мнению опрошенных DW обозревателей, все это не помешает общему тренду в Брюсселе и Страсбурге на продолжение политической и военной поддержки Киева.